নেই রাজ্যের দেশ ! দু'দশকেও উন্নয়নের ছিটেফোঁটা মেলেনি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চর পরাশপুরে

নেই রাজ্যের দেশ ! দু'দশকেও উন্নয়নের ছিটেফোঁটা মেলেনি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চর পরাশপুরে
কেমন আছে বাংলাদেশ সীমান্তের ভারত ভূ-খন্ডের চরের মানুষ ? জানতে পৌঁছে গিয়েছিল ইটিভি ভারতের ক্যামেরা ৷ তাপস ঘোযের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 22, 2026 at 4:03 PM IST
জলঙ্গি, 22 এপ্রিল: প্রথম দেখাতেই মনে হবে, এ যেন ভারত ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এক মরুভূমি ! চারদিকে ধূসর প্রান্তর ৷ মাঝে মাঝে তপ্ত মাটির উপর উপর সবুজ ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বট, পাকুড়, অশ্বত্থ গাছ। গাছের নীচের অংশটুকুই ছায়া সুনিবিড়। বাকি প্রান্তর শুধুই ধুধু, খাঁখাঁ মাঠ। রাস্তায় জমে থাকা ধুলোয় গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায় ৷ অতি সাবধানে সাইকেল বা বাইক চালাতে হয় ৷ ভারতের মূল ভূ-খন্ড থেকে 7-8 কিমি পথ পেরিয়ে ঢুকতে হয় বাংলাদেশ লাগোয়া চর পরাশপুর, চর উদয়নগরে ৷
মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন পদ্মা নদীর বুকে জেগে ওঠা জনপদ চর পরাশপুর (Char Paraspur)৷ পাশেই রয়েছে চর উদয়নগর (Char Udainagar) ৷ যা দু'টি ভূ-খণ্ড সূর্যনগর কলোনি ও ঠাকুরনগর কলোনি নামে পরিচিত ৷ ফি-বছর বর্ষায় আতঙ্কের প্রহর গোনেন জলঙ্গির চরবাসীরা। কারণ, গ্রামের তিন দিকে থাকা মাটির বাঁধ ভেঙে জল ঢুকলেই ভেসে যাবে যে গ্রাম।
পশ্চিমপ্রান্তে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পদ্মার দুই শাখানদী (মরাপদ্মা) বয়ে গিয়েছে ৷ বর্ষায় এই মরাপদ্মায় ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে। পূর্বপ্রান্তে মূল পদ্মানদী ক্রমশ পাড় ভেঙে ভেঙে দুই চরকে গিলতে আসছে ৷ পদ্মার ওপারেই বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা। বৈশাখের সকাল 10টা বাজতে না-বাজতেই 'লু' বইতে শুরু করেছে ৷ শিশু, কিশোর, যুবক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমনকী গবাদি পশুরাও ঘর থেকে বেরিয়ে গাছের ছায়ায় আশ্রয়ে ৷ এই তাপ মাথায় নিয়েই গুটিকয়েক কৃষক-খেতমজুরদের গা ঘামছে চাষের কাজে ৷
চাষ বলতে এখানে হয় কলাই-ভুট্টা-পাট ৷ এছাড়া বিঘার পর বিঘা জমিতে হয় কলা চাষ ৷ ফসল পাহারা দিতে হয় রাত জেগে। কারণ বাংলাদেশ থেকে দুস্কৃতীরা দল বেঁধে এসে ফসল লুট করে নিয়ে যায়। ওপার বাংলার পাল পাল গরু এসে তছনছ করে দিয়ে যায় খেতের ফসল ৷ কারণ জলঙ্গি থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশের এই সীমান্তে নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। ফলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজর এড়িয়ে হামেশাই বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ঘটছে ৷ এপার থেকেও চোরাপথে ফেন্সিডিল, গাঁজা, হেরোইন, বারুদ, আগ্নেয়াস্ত্র পাচার হচ্ছে ৷ চাষ-আবাদ ছাড়া চরের মানুষের আর এক জীবীকা যেন 'পাচার'।
নেই স্বাস্থ্য পরিষেবা। প্রাথমিক স্কুল থাকলেও শিক্ষক আসেন না নিয়মিত। বর্ষায় তিন মাস স্কুল বন্ধ থাকে। উঁচু ক্লাসে পড়তে 15 কিমি পথ পেরিয়ে হাইস্কুল যেতে হয় ৷ দুর্যোগ হলে পড়ুয়াদের থেকে যেতে হয় কোনও আত্মীয়ের বাড়ি ৷ হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই মৃত্যু হয়েছে অনেকের ৷ সাপের উপদ্রবও চরম ৷ অথচ সাপে কাটা রোগীকে 20 কিমি পথ অতিক্রম করে হাসপাতাল যেতে হয় ৷ তার মধ্যে আবার 7 কিমি দুর্গম পথ। ধুলোয় ঢাকা এই পথ পেরিয়েই বাজার হাট যেতে হয়। সভ্যতার ও উন্নয়নের আলোর ছিটেফোঁটা এখনও চরে পৌঁছয়নি।
তাহলে চরের মানুষ বেঁচে আছেন কীভাবে- এ প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় ৷ তবে উত্তর একটাই। গানের লাইন ধার করে বলাই যায়- অভ্যেস বলে কিছু হয় না এ পৃথিবীতে পালটে ফেলাই বেঁচে থাকা... ৷ বছরের পর বছর এভাবেই বেঁচে আছে চরের মানুষ। বারবার নির্বাচন এসেছে ৷ চরের মানুষের কাছে প্রার্থীরা 'ভোট ভিক্ষা' করতে এসেছেন ৷ চরের মানুষও উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু উন্নয়ন এখানে দাঁড়িয়ে নেই, থমকে আছে।
স্থানীয়দের আক্ষেপ, ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু চর সেই তিমিরেই থেকে যায় ৷ চরের বাসিন্দাদের উন্নয়ন কোনওদিন হয়নি। আগামিদিনেও হবে কি না, তার উত্তর পাওয়া কঠিন ৷ বাংলা আবাস যোজনায় ঘর মেলেনি। অনেকেই বিধবা বিবাহ বা বার্ধক্যভাতা থেকে বঞ্চিত ৷ উপরি পাওনা বিএসএফের শাসন। তবুও ওরা বছর বছর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ৷ প্রতিবার ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধেন। যদি কোনওদিন উন্নয়নের দেখা মেলে । গ্রামে আসার রাস্তাটুকুও সরকারি সাহায্যে হয়নি। গ্রামবাসীদের নিজের টাকায় তৈরি করে নিতে হয়েছে। তাও বছরের ছ'মাস ধুলোয় চলা দায় ! বাকি ছ'মাস জলপথে নৌকা বা ডিঙিই ভরসা।
পরাশপুর আর উদয়নগর পাশাপাশি দু'টি চর। দুই চরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ জন্ম থেকে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ছিল। মাত্র এক বছর আগে চরে বিদ্যুৎ ঢুকেছে। তাও অনিয়মিত পরিষেবা। ঝড়-বৃষ্টি হলে অন্ধকারে কাটে 10-15 দিন ৷ মোবাইল চার্জ করতে মরাপদ্মা পেরিয়ে জলঙ্গি থানার টলটলি আসতে হয়। পরাশপুর ও উদয়নগর জলঙ্গি থানার অর্ন্তভুক্ত ৷
কেমন আছে বাংলাদেশ সীমান্তের ভারত ভূ-খন্ডের চরের মানুষ ? চর বসবাসকারী বাসিন্দাদের কথা থেকে উঠে এল, 20 বছর আগে যেমন ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে চর পরাশপুর, চর উদয়নগর। একদিকে নেই তেমন আয়ের উৎস। অন্যদিকে, পদ্মা নদী বছর বছর ধেয়ে আসছে পাড় ভেঙে ৷ মানুষের দাবি, পদ্মার ভাঙন রোধ ৷ আর চরে ঢোকার জন্য একটা রাস্তা। আবার আর একটা ভোট ! এবার কি উন্নয়ন পৌঁছবে অসহায় চরের বাসিন্দাদের কাছে ? উত্তর লুকিয়ে আগামীর গর্ভে ৷