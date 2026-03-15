বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা, থানার সামনে দেহ রেখে প্রবল বিক্ষোভ
মৃতের ছেলের দাবি, জেল হেফাজতে থাকাকালীন অত্যাচার করে প্রৌঢ়কে মেরে ফেলা হয়েছে ৷
Published : March 15, 2026 at 5:03 PM IST
মালদা, 15 মার্চ: বিচারাধীন এক বন্দির মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে শনিবার রাতে উত্তেজনা ছড়াল রতুয়ায় ৷ মৃতের পরিবার এবং স্থানীয় মানুষজন রতুয়া থানার সামনে ওই বন্দির দেহ রেখে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷
তাঁদের দাবি, পুলিশের অত্যাচারে প্রাণ গিয়েছে ধৃতের ৷ এনিয়ে থানা চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা ও ধস্তাধস্তিতেও জড়িয়ে পড়েন তাঁরা ৷ পরবর্তীতে থানার সামনে তাঁরা 131-এ জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে পড়েন ৷ অবরুদ্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক ৷ পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হয় ৷ পুলিশকর্মী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা যৌথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন ৷
মূলত গত 9 ফেব্রুয়ারি রতুয়া থানার ভাদো গ্রামের একটি আমবাগান থেকে সেতাবুদ্দিন শেখ নামে এক ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ পরবর্তীতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ সেতাবুদ্দিনের পরিবারের তরফে রতুয়া থানায় একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে ৷ চাঁচল মহকুমা আদালতের বিচারকের নির্দেশে চারজনেরই জেল হেফাজত হয় ৷ প্রথমে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় চাঁচল মহকুমা সংশোধনাগারে ৷ ধৃতদের মধ্যে একজন ছিলেন ভোলা মণ্ডল ৷ 55 বছর বয়সি ভোলা-সহ আরও একজনকে পরবর্তীতে মালদা জেলা সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত করা হয় ৷
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে খবর, গত 11 মার্চ দুপুরে বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন ভোলা ৷ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাদের চিকিৎসককে খবর দেয় ৷ কিন্তু চিকিৎসক আসার আগেই ভোলার শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকায় তাঁকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয় ৷ পুলিশ সেলে রেখেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল ৷ শনিবার সকালে সেখানে মৃত্যু হয় ভোলার ৷
ময়নাতদন্তের পর শনিবার বিকেলে ভোলার দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে ৷ রাত আটটা নাগাদ সেই দেহ নিয়ে রতুয়া থানার সামনে উপস্থিত হন ভোলার পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় পরিজনরা ৷ সঙ্গে ছিলেন এলাকার বহু মানুষ ৷ তাঁরা থানার সামনে দেহ রেখে পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷
একসময় থানা চত্বরে ঢুকে পড়েন সবাই ৷ পুলিশের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি ৷ বাইরে শুরু হয়ে যায় পথ অবরোধ ৷ খবর পেয়ে সেখানে যান স্থানীয় বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি উত্তেজিত মানুষজনকে শান্ত করার চেষ্টা করেও সফল হননি ৷ প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে চলে আসে দুই ভ্যান কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ তারপরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ দেহ নিয়ে চলে যান পরিবারের লোকজন ৷
এনিয়ে বিধায়ক সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলতে চাননি ৷ তবে মৃতের ছেলে সনাতন মণ্ডল বলেন, "ভাদোতে একটি খুনের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের নামে বাবাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ থানায় নিয়ে আসার পর বাবাকে পুলিশ গ্রেফতার করে ৷ পরে জেলে পাঠিয়ে দেয় ৷ পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ বাবাকে ছাড়া যাবে না ৷ একমাস পরে আমরা বাবার দেহ পাচ্ছি ৷ আমাদের প্রশ্ন, কোনও প্রমাণ ছাড়া একজন নির্দোষ মানুষকে কীভাবে বাড়ি থেকে তুলে আনা যায়? এটা সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের অত্যাচার ৷"
তিনি আরও বলেন, "শুনতে পাই, বৃহস্পতিবার রাত তিনটে নাগাদ বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ শুক্রবার সকালে আমরা মালদা জেলে ছিলাম ৷ সারাদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর আমাদের বলা হয়, বাবাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ আমরা সবাই হাসপাতালে যাই ৷ শুধুমাত্র মাকে বাবাকে দেখতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় ৷ তখন বাবা কথা বলতে পারছিল না ৷ কিন্তু বাবার পরিস্থিতি কেমন, সেটা আমাদের বলা হয়নি ৷ ডাক্তারবাবুও সেদিন বাবাকে দেখতে আসেননি ৷ শনিবার সকালে গিয়ে জানতে পারি, বাবা মারা গিয়েছে ৷ আমাদের অনুমান, অত্যাচার করে বাবাকে মেরে ফেলা হল ৷"
এলাকার বাসিন্দা ছেদিলাল মণ্ডলের বক্তব্য, "খুন হওয়া সেতাবুদ্দিনের মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে কয়েকজন নির্দোষকে ধরে পুলিশ ৷ তাদের থানায় নিয়ে এসে অত্যাচার করা হয় ৷ অবশেষে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তার কোনও চিকিৎসা হয়নি ৷ জেলে তো বটেই, হাসপাতালেও তাঁর চিকিৎসা হয়নি ৷ হাসপাতাল থেকে প্রথমে দেহ ছাড়া হচ্ছিল না ৷ ইংরেজবাজার থানার এক অফিসার জানান, সাদা কাগজে সই না করে দিলে দেহ ছাড়া হবে না ৷ আমরা চাই, দোষীদের শাস্তি হোক ৷ নির্দোষদের দ্রুত জেল থেকে ছাড়া হোক ৷ পুলিশের গাফিলতিতেই ভোলা মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে ৷"
পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে ৷ তার ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ গতকাল কিছু উত্তেজিত মানুষ রতুয়া থানায় বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করেন ৷ তাঁদের নিরস্ত করা হয় ৷ বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷"