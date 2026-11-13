QR স্ক্যানেই তথ্য হাতের মুঠোয় ! ছট পুণ্যার্থীদের জন্য অভিনব উদ্যোগ কলকাতা পুরনিগমের

QR স্ক্যানেই তথ্য হাতের মুঠোয় ! ছট পুণ্যার্থীদের জন্য অভিনব উদ্যোগ কলকাতা পুরনিগমের
Chhath Puja: কোড স্ক্যান করলেই একজন পুণ্যার্থী ছট পুজোর আচার পালনে কোথায় কোথায় কী ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন, তা সবিস্তারে উল্লেখ করা থাকছে ।
Published : November 13, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: চলতি বছরে ছট উৎসব পালনে কলকাতা পুরনিগমের বাড়তি তৎপরতা নজরে এসেছে ৷ পুণ্যার্থীদের ধর্মাচার পালনে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, সেদিকেই এবার বিশেষ নজর দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন, QR কোড স্ক্যান । ছটপুজোর আগে এমনই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷ এবছর QR কোড স্ক্যান করে খুঁটিনাটি তথ্য এক ক্লিকেই জানতে পারবেন ছট পুণ্যার্থীরা ৷
পুরনিগমের তরফে কিউআর কোডটি সমাজমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে । সেখানে স্ক্যান করলেই একজন পুণ্যার্থী ছট পুজোর আচার পালনে কোথায় কোথায় কী ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন, তা সবিস্তারে উল্লেখ করা থাকছে । এই প্রথম এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন । বিগত বছরগুলিতেও ছটপুজোর আগে নানারকম আয়োজন হত ঠিকই, তবে এইবার সেই আয়োজনে যোগ হয়েছে বাড়তি গুরুত্ব ৷
এই বিষয়ে কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিক বলেছেন, "আমরা দুর্গাপুজো, কালীপুজো যেমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উদ্যোগ নিয়েছি, তেমনই ছট উৎসবও সুষ্ঠুভাবে পালনে ইতিমধ্যে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত । এইবার অভিনব বিষয় স্ক্যান কোড। এর মাধ্যমে একজন ছট পুণ্যার্থীরা কোথায় যাবেন, কীভাবে যাবেন, কী সুবিধা আছে, কোনও সমস্যা হলে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এমন সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে পারবেন ।"
পুরনিগম সূত্রে জানা যাচ্ছে, এইবার কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট এলাকার অধীনে মোট 163টি ঘাট প্রস্তুত করা হচ্ছে । এর মধ্যে কেএমসি এলাকায় 16টি বরো-র মধ্যে 124টি স্থানে হচ্ছে ঘাট । হুগলি নদীর ধারে থাকছে 30টি ঘাট, আদি গঙ্গার ধারে 2টি, পুকুর বা জলাশয় 86টি এবং 6টি কৃত্রিম জলাশয় থাকছে । কেএমডিএ এলাকায় অস্থায়ী ঘাট 15টি, স্থায়ী ঘাট 24টি করা হচ্ছে ।
ছট পুজো উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা
হুগলি নদীর বিভিন্ন ঘাট এবং কিছু পুকুরে ছট উৎসব পালনের জন্য আধিকারিকরা জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন । পুজোর পরে পার্কস অ্যান্ড স্কোয়ার্স ও ঘাট বিভাগ জল থেকে ফুল এবং অন্যান্য পুজোর সামগ্রী সরিয়ে দেবে ও ঘাট পরিষ্কার করে ফেলবে ।
রাখা হচ্ছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঘাট, যার মাধ্যমে আশেপাশের গলি ও সংযোগকারী রাস্তা নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং আবর্জনা ধাপা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলে আসা হবে । থাকবে সিভিল ও রোডস বিভাগ ঘাট, গলি ও পৌঁছনোর রাস্তা মেরামত করবে ।
পরিবেশ, বন ও ঐতিহ্য বিভাগ পুজো অনুষ্ঠিত হওয়া পুকুরগুলির প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা এবং সংশ্লিষ্ট বরোর মাধ্যমে ঘাট মেরামত সম্পন্ন করবে । আলোক বিভাগ বিভিন্ন ঘাট ও পুকুরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করবে । মাইকে ঘোষণার বিষয়টিও নজরে রাখবে । পৌর সচিবালয় বিভাগ প্রবেশ তোরণ তৈরি, ব্যানার ও ফ্লেক্স লাগানো, মহিলাদের জন্য চেঞ্জিং রুম তৈরি ও ভলান্টিয়ার মোতায়েন করবে ।
জল সরবরাহ বিভাগ 15 ও 16 নভেম্বর ভোরে অতিরিক্ত জল সরবরাহ ও ট্যাঙ্কার বসাবে । 'দণ্ডি' কাটবেন যাঁরা, সেই ভক্তদের সুবিধার জন্য রাস্তা ভালো করে ধুয়ে দেবে স্বাস্থ্য বিভাগ । 6টি প্রধান ঘাটে ডাক্তার সহ অ্যাম্বুল্যান্স রাখা এবং ফার্স্ট-এইড চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা হবে । উত্তরণ সার্ভিস বিভাগ ঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বায়ো-টয়লেট স্থাপন করা হবে ।
মোতায়েন করা হবে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারও । স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কর্পোরেশনের লোগো-সহ জ্যাকেট সরবরাহ করবে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ । নদীতে পেশাদার ডুবুরির ব্যবস্থা করবে তারা ।