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IMA-র নির্বাচনী বৈঠক ঘিরে উত্তেজনা, গেটে শুয়ে বিক্ষোভ চিকিৎসকদের

Indian Medical Association: শান্তনু সেনের নির্দেশেই তাঁদের বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে দাবি বিক্ষোভরত চিকিৎসকদের ।

Indian Medical Association
নির্বাচনী বৈঠক ঘিরে উত্তেজনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 12:05 AM IST

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কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার নির্বাচনী বৈঠক ঘিরে উত্তেজনা ! নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি বৈঠকে ঢুকতে না-দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন চিকিৎসকদের একাংশ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে কোনও কোনও চিকিৎসক হলঘরের সামনে মাটিতে বসে পড়েন । আবার কয়েক জন দরজার সামনে শুয়ে প্রতিবাদ জানান।

রবিবার IMA-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার নির্বাচন নিয়ে একটি প্রস্তুতি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। নির্বাচনে কারা প্রার্থী হবেন, কারা প্রার্থী হতে পারবেন না—সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। সেই বৈঠকে যোগ দিতে IMA-র কলকাতা শাখার কয়েক জন পদাধিকারী সেখানে পৌঁছন। অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে বৈঠকের ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

এরপরই দফতরের বাইরে শুরু হয় বিক্ষোভ। প্রতিবাদী চিকিৎসকদের বক্তব্য, তাঁরা IMA-র কলকাতা শাখার পদাধিকারী। তা সত্ত্বেও রাজ্য শাখার নির্বাচন সংক্রান্ত বৈঠকে তাঁদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের অভিযোগ, কলকাতা শাখার পদাধিকারীদের এই বৈঠকে থাকার অনুমতি নেই বলে জানানো হয়েছে। বিক্ষোভকারী চিকিৎসকদের আরও অভিযোগ, IMA-র রাজ্য শাখার সম্পাদক শান্তনু সেনের নির্দেশেই তাঁদের বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে শান্তনু সেন বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

IMA
গেটে শুয়ে চিকিৎসকদের অবস্থান (ইটিভি ভারত)

এক প্রতিবাদী চিকিৎসকের বক্তব্য, কোনও সংগঠনের বৈঠকে যোগ দিতে এসে যদি তাঁদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়, তা হলে প্রতিবাদ করা ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনও পথ নেই। তাঁর প্রশ্ন, IMA-র কলকাতা শাখা যদি নিষিদ্ধ কোনও সংগঠন না হয়, তাহলে সেই শাখার পদাধিকারীদের রাজ্য শাখার নির্বাচন সংক্রান্ত বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হবে না কেন ?

এদিকে, IMA কলকাতা শাখার সেক্রেটারি ডাঃ শিল্পা বসু রায়কে নিয়েও বিক্ষোভকারী চিকিৎসকদের বক্তব্য সামনে এসেছে। তিনি এসএসকেএম হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক এবং কার্ডিওথোরাসিক সার্জেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের মেয়ে হওয়ায় তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয়কে জুড়ে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, একজন চিকিৎসকের সংগঠনের পদে থাকার বিষয়টিকে তাঁর রাজনৈতিক বা পারিবারিক পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রবিবার পার্ক সার্কাসের IMA দফতরে বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

TAGGED:

INDIAN MEDICAL ASSOCIATION WB
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IMA রাজ্য নির্বাচন
চিকিৎসকদের অবস্থান
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