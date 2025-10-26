ETV Bharat / state

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্যই মেয়রের বাড়ির কাছে হাড়হিম হত্যার অভিযোগ, সরানো হল ওসি-কে

অভিযোগ, এলাকার মদের আসরে বহিরাগতদের আনাগোনা ছিল ৷ নিত্যদিনই ঝামেলা লেগে থাকত । পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷

গলায় শাবল ঢুকিয়ে খুন (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 5:02 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 26 অক্টোবর: চেতলায় মদের আসরে এক ব্যক্তিকে গলায় শাবল ঢুকিয়ে খুনের ঘটনার পর সরানো হল ওসিকে । চেতলা থানার নতুন ওসি হলেন অমিতাভ সরখেল । এর আগে তিনি আলিপুর থানার অতিরিক্ত ওসি ছিলেন । অভিযোগ, মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে, 17এ ও 17বি বাসস্ট্যান্ডে হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ৷ সন্ধ্যার পর থেকেই এলাকার মদের আসরে বহিরাগতদের আনাগোনা থাকায় নিত্যদিন ঝামেলা লেগেই থাকত । পুলিশকে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ ৷

উল্লেখ্য, আগে চেতলা থানার ওসি ছিলেন সুখেন্দু মুখোপাধ্যায় । তবে তিনি ওই থানার ওসি পদে থাকলেও, অনেক দিন আগে থেকেই তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হয়ে গিয়েছিলেন । লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে যে, এই থানার দায়িত্বে একজন এসি ছিলেন । কোনও ওসি ছিলেন না । সেজন্যই চেতলা থানায় নতুন করে একজন ওসিকে আনা হল ।

রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম (নিজস্ব চিত্র)

তবে এই বিষয়ে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম বলেন, "শুধুমাত্র থানার ওসিকে চেঞ্জ করে কোনও লাভ নেই । পুলিশের উপর মহলের মনোবল ভেঙে গিয়েছে । আর দিনের পর দিন যে এই এলাকায় মদের আসর বসছে সেই সম্পর্কে পুলিশ জানে না, এটা হতেই পারে না । যদি সত্যিই পুলিশ না-জেনে থাকে, তাহলে এটা পুলিশেরই ফেলিয়র । নিশ্চয়ই ওই এলাকায় বেশকিছু দেশি মদের দোকান রয়েছে । ফলে সবাই দিনরাত ওখানে খুব অনায়াসেই মদ পেয়ে যায় ।"

শনিবার রাতের এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । এই ঘটনার পর স্থানীয়রা নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ৷ তবে ক্যামেরার সামনে কেউ বিশেষ মুখ খুলতে চাননি । এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, ওই এলাকায় মদের আসর বসা শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই । আগে রাস্তার আলোর নীচেই মদের আসর বসত । তবে প্রথম দিকে বাসিন্দারা যখন গোটা বিষয়টি পুলিশের নজরে আনেন, সেই সময় পুলিশের তরফ থেকে তাদের এখান থেকে তুলে দেওয়া হয় । রাস্তার উপর মদ খাওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে এর আগে পুলিশ গ্রেফতারও করেছে । পরে ওই মদের আসর সরে গিয়ে নতুন করে তা বসে 17এ এবং 17বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকার কিছুটা দূরেই রেললাইন রয়েছে ৷ ফলে সেখান থেকে বহিরাগতদের আনাগোনা অত্যন্ত সহজ । এছাড়াও ওই এলাকায় তিন থেকে চারটি দেশি মদের ঠেক রয়েছে । তবে সেগুলি কারা চালায়, কী তাঁদের পরিচয়, কেনই বা পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়নি এই বিষয়ে কেউই কথা বলতে নারাজ । এদিনের ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা এমনটাই অভিযোগ জানাচ্ছেন ।

চেতলায় যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে, সেখান থেকে কলকাতার প্রথম নাগরিক অর্থাৎ কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়ি মাত্র 500 থেকে 600 মিটার দূরত্বে । এমন একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর প্রশ্ন উঠেছে যে, মহানাগরিকের বাড়ির সামনেই এইরকম রক্তারক্তি কাণ্ড কীভাবে ঘটল ?

এই নিয়ে অবশ্য কলকাতার নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা জানিয়েছেন যে, "এলাকায় পুলিশ পিকেটিং চলে । এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে আমরা ইতিমধ্যেই আটক করতে পেরেছি । দু'জন গ্রেফতারও হয়েছেন । আর বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছি । তবে এই এলাকায় পুলিশ চেকিং করে । এমনটা নয় যে, এলাকায় পুলিশ থাকে না । আমাদের কাছে একাধিক ইনপুট আছে । গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি ৷"

কিন্তু নগরপালের এই দাবির সঙ্গে একেবারেই মানানসই কথা বলছেন না বাসিন্দারা । তাঁরা এই ঘটনার পর থেকেই রীতিমতো আতঙ্কিত । এই ঘটনায় যিনি মারা গিয়েছেন, 42 বছরের সেই অশোক পাসওয়ানের এক নিকট আত্মীয় ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমি আমার নাম সামনে আনতে চাই না । কিন্তু এই এলাকায় রোজই মদের আসর বসে ৷ সেই নিয়ে পুলিশকে এলাকার বাসিন্দারা একাধিকবার বলেছিল । প্রথমদিকে পুলিশ কিছুটা ব্যবস্থা নিলেও পরবর্তী সময়ে আবার আগের অবস্থা ফিরে আসে । এলাকায় এখন পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত রয়েছে । এর চেয়ে বেশি কিছু আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না ৷"

মৃতের নিকট আত্মীয়ের পাশাপাশি এলাকার একাধিক মানুষ এলাকার আইনশৃঙ্খলাকে কাঠগড়ায় তুললেও ক্যামেরার সামনে কেউ নাম প্রকাশ করতে চাননি । অনেকেই অভিযোগ করছেন যে, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মদের আসর বসে । পুলিশকে একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । যদি সঠিক পদক্ষেপ করা হত, তাহলে এই ঘটনাটি আজ ঘটতো না বলে আক্ষেপ করেছেন স্থানীয়রা ।

ইতিমধ্যেই এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে লালবাজারে তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন যে, পুলিশকে নিয়ে একটা চাপা ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের । ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমে ওই এলাকার যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ ।

