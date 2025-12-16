প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা, আপনার নাম বাদ পড়ল কিনা দেখুন
খসড়ায় কাদের নাম আছে, কাদের বাদ ? প্রকাশিত হল তালিকা ৷ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করে দেখে নিন এই লিঙ্কে ...https://ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir ৷
Published : December 16, 2025 at 10:10 AM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: অবশেষে অপেক্ষার অবসান। প্রকাশিত হল 2026 সালের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের খসড়া তালিকা। এনুমারেশন পর্বের পর কাদের নাম বাদ পড়ল এই চিন্তায় যেন রাজ্যবাসীর কপালে ভাঁজ ফেলার কারণ ৷ মঙ্গলবার সকালে কমিশনের ওয়েবসাইটের লিঙ্কে ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা ৷
গত কয়েকদিন ধরেই খসড়া তালিকা তৈরির কাজে নির্বাচন কমিশনের দফতরে চূড়ান্ত ব্যস্ততা । বাংলায় ভোটার পরিমার্জন প্রক্রিয়ার এটাই প্রাথমিক তালিকা । যেখানে রয়েছে মৃত, অন্যত্র চলে যাওয়া, নিখোঁজ বা ভুয়ো ভোটার এবং যাঁরা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেননি, তাঁদের সকলেরই নাম ৷
Draft Voter list will be published on 16th December, 2025. For updates follow us.#SIR #DraftVoterList @ECISVEEP @SpokespersonECI @PIBKolkata @AIRKolkata pic.twitter.com/hYVIQvuOZe— CEO West Bengal (@CEOWestBengal) December 14, 2025
এছাড়াও https://electoralsearch.eci.gov.in/ এই লিঙ্কেও মিলছে খসড়া তালিকা ৷ যে ভোটাররা বাদ পড়েছেন তাঁদের ASDD (অ্যাবসেন্টটি শিফ্টেড ডেড)-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে । তালিকা ডাউনলোডও করা যাচ্ছে । প্রত্যেককে নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের নাম বাদ গিয়েছে কি না তা দেখতে পারবেন ।
খসড়া অর্থাৎ বাদের তালিকা যেভাবে দেখবেন-
- https://ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir এই লিঙ্কে মিলছে বাদ যাওয়া নামের তালিকা ৷ এই লিঙ্কে ক্লিক করলে একটি পেজ খুলবে ৷ সেখানে তিনটি অপশন রয়েছে ৷
- প্রথমে জেলার (District) নাম, তারপর বিধানসভা কেন্দ্রের (Assembly Constituency) নাম ৷
- জেলার নাম ও বিধানসভা কেন্দ্র দিলেই খুলে যাচ্ছে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রের নাম (Polling Station Name) ৷
- সেখানে বুথের নাম সিলেক্ট করলেই দেখতে পাওয়া যাবে বাদ যাওয়া খসড়া তালিকা ৷ বিধানসভা ক্ষেত্রের নম্বর সেই তালিকার উপরে লেখা হয়েছে ৷ নীচে থাকছে অংশ নম্বর ৷
- তার নীচে রয়েছে বক্স করে রাখা একটি তালিকা ৷ বক্সগুলির উপরে লেখা রয়েছে ক্রমিক নং, এপিক নম্বর, নির্বাচকের নাম, সম্পর্কের ধরন, সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির নাম/অভিভাবকের নাম, পুরনো অংশ নম্বর, পুরনো অংশের ক্রমিক নম্বর, বয়স, লিঙ্গ, সংগ্রহ না হওয়ার কারণ ৷
- এরই নীচে রয়েছে ভোটারদের নাম ৷
আপনার নাম SIR লিস্টে কীভাবে দেখবেন -
- প্রথমে এই লিঙ্কে গিয়ে https://voters.eci.gov.in/Homepage ক্লিক করতে হবে ৷ মেন পেজের খানিকটা ডানদিক দিকের নীচে সার্চ ইয়োর নেম ইন ভোটার লিস্ট (Search Your Name in Voter List) বলে একটি (হালকা গোলাপি রঙের) অপশন রয়েছে ৷
- সেই অপশনে ক্লিক করলেই বাঁ-দিক থেকে এপিক নম্বর (Epic Number) ও ডানদিকে রাজ্যে/স্টেট (State)-এর অপশন রয়েছে ৷ সেগুলি পূরণ করে ক্যাপচা কোড দেখে দেখে এন্টার ক্যাপচা লিখে সার্চ করলেই আপনার দেখা যাবে এসআইআর লিস্টে ৷
- সেখানে ভোটারের এপিক নম্বর, নাম, বয়স, রিলেটিভ নাম, রাজ্য, জেলা, বিধানসভার নাম, অংশের নাম, ভোটকেন্দ্রের নাম, পার্ট সিরিয়ল নম্বর ও অ্যাকশন ৷ সমস্ত তথ্য খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে আপনাকে ৷
এছাড়াও অনলাইনে DEO ওয়েবসাইট, CEO ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ ECINET, voters.eci.gov.in ও wbceo.wb.gov.in এ খসড়া ভোটার তালিকা দেখা যাবে ৷