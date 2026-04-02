কবরস্থানে নির্মাণকাজ ঘিরে অশান্তি, ইটবৃষ্টিতে জখম আইসি ভর্তি হাসপাতালে
পাঁচিল তৈরি করতে গিয়ে কবরস্থান থেকে বেরল হাড়গোড় ৷ গ্রামে মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ । ইটবৃষ্টিতে জখম হন সিউড়ি থানার আইসি ৷
Published : April 2, 2026 at 2:31 PM IST
সিউড়ি, 2 এপ্রিল: কবরস্থানের জমি বেদখলের অভিযোগে উত্তেজনা ৷ পুলিশ যেতেই সিউড়ি থানার আইসির উপর হামলা ৷ রীতিমতো ইটবৃষ্টি শুরু হয় পুলিশকে লক্ষ্য করে ৷ গুরুতর জখম হন আইসি-সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ৷ ঘটনায় পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা আইসিকে উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন ৷
বিধানসভা নির্বাচনের আবহে সিউড়ি থানার কাঁখুড়িয়া গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায় বুধবার রাতে। তড়িঘড়ি চলছিল কবরস্থানের পাঁচিল ও নির্মাণকাজ । সেই সময় কবরস্থ দেহের বেশকিছু হাড়গোড় বেরিয়ে আসে । যাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় গ্রামে । নির্মাণকারী কর্মী ও যন্ত্রাংশ আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন বাসিন্দারা ৷
দীর্ঘক্ষণ আটক থাকার খবর পেয়ে সিউড়ি থানার পুলিশ যায় এলাকায় । তাতেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়ায় সিউড়ি থানার আইসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায় বিশাল বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছন ৷ জেলা পুলিশ সুপার বলেন, "ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের খুঁজে বের করা হচ্ছে ৷ কাউকে রেয়াত করা হবে না । এই ঘটনায় প্রায় 14 জনকে আটক করেছে পুলিশ ।"
প্রথমে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে আটকে থাকা ব্যক্তি ওরফে ঠিকাদারকে উদ্ধার করা হয় ৷ এরপরেই হঠাৎই পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় । পুলিশকে লক্ষ্য করে চারদিক থেকে শুরু হয় ইটবৃষ্টি । ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় পুলিশ । গ্রামবাসীদের ছোড়া ইটের আঘাতে রক্তাক্ত হন খোদ সিউড়ি থানার আইসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায় । তার মাথায় ও কানে আঘাত লাগে । কোনওক্রমে কমব্যাট ফোর্স ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা আইসিকে উদ্ধার করে । তাঁকে ভর্তি করা হয় সিউড়ি সদর হাসপাতালে ।
শুধু আইসি আক্রান্ত তা নয়, বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীও কমবেশি আহত হন । ভাঙচুর চালানো হয়েছে পুলিশের গাড়িতেও । পরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় নামানো হয় বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের । গ্রাম সূত্রে জানা গিয়েছে, জনৈক ঠিকাদার কবরস্থানে কাজ করতে গিয়ে মাটি খোঁড়ার সময় হাড়গোড় বেরিয়ে মাটির উপরে চলে আসে । যা চূড়ান্ত ক্ষোভের সৃষ্টি করে গ্রামে । ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা । মুহূর্তে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ । পরে এলাকায় যান বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব । গ্রামে চলতে থাকে রুট মার্চ ৷ ঘটনার পর থেকেই নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।