SIR-এ নাম বাদ যাওয়ার জের ! সিপিআইএমের প্রশাসনিক ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার ব্যারাকপুরে

ব‍্যারিকেড ভেঙে জোর করে এসডিও অফিসে ঢোকার চেষ্টা আন্দোলনকারীদের । বাধা দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি দলের কর্মী-সমর্থকদের ।

cpim protest at barrackpore
সিপিএমের প্রশাসনিক ভবন অভিযান (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 7:07 PM IST

4 Min Read
ব‍্যারাকপুর, 5 মার্চ: ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে সিপিআইএমের প্রশাসনিক ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার উত্তর 24 পরগনার ব‍্যারাকপুরে । ব‍্যারিকেড ভেঙে আন্দোলনকারীদের একাংশ জোর করে এসডিও অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ । আর তার পরেই পুলিশের সঙ্গে বচসা, ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা । যার জেরে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে ওঠে ব‍্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন এলাকা । পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী । এর পরেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গিয়েছে ।

এদিকে, ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করার দাবিতে এদিন সিপিআইএমের এক প্রতিনিধিদল দেখা করেন ব‍্যারাকপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে । যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএমের রাজ‍্য কমিটির সদস্য ও দলের শ্রমিক সংগঠনের নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় । সিপিএমের দাবি, সম্প্রতি যে ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ব‍্যারাকপুর মহকুমায় ব্যাপক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে । বহু ভোটারকে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' অর্থ্যাৎ 'বিচারাধীন' হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদের ভোটাধিকার অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে নির্বাচন কমিশন । যা সংবিধান ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী । তাই, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা এবং বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম পুনর্বহালের দাবিতে সরব হয়েছেন সিপিআইএম নেতারা ।

সিপিআইএমের প্রশাসনিক ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার ব্যারাকপুরে (ইটিভি ভারত)

কোথায় কত নাম বাদ

প্রসঙ্গত, গত শনিবার প্রথম পর্যায়ে যে এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে এ রাজ্যে, তাতে শুধু ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেই বাদ গিয়েছে 49 হাজার 354 জনের নাম । নাম বাতিলের তালিকায় সবার উপরে রয়েছে এই শিল্পাঞ্চলের জগদ্দল বিধানসভা । এই কেন্দ্রে নাম বাদ গিয়েছে 8 হাজার 778 জনের । নাম বাদ যাওয়ার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিধানসভা কেন্দ্র দমদম । সেখানে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা 6 হাজার 866 জন । এর পরেই রয়েছে সাংসদ পার্থ ভৌমিকের খাসতালুক নৈহাটি বিধানসভার নাম । এখানে বাদ গিয়েছে 6 হাজার 562 জনের নাম । ব‍্যারাকপুর মহকুমায় ভোটার তালিকা থেকে সবচেয়ে কম নাম বাদ গিয়েছে কামারহাটি বিধানসভায় । সেখানে 'ডিলিটেড' হয়েছে মাত্র 466 জনের নাম ।

cpim protest at barrackpore
ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা (নিজস্ব ছবি)

সিপিআইএমের বিক্ষোভ

সূত্রের খবর, ভোটার তালিকা থেকে এই বিপুল সংখ্যক নাম বাতিল হওয়া ভোটারের একটা বড় অংশই 'অবাঙালি' ! যা ঘিরে ভোটের আবহে উদ্বেগ বেড়েছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে । এই আবহেই বৃহস্পতিবার ব‍্যারাকপুরের প্রশাসনিক ভবন অভিযানের ডাক দেয় সিপিআইএম । সেই কর্মসূচিতে সামিল হতে দলীয় পতাকা, ব‍্যানার হাতে নিয়ে নেতা-কর্মীরা জমায়েত হন চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন এসডিও অফিসের সামনে । কর্মসূচি ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এদিন আগে থেকেই পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল সেখানে । কিন্তু, তার পরেও এড়ানো গেল না গন্ডগোল ! পুলিশের সঙ্গে বচসা হোক কিংবা ব‍্যারিকেড ভেঙে এসডিও অফিসে জোরজবরদস্তি ঢোকার চেষ্টা, কিছুই বাদ গেল না ।

cpim protest at barrackpore
সিপিএমের দাবি (নিজস্ব ছবি)

সিপিআইএম নেতৃত্বের বক্তব্য

যদিও, পরিস্থিতির জন্য পুলিশকেই দুষেছেন সিপিআইএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "পুলিশের কাজ এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা নয় ! বরং তাঁরা সক্রিয় বিরোধীদের আন্দোলন দমাতে । ওঁদের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো । আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না । যতক্ষণ না স্বচ্ছ পদ্ধতিতে গোটা তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ রাজ্যে কোনও নির্বাচন করা যাবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় এসডিও-কে জানিয়ে এসেছি আমরা । তিনি বিষয়টি বিবেচনা করে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন । নির্বাচন কমিশন ও রাজ‍্যের প্রশাসন একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপাতেই ব‍্যস্ত । তার মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ।"

cpim protest at barrackpore
ব‍্যারিকেড ভেঙে ঢোকার চেষ্টা আন্দোলনকারীদের (নিজস্ব ছবি)

অন‍্যদিকে, ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া এবং বিবেচনা থাকার পিছনে বিজেপির 'চক্রান্ত'-ও রয়েছে মনে করছেন সিপিআইএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় ।

cpim protest at barrackpore
চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন এসডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

