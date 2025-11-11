ফেরিওয়ালার টিনের ঘরে 'চাঁদের আলো' চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছেলে

ফেরিওয়ালার টিনের ঘরে 'চাঁদের আলো' চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছেলে
53 শতাংশ নম্বর পেয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেসি পাশ করেছেন আদর্শ প্রসাদ ৷ পরিবারের হাল ফেরাবেন 'চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট' ছেলে, আশায় পরিবার ৷
Published : November 11, 2025 at 8:09 PM IST
আসানসোল, 11 নভেম্বর: টিনের চাল, পলেস্তারাহীন দেওয়াল, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু পুরনো আসবাবপত্র ও রান্নার বাসন ৷ ঘরের মাঝেই বাঁশের ঠেকনায় রয়েছে টিনের চাল ৷ ঘরে কোনও টিভি, রেফ্রিজারেটর বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিন সামগ্রিক নেই ৷ সারা ঘর জুড়ে দারিদ্রতার ছাপ সুস্পষ্ট ৷ আর সেই বাড়িতেই যেন চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ৷ কুলটির সীতারামপুর বিশ্বকর্মা নগরের বাসিন্দা পেশায় ফেরিওয়ালা দুর্গেশ প্রসাদের টিনের চালের বাড়িই এখন সুখের সাম্রাজ্য ৷
দুর্গেশ প্রসাদের বড় ছেলে আদর্শ প্রসাদ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করেছেন ৷ আর কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে আদর্শ বড় চাকরি পাবে ৷ সেই আশাতেই রয়েছে আদর্শের পরিবার ৷ আর তারপরেই আসবে সচ্ছ্বলতা ৷ প্রতিবেশীরাও ভাবছেন এবার হয়তো সুখের দিন আসবে প্রসাদ পরিবারে ৷
কুলটির দুর্গেশ প্রসাদ বাচ্চাদের জামাকাপড় ফেরিতে বিক্রি করেন ৷ রোজ কাকভরে ঘুম থেকে উঠে তিনি সীতারামপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে চলে যান ধানবাদে ৷ সেখানে সারাদিন ফেরির কাজ করে বিকেলে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে বাড়ি ফেরেন ৷ এই তাঁর রোজের রুটিন ৷ ফেরির কাজ করে কতই বা রোজগার হয় ৷ তাই সংসার টানতেই হিমশিম খেতেন দুর্গেশ প্রসাদ ৷ স্ত্রী ছাড়াও বাড়িতে তিন সন্তান রয়েছে ৷ সকলেই পড়াশোনায় মেধাবী ৷ তাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ এরই মাঝে দুর্গেশের বড় ছেলের সিএ-তে পাশ করার খবর এসেছে ৷ আদর্শ প্রসাদ চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির ফাইনাল পরীক্ষায় 53 শতাংশ নম্বর পেয়েছেন ৷
আদর্শ ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন ৷ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন কুলটির একটি বেসরকারি স্কুল থেকে ৷ তাঁর পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ দেখে স্কুলের শিক্ষকরা তাঁকে বিনা পয়সায় টিউশন পড়াতেন ৷ শুধু তাই নয়, তারপর যখন তিনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্সি পড়তে যান, তখন অনেকেই আদর্শর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বন্ধুর মতো ৷ নিরাশ করেনি আদর্শ ৷ কষ্ট করেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্সি পাশ করেছেন তিনি ৷ গত 3 নভেম্বর ফলপ্রকাশ হয়েছে ৷
আদর্শ বলেন, "অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি ৷ আমার বাবা আমাকে ফেরির কাজ করে পড়াশোনা করিয়েছেন ৷ অনেক কষ্ট সত্ত্বেও তিনি পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছেন ৷ তাই আগামী দিনে পরিবারকে নিয়েই চলতে চাই ৷ আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যেই ভালো চাকরি পাব ৷ তারপর বাড়ির পরিবেশ আমি পাল্টাতে চাই ৷" আদর্শের ভাই এবং বোন দু’জনেই কলকাতায় পড়াশোনা করছেন অ্যাকাউন্টান্সি নিয়ে ৷ তাঁরাও আগামী দিনে ভালো ফল করবে বলে আশাবাদী আদর্শ ৷
সন্তানদের সাফল্য নিয়ে দুর্গেশ প্রসাদ বলেন, "আমরা অনেক দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করেছি ৷ বৃষ্টির দিনে ঘরে জল পড়ে ৷ কোনও মতে এক কোণে বসবাস করেছি ৷ ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে, তার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট করে গেছি ৷ আজ ভালো লাগছে ৷ ছেলে ভালো রেজাল্ট করেছে ৷ আশা রাখব ও আমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই চলবে ৷"
আদর্শ'র মা মায়া দেবী বলেন, ''খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে আমাদের ছেলেমেয়েরা ৷ আজ ভালো রেজাল্ট করেছে ৷ আমার খুব ভালো লাগছে ৷ আদর্শ পরিবারের সবচেয়ে বড় ছেলে ৷ তাই চাইব ও যেন নিজের দায়িত্ব থেকে সরে না-যায় ৷ যেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে, ভাইবোনদের নিয়ে আগামী দিনে থাকে ৷"
আদর্শ'র রেজাল্টে খুশি তাঁর প্রতিবেশীরাও ৷ আদর্শদের এক প্রতিবেশী বলেন, "খুব কষ্ট করে আদর্শ এবং আরও দুই ভাই-বোনকে পড়াশোনা করিয়েছে ওঁদের বাবা ৷ কাক ভোরে ফেরিওয়ালার কাজ করতে বেরিয়ে যেতেন ৷ সারাদিন ধরে পরিশ্রম করতেন ৷ সন্ধেবেলা ফিরে আসতেন। এই ছিল তাঁর রোজনামচা ৷ আমি অনেকবার বলেছিলাম যে বাড়িতে কেবলের লাইন জুড়ে দিই ৷ কিন্তু, আদর্শের বাবা আমাকে বলতো, 'না, আমরা সেই বিলাসিতা চালাতে পারব না ৷ আর কেবল লাইন নিয়ে কী হবে, আমাদের বাড়িতে তো টিভি নেই' ৷"
আদর্শের রেজাল্টের খবর শুনে বাড়িতে ছুটে এসেছেন প্রতিবেশী বিমল নাথ ৷ তিনি জড়িয়ে ধরেন আদর্শকে ৷ তবে, শুধু তিনি নন প্রতিবেশীরা সবাই ভিড় জমিয়েছে আদর্শদের বাড়িতে ৷ সবার একটাই কথা, ওঁর বাবা যেভাবে পরিশ্রম করে আদর্শকে বড় করেছে, আরও বড় হয়ে তাঁর 'আদর্শ' যেন না-ভুলে যায় ৷