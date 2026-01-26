ETV Bharat / state

রসায়নে অসামান্য অবদান, পদ্মশ্রী সম্মান পেয়ে আবেগপ্রবণ অধ্যাপক মহেন্দ্র নাথ রায়

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কারের ঘোষণা হতেই আবেগে ভাসলেন তিনি। রসায়নে দীর্ঘদিনের শিক্ষক জীবন ও সমাজের প্রতি অবদান রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের ৷

Chemistry professor Mahendra Nath Roy
আবেগপ্রবণ অধ্যাপক মহেন্দ্র নাথ রায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 26, 2026 at 2:03 PM IST

শিলিগুড়ি, 26 জানুয়ারি: পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক তথা আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মহেন্দ্র নাথ রায়। শিক্ষারত্ন থেকে বঙ্গভূষণ-সহ একাধিক সম্মান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

পদ্মশ্রী পুরস্কারের জন্য অবশ্য স্বেচ্ছায় আবেদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু তার থেকে যে পুরষ্কৃত হবেন তা কল্পনাতেও ভাবেননি মহেন্দ্র নাথ রায়। রবিবার পদ্মশ্রীর জন্য তাঁর নাম ঘোষণা হতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তারপর থেকেই শুভেচ্ছায় ভাসছেন তিনি ৷ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপকের নাম ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বসিত তাঁর সহকর্মী থেকে ছাত্রছাত্রীরা।

রবিবার সংবর্ধনা দিতে তাঁর শিবমন্দির ইন্দিরাপল্লীর বাড়িতে পৌঁছন স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ৷ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন ও আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে তখন ভিড় জমে গিয়েছে । রসায়ন বিভাগের এই অধ্যাপকের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন ও সমাজের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এবছর তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করার ঘোষণা করা হয়েছে। আপ্লুত তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যাও পরিবারের সদস্যরাও ৷

রসায়ন বিভাগে দীর্ঘ শিক্ষাজীবন ও সমাজের প্রতি অবদান রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের (ইটিভি ভারত)

মহেন্দ্র নাথ রায় বলেন, "জীবনে প্রচুর পুরষ্কার পেয়েছি। কিন্তু এটা জীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি। আমার কাছে পড়ে, গবেষণা করে ৷ ছাত্ররা আমার সহকর্মীও ৷ এটা বিরাট সম্মান। তবুও আমি এই সম্মানকে কখনও ব্যক্তিগত সাফল্য হিসেবে দেখি না। আমি সামাজিক কাজকর্ম করতে ভালোবাসি। বঙ্গভূষণ পুরষ্কার পেয়ে আমি 1 লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম সেটাও আমি আলিপুরদুয়ার কলেজে দিয়েছিলাম উন্নয়নের কাজে লাগাতে। তাই এই পুরষ্কার আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। আমি আরও উৎসাহিত হলাম, কাজ করার জন্য।"

প্রসঙ্গত, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক বাধা ও ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে তাঁর জীবনপথ ৷ তবে মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর ইচ্ছাই তাঁকে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে । এর আগেও শিক্ষারত্ন, শিক্ষা জ্যোতি, বঙ্গভূষণ পুরস্কার ও সিভি রমন পুরস্কার-সহ একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

কৃষক পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই দারিদ্রতা খুব কাছ থেকে দেখেছে । কিন্তু সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছে। 2020 সালে ডিসেম্বর মাসে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহেন্দ্র নাথ রায়। 2023 সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান ডঃ মহেন্দ্র নাথ রায়। তাঁর হাতে লাগানো সেগুন বাগান এখনও আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে শোভা পাচ্ছে । মহেন্দ্রবাবু ছাত্রদরদি অধ্যাপক হিসেবে পরিচিত ৷ ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় তিনি।

অধ্যাপক মহেন্দ্র নাথ রায় (ইটিভি ভারত)

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন তিনি ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। টানা দু’বছর তিনি ওই পদে ছিলেন ৷ তারপরে ওই পদে তাঁর আর মেয়াদ বৃদ্ধি না-হওয়ায় নিজের পুরনো প্রতিষ্ঠান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান মহেন্দ্রনাথ। কোচবিহারের হলদিবাড়ির বক্সিগঞ্জে এক কৃষক পরিবারে জন্ম তাঁর। মহেন্দ্রবাবু ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন। গ্রামের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় জাতীয় বৃত্তি পান তা দিয়ে চলে আগামীতে পড়ার খরচ ৷

পরে গ্রামের এক জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তীতে হলদিবাড়ি হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন সেখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের রসায়ন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ৷ 1985 সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হন ৷ 1987 সালের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার পরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা শুরু করেন। 1991 সালে পিএইচডি লাভ করেন। 1995 সালে তিনি অধ্যাপক হিসেবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যোগ দেন। আলিপুরদুয়ার থাকাকালীন দরিদ্র এবং মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
পদ্মশ্রী পাচ্ছেন মহেন্দ্র নাথ রায়
PROFESSOR MAHENDRA NATH ROY
