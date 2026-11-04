রবীন্দ্র সরোবরে ফের ছট পুজোর ভাবনা মন্ত্রীর ! 'সিঁদুরে মেঘ' দেখে সরব পরিবেশ কর্মীরা
Chhath Puja Rabindra Sarobar: পরিবেশকর্মীরা আদালতে লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । মন্ত্রী যদিও বলেন, ছট পালনে জল নোংরা হয় না । শুধু প্রদীপ জ্বালানো হয় ।
Published : November 4, 2026 at 5:21 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: এতদিন বন্ধ থাকলেও এবার রবীন্দ্র সরোবরে ফের ছট পুজো হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এই বক্তব্য শোনা মাত্র সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পরিবেশ কর্মীরা ৷
আজ ছট পুজোর প্রস্তুতি দেখতে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সঙ্গে ছিলেন হাওড়া ও কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার-সহ একাধিক আধিকারিক । সেই পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বলেন, "আমরা ভাবছি এইবার থেকে ফের রবীন্দ্র সরোবরে ছট পালন করতে দেব । ওখানকার মানুষগুলো কোথায় যাবে ?" মন্ত্রীর এই মন্তব্যেই ঘুম উড়েছে পরিবেশকর্মীদের । প্রয়োজনে ফের রাস্তায় নেমে এবং আদালতে গিয়ে আইনি লড়াই করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা ।
এদিন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে প্রশ্ন করা হয়, এবারও ছটপুজোয় কি রবীন্দ্র সরোবর অন্যবারের মতো বন্ধ রাখা হবে ? উত্তরে মন্ত্রী বলেন, "না । আমরা ভাবছি এইবার সরোবর খুলে দেব । ওখানকার মানুষগুলো কোথায় যাবে বলুন ! আর ছট পালনে তো জল নোংরা হয় না । শুধু প্রদীপ জ্বালানো হয় আর পা একটু ডোবানো হয় । আমরা নজর রাখব যাতে নোংরা না হয় । "
সংবাদমাধ্যমের তরফে বলা হয়, এ বিষয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশিকা আছে । যা শুনে মন্ত্রী বলেন, "আমরা আদালতে সঙ্গে আলোচনা করব । কথা বলব । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ইচ্ছে আছে সরোবর খুলে দেওয়া হবে । বিগত সরকার ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করত । আমরা চাই না ধর্মাচার পালনে বাধা দিতে ।"
'দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস' বলে পরিচিত রবীন্দ্র সরোবর । বিরাট জায়গা জুড়ে সবুজের সমারোহ, তার মাঝে জলাশয় । জাতীয় সরোবর হিসেবে তকমাও পেয়েছে এই জায়গাটি । তবে দূষণের শহরে সেই এক টুকরো ফুসফুস কার্যত ঝাঁঝরা হয়ে যেত ছট উদযাপনকে কেন্দ্র করে । অনেক লড়াইয়ের পর রবীন্দ্র সরোবরে ছট পালন বন্ধ করা হয়েছিল ।
তবে, আজ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের মন্তব্যে ফের চিন্তায় পরিবেশপ্রেমী মানুষজন । কার্যত মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা তাঁদের ।
রবীন্দ্র সরোবরে দীর্ঘ দিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের জেরে জলের গুণগত মান তলানিতে ঠেকেছিল । যার জেরে জলজ জীব, মাছ বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় । অভিযোগ উঠেছিল, সরোবরের পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হয়ে যাচ্ছে ছট পুজোর আচার পালনের নানা প্রক্রিয়ায় । প্রচুর মানুষ ছটপুজোর সময় দক্ষিণ কলকাতার এই সরোবরে হাজির হতেন । তাসা থেকে ডিজে, লাগাতার বাজির শব্দ রীতিমতো বিপন্ন করে তুলছিল সরোবরের পক্ষীকুলকে । পাশাপাশি, প্রদীপের তেল, মাটির সামগ্রী, খড় ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রী ফেলায় জলের মান ভয়ঙ্করভাবে খারাপ হয় ।
সরোবর রক্ষায় পরিবেশ-কর্মী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2012 সালে পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হন । শুরু হয় দীর্ঘ আইনি লড়াই । রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে মামলা যায় জাতীয় পরিবেশ আদালতে । দীর্ঘ 6 বছরের লড়াই শেষে 2018 সালে আদালতের রায়ে রবীন্দ্র ও সুভাষ সরোবর, দু'টিতেই ছট পালন বন্ধ করে দেওয়া হয় ।
2029 সাল থেকে সেই নির্দেশ মতো পুর প্রশাসন, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও পুলিশ নির্দেশ কার্যকর করে । পুরসভা বিকল্প হিসেবে একাধিক জায়গায় অস্থায়ী জলাশয় করে দেয় ।
বর্তমানে এমনিতেই সরোবরের জল খুব ভালো অবস্থায় নেই । পলির স্তর পড়েছে । সরোবরের পলি উত্তোলন করার বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ নিচ্ছে কেএমডিএ । সরোবর বাঁচাতে প্রাতঃভ্রমণকারী থেকে পরিবেশ কর্মী, সকলেই লাগাতার মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । এই পরিস্থিতিতে এমন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হলে সরোবরের জন্য সেটা খুবই খারাপ হবে, মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল ।
এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য শেখ সোলেমান বলেন, "ওটা একটা জাতীয় সরোবর, সেটা মন্ত্রীর জানা উচিত । তার জন্য বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় । আমরা ধর্মাচার পালনের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু সরোবরের ক্ষতি করে সেটা হওয়া উচিত নয় ৷ বিকল্প পথ খোঁজা প্রয়োজন । আইন , পরিবেশ আদালতের রায় সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত ছিল মন্ত্রীর । প্রয়োজনে আমরা ফের রাস্তায় নামব। মন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেব।"
পরিবেশ-কর্মী নব দত্তের কথায়, "ক্ষমতা আছে বলেই যা ইচ্ছে করা যায় না। গায়ের জোরে সেটা করা হলে তার খেসারত দিতে হবে সাধারণ মানুষকে । কোথাও দেখিনি একটা জাতীয় সরোবরকে এইভাবে নষ্ট করা হচ্ছে । কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত ।"
রবীন্দ্র সরোবরে প্রাতঃভ্রমণকারী, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ বলেন, "এটা একটি জাতীয় সরোবর ৷ কোনও পুকুর নয় । এখানে যদি মন্ত্রী মনে করেন, ছট পুজো করে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হবে, সেটা সরকারের বিষয় । আমি বলতে চাই লেকের জল কিন্তু দূষিত ৷ আজ সকালেও মাছ মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে । তাই জলের গুণমান ফেরানোর দিকে উদ্যোগ নিলে ভালো হয় । ছট পুজো সম্পর্কিত আচার পালনে সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ আছে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে ।"
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