সন্দেশখালিতে মর্মান্তিক কাণ্ড, মা ও 3 মাসের শিশুকন্যার দগ্ধ দেহ উদ্ধার
মৃতার স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ ৷ ভোটের আবহে এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷
Published : April 12, 2026 at 11:25 AM IST
সন্দেশখালি, 12 এপ্রিল: হাড়হিম ঘটনা উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে ৷ রাজ্য রাজনীতিতে বহু চর্চিত এই এলাকা এবার অন্য এক মর্মান্তিক ঘটনায় খবরের শিরোনামে ৷ সন্দেশখালিতে একটি ঘরের ভেতর থেকে মা ও তাঁর মাত্র তিন মাসের শিশুকন্যার দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । মৃত মহিলার নাম সুনিতা মাইতি (35) ও শিশুকন্যার নাম শ্রুতি । এই হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী মণিপুর গ্রাম । মা-মেয়ের এভাবে মৃত্যু নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতার স্বামী বিপ্লব মাইতিকে আটক করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মণিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নলপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব মাইতি শনিবার রাতে আইপিএল খেলা দেখে বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । তাঁর দাবি, ভোর চারটে নাগাদ হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখেন পাশে স্ত্রী ও সন্তান নেই । খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই বাড়ির দোতলার একটি ঘরে গিয়ে তিনি বীভৎস দৃশ্য দেখেন । সেখানে একটি বড় বাক্সের ভেতর স্ত্রী ও কন্যার ঝলসানো দেহ পড়ে থাকতে দেখে তিনি চিৎকার শুরু করেন বলে জানিয়েছেন । স্থানীয় বাসিন্দারা এসে পুলিশকে খবর দেয় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দগ্ধ দেহ দুটি উদ্ধার করে খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । মৃতদেহের প্রায় 90 শতাংশই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল । স্থানীয়দের অনুমান, সেই বিবাদের জেরে মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরেই সুনিতা চরম পথ বেছে নিয়ে থাকতে পারেন । তবে এর পেছনে অন্য কোনও গভীর ষড়যন্ত্র বা প্ররোচনা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই পুলিশ মৃতার স্বামী বিপ্লব মাইতিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ।
এলাকাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায়, বর্তমান ভোট আবহে যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ ও সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে । এই করুণ ও রহস্যময় মৃত্যুতে গোটা মণিপুর গ্রাম জুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে । ঘটনার নেপথ্যে প্রকৃত সত্য উদঘাটনে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ।
বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল বলেন, "থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । মৃতের স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । পরবর্তীতে তদন্তে কী বেরিয়ে আসে সেটা আপনাদের জানাব । এই ঘটনার সঙ্গে যদি অন্য কোনও ব্যাপার থাকে তাহলে অবশ্যই দোষীরা শাস্তি পাবে ।"