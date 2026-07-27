তামাক খাই না, শুধু সুপুরি ! এই ভরসাই ডেকে আনতে পারে মুখের ক্যানসার
মুখ কম খুলছে ? তিন সপ্তাহেও সারছে না ঘা ? সাধারণ সমস্যা ভেবে অবহেলা করলে প্রাণঘাতী ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর প্রতিবেদন ৷
Published : July 27, 2026 at 9:28 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: "আমি তো তামাক খাই না, শুধু পান-সুপুরি খাই !" এমন যুক্তি অনেকের মুখেই শোনা যায় । অনেকে মনে করেন, তামাক না থাকলে সুপুরি ক্ষতিকর নয় । কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । সুপুরিও দীর্ঘমেয়াদে মুখের ভিতরে এমন পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যা একসময় ওরাল ক্যানসারের কারণ হয়ে উঠতে পারে ।
বিশ্ব হেড অ্যান্ড নেক ক্যানসার দিবস উপলক্ষে ওরাল ওরাল অনকোলজি চিকিৎসক সুজয় মুখোপাধ্যায় এবং দন্ত চিকিৎসক সুমিত শিকদার জানালেন, মুখে দীর্ঘদিনের ঘা, মুখ কম খোলা, সাদা বা লাল দাগ কিংবা মুখের ভিতরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন- এগুলি কখনওই অবহেলা করা উচিত নয় । সময়মতো রোগ ধরা পড়লে ক্যানসার সম্পূর্ণ নিরাময়ের সম্ভাবনাও অনেক বেশি ।
তামাকের মতোই বিপজ্জনক সুপুরি!
চিকিৎসক সুজয় মুখোপাধ্যায়ের কথায়, জর্দা, খৈনি, গুটখা, পানমশলা, দোক্তা এবং ধূমপানের সঙ্গে ওরাল ক্যানসারের সম্পর্ক বহুদিন ধরেই প্রমাণিত । তবে সুপুরি যে একইভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, সে বিষয়ে এখনও অনেকেই সচেতন নন ।
তিনি জানান, সুপুরির মধ্যে থাকা অ্যারেকোলিন (Arecoline) নামের রাসায়নিক উপাদান ক্যানসার সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে । দীর্ঘদিন সুপুরি খাওয়ার ফলে মুখের ভিতরের টিস্যু ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায় । এই অবস্থাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস (Oral Submucous Fibrosis) ।
মুখ কম খুলছে? হতে পারে প্রি-ক্যানসারের লক্ষ্মণ
এই রোগের শুরুতে সাধারণত তেমন ব্যথা থাকে না । কিন্তু ধীরে ধীরে গালের ভিতরের টিস্যু শক্ত হয়ে যায় । ফলে মুখ আগের মতো খুলতে চায় না, খেতে বা কথা বলতে অসুবিধা হয় । অনেকেই এটিকে সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যান ।চিকিৎসকদের মতে, এটাই সবচেয়ে বড় ভুল । কারণ ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস একটি প্রি-ক্যানসারাস অবস্থা অর্থাৎ এটি ভবিষ্যতে ক্যানসারে রূপ নিতে পারে ।
ডা. মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতায়, এই রোগে আক্রান্তদের প্রায় 8 থেকে 10 শতাংশের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ওরাল ক্যানসার ধরা পড়ে । সুপুরি বা তামাক খাওয়ার অভ্যাস চলতে থাকলে সেই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় ।
উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কম বয়সিদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা
একসময় ওরাল ক্যানসার মূলত 50 বা 60 বছরের বেশি বয়সিদের মধ্যে দেখা যেত । কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে । বর্তমানে 25 থেকে 45 বছর বয়সিদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ওরাল ক্যানসার ধরা পড়ছে ।
চিকিৎসকদের মতে, তরুণদের ক্ষেত্রে ক্যানসার তুলনামূলক বেশি আক্রমণাত্মক হয় এবং দ্রুত শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে । সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, অধিকাংশ রোগী চিকিৎসকের কাছে পৌঁছন স্টেজ-3 বা স্টেজ-4 এ । অথচ স্টেজ-1 বা স্টেজ-2 এ রোগ ধরা পড়লে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি ।
তিন সপ্তাহেও ঘা না সারলে দেরি নয়
দন্ত চিকিৎসক ডা. সুমিত শিকদার বলেন, ওরাল ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত করার ক্ষেত্রে দন্ত চিকিৎসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অনেক রোগী দাঁতের সমস্যা নিয়ে এলেও পরীক্ষার সময় মুখের ভিতরে এমন কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ে, যা ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে ।
তাঁর পরামর্শ, মুখে কোনও ঘা যদি তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে না সারে, মুখের ভিতরে সাদা বা লাল দাগ দেখা যায়, অকারণে রক্তপাত হয়, গিলতে অসুবিধা হয় বা মুখ কম খুলতে শুরু করে- তাহলে দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত । প্রয়োজন হলে বায়োপসি করিয়ে রোগ নির্ণয় করা জরুরি ।
তবে সব ঘাই যে ক্যানসার, এমন নয় । অনেক সময় ভাঙা দাঁত বা ঠিকমতো না বসা ডেনচারের ঘর্ষণেও মুখে ঘা হতে পারে । কিন্তু কারণ দূর করার পরও যদি ক্ষত না সারে, তাহলে তা কখনওই অবহেলা করা উচিত নয় ।
অভ্যাস ছাড়লেও নিয়মিত পরীক্ষা জরুরি
বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন সুপুরি বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব শরীরে দীর্ঘ সময় থেকে যেতে পারে । ফলে বহু বছর আগে এই অভ্যাস ছেড়ে দিলেও ঝুঁকি পুরোপুরি দূর হয় না ।
তাই যাঁদের পান, সুপুরি, জর্দা, খৈনি, গুটখা বা অন্য কোনও তামাকজাত দ্রব্য খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে বা ছিল, তাঁদের অন্তত তিন থেকে ছয় মাস অন্তর একজন দন্ত চিকিৎসকের কাছে মুখ পরীক্ষা করানো উচিত ।
সচেতনতাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র
ভারতে ওরাল ক্যানসারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে । অথচ চিকিৎসকদের মতে, জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনলেই এই রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব । সুপুরি ও তামাকজাত দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন, মুখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং নিয়মিত দন্ত পরীক্ষা- এই তিনটি অভ্যাসই অনেক ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে ।
চিকিৎসকদের বার্তা স্পষ্ট- 'সুপুরি নিরীহ', এই ধারণা যত দ্রুত ভাঙবে, ততই কমবে ওরাল ক্যানসারের ঝুঁকি । মুখে দীর্ঘদিনের ঘা, সাদা বা লাল দাগ, মুখ কম খোলা বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিলে অপেক্ষা নয়, দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই হতে পারে জীবন বাঁচানোর সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ ।