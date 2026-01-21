কলেজ পড়ুয়াকে খুনের পিছনে তৃণমূল উপপ্রধান ! গ্রেফতারির দাবিতে অগ্নিগর্ভ মাটিয়া

কলেজ পড়ুয়াকে খুনের পিছনে তৃণমূল উপপ্রধান ! গ্রেফতারির দাবিতে অগ্নিগর্ভ মাটিয়া
কলেজ পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ফের উত্তপ্ত মাটিয়া ৷ তৃণমূল উপপ্রধানের গ্রেফতারের দাবিতে পথে নামলেন গ্রামবাসীরা । রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ।
মাটিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 21 জানুয়ারি: নিখোঁজ কলেজ পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার মাটিয়া । তৃণমূল উপপ্রধানের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খোলাপোতা-মালঞ্চ রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার এবং গ্রামবাসীরা ।রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে চলে উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অহরহ স্লোগানও । ভর সন্ধ্যায় এই আন্দোলনের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল ।সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বসিরহাটের সঙ্গে মাটিয়ার যোগাযোগও ।
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট জেলার এক পদস্থ পুলিশকর্তা বলেন, "এটা খুন না অন্য কিছু তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মৃত যুবকের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে । এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, সেটাও খতিয়ে দেখছি আমরা । তদন্ত চলছে । তাই, তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে এখনই বিশদে কিছু বলা যাবে না ।"
গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ারি- আন্দোলনকারীদের দাবি, পুলিশ প্রশাসনের দেওয়া 24 ঘণ্টার প্রতিশ্রুতির পরেও গ্রেফতার করা হয়নি চাঁপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা পিন্টু মণ্ডলকে । অথচ, সেই পরিকল্পনা করে কলেজ পড়ুয়াকে খুন করে উধাও হয়ে গিয়েছে । তাই, তাঁকে গ্রেফতার করতে হবে । তা নাহলে এই আন্দোলন জারি থাকবে বলেও এদিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীদের একাংশ ।
পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের গ্রেফতারি চাই- এদিকে, অবরোধের খবর পেয়ে মাটিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন । কিন্তু, নাছোড়বান্দা নিহতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা পুলিশের মুখের উপর স্পষ্ট জানিয়ে দেন যতক্ষণ না পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গ্রেফতার হচ্ছেন, ততক্ষণ এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাঁরা । শেষে, বিক্ষোভকারীদের চাপে মাটিয়া থানার পুলিশ উপপ্রধান পিন্টু মণ্ডলকে দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয় । এরপরই ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে খোলাপোতা-মালঞ্চ রোডে ।
উপপ্রধান গা-ঢাকা দিয়েছে- এই বিষয়ে খলিল মণ্ডল নামে এক গ্রামবাসী বলেন, "আমাদের গ্রামের ছেলে রিয়াজ মণ্ডলকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে । এই খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান পিন্টু মণ্ডলের । উপপ্রধানই দলবল নিয়ে খুন করার পর রোষের হাত থেকে বাঁচতে গা-ঢাকা দিয়েছে । পুলিশের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল 24 ঘণ্টার মধ্যে উপপ্রধানকে গ্রেফতার করা হবে । কিন্তু, সেই প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি । আমরা ওর গ্রেফতারি চাই । সেই সঙ্গে উপপ্রধানের পদ থেকেও অপসারিত করতে হবে । দাবি না-মানা হলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব আমরা ।"
প্রতিশ্রুতি পালন করেনি পুলিশ- একই সুর শোনা গিয়েছে জালালউদ্দিন নূর নামে আরেক গ্রামবাসীর গলায় । তাঁর কথায়, "ঘটনায় পিন্টু মণ্ডলকে ধরা তো হয়ইনি উপরন্তু, চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদে এখনও বহাল রয়েছেন তিনি । অথচ, গ্রেফতার এবং পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া, দু'টোই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েত । প্রতিশ্রুতি পালন না-করার কারণেই আমরা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছি ।"
নিখোঁজের পর পুকুর থেকে উদ্ধার কলেজ পড়ুয়ার দেহ- প্রসঙ্গত, মাটিয়া থানার চাঁপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিথুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা রিয়াজ মণ্ডল (22) গত চার দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন । তাঁর খোঁজ পেতে মাটিয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়েছিল পরিবারের তরফে । সোমবার সকালে স্থানীয় একটি আমবাগানের ভিতরে পরিত্যক্ত ডোবায় বছর বাইশের ওই যুবকের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন কয়েকজন গ্রামবাসী । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি অকুস্থলে এসে রিয়াজের দেহ শনাক্ত করেন পরিবারের লোকজন । তাঁরা দাবি করেন, রিয়াজের শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে । তাই, খুন করা হয়েছে ওই কলেজ পড়ুয়াকে ।
অগ্নিগর্ভ মাটিয়া- রিয়াজের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মাটিয়া থানা এলাকা । পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা পিন্টু মণ্ডল অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন, এই অভিযোগ তুলে সোমবার তাঁর বাড়িতে চড়াও হন মৃতের আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা । উপপ্রধানের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে বাড়ির সামনে রাখা তার বাইকে আগুনও ধরিয়ে দেন উন্মত্ত জনতা । তার জেরে পরিস্থিতি রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ৷ অভিযোগ, রিয়াজের নিখোঁজ হওয়ার নেপথ্যে উপপ্রধানের পরিচিত সলমন মণ্ডলের হাত রয়েছে ৷ এমন সন্দেহে গত রবিবার তাকে এবং আরও এক জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা ।
কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যুর রহস্য কী ? পুলিশ তাদের দু'জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় । পরে, গ্রামবাসীরা জানতে পারেন ওই দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । পিন্টু তাদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে । ফলে, প্রশ্নের মুখে পড়েছে উপপ্রধান পিন্টু মণ্ডলের ভূমিকা । এ নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই সোমবার রাতে ফের পুলিশ সলমন মণ্ডলকে গ্রেফতার করে । মঙ্গলবার ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন তাঁকে । ধৃত সলমনকে জেরা করে কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা ৷