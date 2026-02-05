ওড়িশায় ফের রেল দুর্ঘটনা ! লাইনচ্যুত নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস

ওড়িশায় ফের রেল দুর্ঘটনা ! লাইনচ্যুত নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস
চলতে চলতে বেলাইন চেন্নাই সেন্ট্রাল-নিউ জলপাইগুড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৷ ওড়িশার জাখাপুরা স্টেশনের কাছে এক্সপ্রেসের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয় ৷
Published : February 5, 2026 at 11:50 AM IST
জাজপুর (ওড়িশা), 5 ফেব্রুয়ারি: ফের ওড়িশায় বেলাইন হল ট্রেন ৷ বৃহস্পতিবার সকাল 8টা 51 মিনিট নাগাদ জাজপুর জেলার জাখাপুরা রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয় নিউ জলপাইগুড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (22611) ৷ ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে যায় তিনটি বগি ৷ ট্রেনটি আসছিল MGR চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ৷ একটি এসি ও 2টি জেনারেল কোচ ট্র্যাক থেকে ছিটকে যায় ৷ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা ৷
রেলের এক আধিকারিক জানান, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ভদ্রক থেকে অবিলম্বে একটি উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারকারী দলকে দুর্ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷ কী কারণে এক্সপ্রেসটি লাইনচ্যুত হয়েছে তার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি । কোনও হতাহতের খবর মেলেনি ৷
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনটিতে 10টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) কোচ-সহ মোট 21টি বগি ছিল । এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আর কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ।