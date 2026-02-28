আলুর বন্ড নিতে গিয়ে হুড়োহুড়ি ! ভিড় সামলাতে হিমশিম পুলিশের, লাঠিচার্জ

আলুর বন্ড নিতে গিয়ে হুড়োহুড়ি ! ভিড় সামলাতে হিমশিম পুলিশের, লাঠিচার্জ
এদিন ভোর থেকেই আলুর বন্ড নেওয়ার জন্য হিমঘরের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কৃষকরা । বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হওয়ার পর ক্ষোভে রাস্তা অবরোধ করেন আলুচাষিরা ।
Published : February 28, 2026 at 5:08 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 ফেব্রুয়ারি: আলুর বন্ড নিতে গিয়ে হুড়োহুড়ি । ভিড় সামলাত দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে । কৃষকদের ভিড়ের চাপ ও হুড়োহুড়িতে প্রায় পদপিষ্ট হওয়ার জোগাড় হয় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপাকে পড়তে হয় পুলিশকে । কার্যত পুলিশকে ঠেলে গেট থেকে সরিয়ে দিয়ে হিমঘরের ভেতরে ঢুকে যান কৃষক ও বহিরাগতরা ।
শুরু তাই নয়, হিমঘরের দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েন কৃষকরা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে পুলিশ । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে বলেও অভিযোগ । আর এমন পরিস্থিতি ঘটে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলার বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজে ।
জানা গিয়েছে, এদিন পর্যাপ্ত আলুর বন্ডের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা । শুক্রবার থেকেই বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজের আলুর বন্ড দেওয়া শুরু হয়েছে । গতকালের পর শনিবার ভোরে থেকেই কয়েকশো মহিলা পুরুষ নির্বিশেষ কৃষকরা আলুর বন্ড নেওয়ার জন্য বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন ৷ তবে সময় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা ছড়ায় । বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হওয়ার পর ক্ষোভে রাস্তা অবরোধ করেন আলুচাষিরা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাহাদুর হিমঘরে মোতায়ন করা হয় পুলিশের র্যাফ বাহিনী । এক এক জনকে 100 প্যাকেট ব্যাগের আলুর বন্ড দেওয়া হচ্ছে ।
আলু চাষিদের বক্তব্য
আলু চাষি তাপস রায় বলেন, "খুব উশৃঙ্খল দেখা যাচ্ছে ৷ বন্ড নিতে সমস্যা হচ্ছে । পুলিশ কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না । পুলিশ মাটিতে ফেলে দিয়ে উপর দিয়ে সকলে চলে যাচ্ছে ৷ মহিলাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হচেছে ৷ এই ভাবে বন্ড দিলে পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাবে ।"
বাহাদুর থেকে আসা আর এত কৃষক মামনি রায় বলেন, "আলুর বন্ড নিতে এসেছি । লাইনে দাঁড়িয়ে আছি । প্রচণ্ড ভিড় । পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে ।" এদিকে এদিনের ঘটনা নিয়ে পুলিশের কোনও বক্তব্য মেলেনি ৷
উল্লেখ্য, বছর দুই আগে এই বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজে আলুর বন্ড বিলিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে । ভাঙচুর চালানো হয় । কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটাতে হয় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ছুটে যেতে হয় তৎকালীন পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতোকেও ।
সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পথ অবরোধ
এদিকে আলুর সহায়ক মূল্য 1400 টাকা ক্যুইন্টাল ঘোষণার দাবিতে পথ অবরোধ করলেন সংযুক্ত কিষান মোর্চার সমর্থকরা । শনিবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন 73 মোড়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয় । এদিন রাস্তা অবরোধ হওয়ার ফলে বিপাকে পড়েন নিত্যযাত্রীরা । ঘণ্টাখানেক রাস্তা অবরোধ করে কিষান মোর্চার সমর্থকরা তাঁদের প্রতিবাদ জানান ।
মূলত কিষান মোর্চার দাবি, আলুর বন্ডের কালোবাজারি করা কোনোভাবেই চলবে না । আলুর দাম 1400 টাকা ক্যুইন্টাল সহায়ক মুল্য দিতে হবে । রাজ্য সরকারকে ভিনরাজ্যে আলু রফতানি করতে হবে । পাশাপাশি প্রকৃত কৃষকদের হিমঘরে আলু সংরক্ষণের বন্ড প্রদান করতে হবে । এদিন কৃষক সংগঠনের নেতা জীতেন দাস বলেন, "জিরামজি বিল বাতিল করে 100 দিনের কাজ 200 দিন এবং 600 টাকা মজুরি ও বকেয়া মজুরি দ্রুত প্রদানের দাবি করছি আমরা । আমরা কৃষককে রক্ষা করার জন্যই রাস্তায় নামত বাধ্য হয়েছি ।"