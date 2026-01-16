ETV Bharat / state

পুণ্যের মেলায় রুজি-রুটির লড়াই, গঙ্গাসাগরে কাজলের ভেল্কিতে মন মজেছে তীর্থযাত্রীদের

একদিকে পুণ্যের সাধনা অন্যদিকে, জীবিকার লড়াই ৷ গঙ্গাসাগর মেলায় এই দুই স্রোত মিলেমিশেই তৈরি করেছে মানবজীবনের এক অনন্য ছবি।

কাজলের ভেল্কিতে মন মজেছে তীর্থযাত্রীদের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
গঙ্গাসাগর, 16 জানুয়ারি: কেউ আসে পুণ্যের টানে, কেউ আসে পেটের টানে ৷ এই চিরাচরিত ছবিটাই ধরা পড়ল গঙ্গাসাগর মেলায়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়ের মাঝেই সরু দড়ির উপরে রুদ্ধশ্বাস খেলা দেখিয়ে সবার মন জয় করছে কাজল নাট।

একদিকে যখন দূর-দূরান্ত থেকে আসা বহু তীর্থযাত্রী পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় গঙ্গায় ডুব দিচ্ছেন আর তখনই কিছু রুজি-রুটির আশায় বছর দশের কাজল সেজেগুজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁশ ও দড়ির ওপরেই খেলা দেখিয়ে চলেছে । কনকনে শীত আর সমুদ্রের হাওয়াকে উপেক্ষা করে বেলাভূমিতে দু'টি খুঁটির মাঝে বাঁধা সরু দড়ির উপর উঠেই শুরু হল তাদের কসরত। কখনও এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষা, কখনও চোখ বেঁধে হাঁটা, আবার কখনও দড়ির উপর বসে নানা ভঙ্গিতে অভিনয় ৷ প্রতিটি মুহূর্তেই দর্শকদের নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল কাজলের পারফরম্যান্সে। চারদিকে করতালি আর উচ্ছ্বাসে ভরে উঠছিল গঙ্গাসাগরের মেলা প্রাঙ্গণ।

সরু দড়ির উপরে রুদ্ধশ্বাস খেলা দেখিয়ে সবার মন জয় করছে কাজল নাট (ইটিভি ভারত)

সুদূর ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা রোহিত কুমার নাটের মেয়ে কাজল ৷ তাঁরা গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছেন কিছু আয়ের আশায়। বছরের বেশিরভাগ সময়ই বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় সমাবেশে এইভাবেই খেলা দেখিয়ে কাজলের পরিবারের দিন গুজরান হচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীর ভিড় বেশি হওয়ায় রুজি-রুটির আশাও থাকে বেশি। পুণ্যার্থীদের অনেকেই খুশি হয়ে স্বেচ্ছায় আর্থিক সাহায্য করছেন। পরিবার কলকাতায় থাকলেও মেয়েকে নিয়ে তিনি গঙ্গাসাগরে চলে এসেছেন ৷ পুণ্যের মেলার ক'টা দিন কিছু আয়, রোজগার হয় তাতে স্বচ্ছলতা আসবে সংসারে।

সাগর প্রাঙ্গনের 2 নম্বর রাস্তায় আবার মেলার অন্য কোথাও দড়ি টানিয়ে চলছে বাবা ও মেয়ের সার্কাস খেলা। কখনও দড়ির উপর দিয়ে মাথায় ঘট নিয়ে হেঁটে চলেছে ৷ আবার কখনও দড়ির উপরে দাঁড়িয়েই একাধিক খেলা দেখাচ্ছে 10 বছরের কাজল ৷ আর গঙ্গাসাগরে আসা মানুষজনও তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে ৷ তবে খেলা দেখে কেউ কেউ কিছু টাকাও দিলেও অনেকেই তো দিচ্ছেন না আর তাতেই খুশি রোহিত কুমার ও তাঁর মেয়ে কাজল ৷

রোহিত কুমার জানান, ছত্তিশগড়ে তাঁদের একটা সময় জায়গা ও চাষের জমি থাকলেও বর্তমানে তা আর নেই ৷ তাই বিকল্প আয়ের আশাতেই পরিবার নিয়ে এই ভাবেই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খেলা দেখিয়ে যা আয় ইনকাম হয় তা দিয়েই কোনওরকমে সংসার চলছে ৷ তবে লোকের মুখে শুনেছিল গঙ্গাসাগর মানেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভিড় জমে ৷ তা জানার পরেই কিছু আয়ের আশায় 10 বছরের ছোট্ট মেয়ে কাজলকে নিয়ে চলে এসেছে গঙ্গাসাগরে।

কাজল জানায়, বাবার কাছ থেকেই এই খেলা শিখেছে সে ৷ বাবা যেহেতু পাশে থাকে তাই খেলা দেখানোর সময় তার ভয় লাগে না। সব সময় হাসিমুখ কাজলের ৷ শত কষ্টের মাঝেও দু'টো টাকা ইনকামের জন্য কখনও গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ থেকে মন্দিরের সামনে আবার কখনও বা বিভিন্ন রাস্তার ধারে খেলা দেখিয়ে চলেছে বাবা ও মেয়ে। আর দূরদূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীরা তা উপভোগও করছেন। আর এই কারণেই হয়তো গঙ্গাসাগর শুধুমাত্র পুণ্যতীর্থ না, ভাষা সংস্কৃতি সমন্বয়ের এক মেলবন্ধনের স্থলও বটে।

