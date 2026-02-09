বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যুতে উত্তপ্ত শাসন, লাঠিচার্জ পুলিশের

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যুতে উত্তপ্ত শাসন, লাঠিচার্জ পুলিশের
হাইভোল্টেজ তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যুকে ঘিরে ধুন্ধুমার শাসনে। পুলিশের হাত থেকে অভিযুক্ত ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ পুলিশের।
February 9, 2026
শাসন, 9 ফেব্রুয়ারি: বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে গিয়েছে 33 হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার। সেই বাড়ির ছাদে উঠে কাজ করতে গিয়ে হাইভোল্টেজের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক রাজমিস্ত্রির। তারপরই সোমবার ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় উত্তর 24 পরগনার শাসনে । দেহ রাস্তায় রেখে অবরোধ করে স্থানীয়রা ৷ তা তুলতে গিয়ে নিহতের পরিবার ও স্থানীয়দের সঙ্গে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বাধে পুলিশের ৷ বচসা, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর কিছুই বাদ গেল না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ৷
ঘটনাস্থল থেকে কয়েকজনকে আটক করা হলেও পুলিশের হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে । যদিও, পরে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসে বলে জানা যায়। বারাসত জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক । কাজ করতে গিয়ে 34 বছরের এক যুবক মারা গিয়েছে। তার প্রেক্ষিতে সাময়িক ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছড়িয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে ৷ আমরা নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছি। কয়েকজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার কথা শুনেছি । তাদের ধরতে পুলিশের তরফে তল্লাশি চলছে । আবারও তাদের গ্রেফতার করা হবে।
পরিবারের দাবি, বাড়ির ছাদে অবৈধভাবে নির্মাণ করছিলেন বাড়ির মালিক ফারুক ইসলাম। বাড়ির উপর 33 হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার রয়েছে জানার পরেও তিনি টাকার লোভ দেখিয়ে জোর করে ওই রাজমিস্ত্রিকে ছাদে তুলেছিলেন কাজ করতে ৷ তাঁর জন্যই নিরীহ যুবককে প্রাণ দিতে হল। মৃত যুবকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য এবং বাড়ির মালিকের শাস্তি চেয়ে এদিন সরব হন এলাকাবাসীরা।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই রাজমিস্ত্রির নাম সাইফুল ইসলাম (34)। তাঁর বাড়ি শাসনের গোলাবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। এদিন সকালে গোলাবাড়ির দাদার মোড় এলাকায় একটি ইমারত নির্মাণের কাজ করতে যান সাইফুল । অভিযোগ, ফারুক আলম নামে ওই ব্যক্তির বাড়ির ছাদে উঠে কাজ করার সময় হঠাৎই হাইভোল্টেজ তারের সংস্পর্শে চলে আসেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই রাজমিস্ত্রির। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নিহতের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন।
এরপর দেহ গোলাবাড়ি বাজার সংলগ্ন রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় শাসন থানা থেকে পুলিশ বাহিনী অবরোধ তোলার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু, তাতে হিতে বিপরীত হয়। পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে মৃত যুবকের পরিবার। অভিযোগ, এর পরেই ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায় তারা ৷ পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় শেষে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।
কয়েকজনকে আটক করে পুলিশের গাড়িতে তোলাও হয়। সেই সময় পুলিশের হাত থেকে বিক্ষোভকারীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে নিহতের পরিবারের বিরুদ্ধে। যা এই ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে ৷ এদিকে, নির্মম এই ঘটনার জেরে কার্যত ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা ৷
এই বিষয়ে মৃত সাইফুলের দাদা মহম্মদ ফিরদৌস বলেন, "কোনও অনুমতি ছিল না বাড়ির ছাদে নির্মাণ কাজ করার। তা সত্ত্বেও বাড়ির মালিক আমার ভাইকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল নির্মীয়মাণ ছাদে কাজ করানোর জন্য। বলেছিল কোনও অসুবিধা হবে না। আমি রয়েছি । ওর জন্যই আমার ভাইকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হল। ভাইয়ের ছোট ছোট তিন সন্তান রয়েছে । তাদের দায়িত্ব কে নেবে ? আমরা বাড়ির মালিকের কঠোর শাস্তি চাই।"