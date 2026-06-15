শেখ শাহজাহান-সহ 4 জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন, 7 জুলাই থেকে শুরু সাক্ষ্যগ্রহণ
সোমবার কলকাতার বিশেষ ইডি আদালতে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়৷
Published : June 15, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: সন্দেশখালিতে জমি জবরদখল ও তার থেকে অবৈধ অর্থ উপার্জনের অভিযোগে তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা শাহজাহান শেখ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন হল৷ সোমবার কলকাতার বিশেষ ইডি আদালতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে জমি দখলের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই অর্থের একটি বড় অংশকে ‘প্রসিড অফ ক্রাইম’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইডি।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহজাহান শেখ ছাড়াও এই মামলায় আলমগীর, শিবপ্রসাদ হাজরা এবং দিদার বক্স মোল্লার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী ধাপ হিসেবে আগামী 7 জুলাই থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হবে। তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই প্রায় 30 জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে জমা দিয়েছে। তাঁদের বয়ান এবং নথিপত্রের ভিত্তিতেই মামলার বিচারপ্রক্রিয়া এগোবে।
ইডির অভিযোগ, সন্দেশখালির বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে স্থানীয়দের জমি দখল করা হতো এবং সেই জমিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বেআইনি আর্থিক লেনদেন চালানো হতো। তদন্তে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ মিলেছে, যা এই বেআইনি আর্থিক লেনদেন থেকে এসেছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। এই অর্থ বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, যার মধ্যে জমি দখল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক কার্যকলাপও রয়েছে।
প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত চলাকালীন প্রথমবার শাহজাহান শেখের নাম প্রকাশ্যে আসে। 2024 সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর সন্দেশখালির বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডির একটি দল। কিন্তু সেই অভিযানের সময় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ইডির দাবি, তল্লাশি চালাতে গিয়ে তাদের আধিকারিকদের বাধার মুখে পড়তে হয় এবং হামলার জেরে অভিযান অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে আসতে হয়েছিল।
ওই ঘটনার পর থেকেই শাহজাহান শেখ কার্যত আত্মগোপন করেন। প্রায় দু’মাস ধরে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে রাজ্য পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে তাঁকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সিবিআই হেফাজতে থাকার সময়ই ইডি তাঁকে এই মামলায় গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নেয় এবং একাধিক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে।
শাহজাহানের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আর্থিক দুর্নীতিই নয়, সন্দেশখালির সাধারণ মানুষের উপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার, জমি জবরদখল, মাছের ব্যবসার আড়ালে বেআইনি কার্যকলাপ পরিচালনা এবং স্থানীয়দের ভয় দেখিয়ে প্রভাব বিস্তারের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগগুলি সামনে আসার পর ব্যাপক রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল৷ অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসও শাহজাহানের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয়।
গ্রেফতারির পর দলীয় ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে শাহজাহান শেখকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর থেকেই তিনি দলের সমস্ত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন। এখন আদালতে চার্জ গঠনের মাধ্যমে মামলার বিচার প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগোল। আগামিদিনে সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং সাক্ষীদের বয়ানের ভিত্তিতে এই বহুচর্চিত মামলার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।