তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে খণ্ডঘোষে গণ ইস্তফার হুঁশিয়ারি, উত্তেজনা মন্তেশ্বরেও

তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে খণ্ডঘোষে গণ ইস্তফার হুঁশিয়ারি, উত্তেজনা মন্তেশ্বরেও
খণ্ডঘোষ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নবীন বাগ ও মন্তেশ্বরে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নাম ঘোষণা হতেই দুই এলাকায় অশান্তি ৷
Published : March 18, 2026 at 7:43 AM IST
খণ্ডঘোষ ও মন্তেশ্বর, 18 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা হতেই মঙ্গলবার প্রকাশ্যে খণ্ডঘোষ ও মন্তেশ্বরের তৃণমূল নেতৃত্বের ঝামেলা ৷ একদিনে মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নাম ঘোষণার পরেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা । অন্যদিকে, খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নবীন বাগের নাম ঘোষণার পরেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে দলের অন্দরে । নেতা কর্মীদের একাংশ সাফ হুঁশিয়ারি দেন, প্রার্থী বদল না হলে খণ্ডঘোষের ব্লক সভাপতি, একাধিক অঞ্চল সভাপতি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা দলের পদ ছেড়ে নির্বাচনে নিষ্ক্রিয় থাকবেন ৷ যার জেরে এদিন রাত পর্যন্ত সরগরম খণ্ডঘোষ ও মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকা ।
'খণ্ডঘোষ বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী নবীন বাগকে মানব না' - এই হুঁশিয়ারি দিয়েই একঝাঁক তৃণমূল নেতা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন । ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে একাধিক অঞ্চল সভাপতিদের অভিযোগ, দলে থেকে যারা দলের বিরুদ্ধে গদ্দারি করে দল তাদের সম্মান দেয় । অথচ দলের জন্মলগ্ন থেকে লড়াই করতে গিয়ে যারা জেল খেটেছেন, দিনের পর দিন বাড়ি ছাড়া থেকেছেন তারা আজ দলে ব্রাত্য ৷
তাদের আরও অভিযোগ, সিপিএম থেকে আসা ব্যক্তি প্রতিবার দলের প্রার্থী হচ্ছেন । এরই প্রতিবাদে দলীয় পদ ছেড়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা । ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়-সহ একাধিক অঞ্চল সভাপতি ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণাতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক ।
বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অপার্থিক ইসলাম বলেন, "প্রার্থীকে মানা কিংবা না-মানা তা নিয়ে আমাদের কোনও ভূমিকা নেই । রাজশক্তির বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই । দলের জন্মলগ্ন থেকে এই দলের আমরা অন্ধ কট্টর সমর্থক ছিলাম । দল আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে । আমরা আগেই জানিয়েছিলাম নবীন বাগ দলের প্রার্থী হলে আমরা দল বেঁধে পদত্যাগ করব । আমরা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়কে দলের প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাই । চ্যালেঞ্জ করছি বিশ্বনাথ রায়কে প্রার্থী করা হলে নবীন বাগের হিম্মত থাকলে তাঁকে হারিয়ে দেখাক । কেউ চাকরি বিক্রির টাকা নিয়ে বহাল তবিয়তে আছে । অথচ আমরা যারা দলের প্রার্থীকে জিততে সাহায্য করছি দল আমাদের দেখছে না । কোন যুক্তিতে সিপিএম থেকে আসা এক ব্যক্তি বছরের পর বছর তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন ? দল আমাদের কথা ভাবে না । তাই আমরা নবীন বাগকে প্রার্থী হিসেবে মানতে রাজি নই । আমরা এই দল ছেড়ে দিতে চাইছি । আমরা পদের লোভী নই ।" যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি তৃণমূল প্রার্থী নবীন বাগ ।
অন্যদিকে, প্রার্থী হিসেবে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নাম ঘোষণা হতেই মন্তেশ্বরে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে চলল বোমাবাজি । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যেতে হয় । ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন বলে খবর । মন্তেশ্বরে ফের তৃণমূল টিকিট দিয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে । এই ঘোষণা হতেই মন্তেশ্বরের দিগনগর গ্রামে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অনুগামীদের সঙ্গে মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ হোসেনের অনুগামীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় । দুই গোষ্ঠীর তরফে বোমাবাজিও করা হয় বলে অভিযোগ । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
বেশ কয়েকমাস ধরেই মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তাঁর দলেরই নেতা-কর্মীরা । এমনকী মন্ত্রী গোষ্ঠী ও বিপক্ষ গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারিও ঘটে । ফলে নিজের দলের বিরুদ্ধে নাম না করে মন্তেশ্বরে ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েও বারবার সরব হয়েছেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী । সেই সব ঘরোয়া বৈঠকে তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে জানান, তিনি ধৈর্য ধরে আছেন বলেই বারবার সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে । নিজেকে সংযত না করলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে । কারও হাত-পা ভাঙতে হলে মন্ত্রীর পরামর্শের দরকার নেই । দল তাদের হাত-পা ভেঙে দেবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিদ্দিকুল্লা ।