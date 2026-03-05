SIR-এ নাম বাদ যাওয়ার জের ! সিপিআইএমের প্রশাসনিক ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার ব্যারাকপুরে

SIR-এ নাম বাদ যাওয়ার জের ! সিপিআইএমের প্রশাসনিক ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার ব্যারাকপুরে
ব্যারিকেড ভেঙে জোর করে এসডিও অফিসে ঢোকার চেষ্টা আন্দোলনকারীদের । বাধা দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি দলের কর্মী-সমর্থকদের ।
Published : March 5, 2026 at 7:07 PM IST
ব্যারাকপুর, 5 মার্চ: ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে সিপিআইএমের প্রশাসনিক ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরে । ব্যারিকেড ভেঙে আন্দোলনকারীদের একাংশ জোর করে এসডিও অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ । আর তার পরেই পুলিশের সঙ্গে বচসা, ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা । যার জেরে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে ওঠে ব্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন এলাকা । পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী । এর পরেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গিয়েছে ।
এদিকে, ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করার দাবিতে এদিন সিপিআইএমের এক প্রতিনিধিদল দেখা করেন ব্যারাকপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে । যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য ও দলের শ্রমিক সংগঠনের নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় । সিপিএমের দাবি, সম্প্রতি যে ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ব্যারাকপুর মহকুমায় ব্যাপক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে । বহু ভোটারকে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' অর্থ্যাৎ 'বিচারাধীন' হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদের ভোটাধিকার অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে নির্বাচন কমিশন । যা সংবিধান ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী । তাই, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা এবং বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম পুনর্বহালের দাবিতে সরব হয়েছেন সিপিআইএম নেতারা ।
কোথায় কত নাম বাদ
প্রসঙ্গত, গত শনিবার প্রথম পর্যায়ে যে এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে এ রাজ্যে, তাতে শুধু ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেই বাদ গিয়েছে 49 হাজার 354 জনের নাম । নাম বাতিলের তালিকায় সবার উপরে রয়েছে এই শিল্পাঞ্চলের জগদ্দল বিধানসভা । এই কেন্দ্রে নাম বাদ গিয়েছে 8 হাজার 778 জনের । নাম বাদ যাওয়ার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিধানসভা কেন্দ্র দমদম । সেখানে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা 6 হাজার 866 জন । এর পরেই রয়েছে সাংসদ পার্থ ভৌমিকের খাসতালুক নৈহাটি বিধানসভার নাম । এখানে বাদ গিয়েছে 6 হাজার 562 জনের নাম । ব্যারাকপুর মহকুমায় ভোটার তালিকা থেকে সবচেয়ে কম নাম বাদ গিয়েছে কামারহাটি বিধানসভায় । সেখানে 'ডিলিটেড' হয়েছে মাত্র 466 জনের নাম ।
সিপিআইএমের বিক্ষোভ
সূত্রের খবর, ভোটার তালিকা থেকে এই বিপুল সংখ্যক নাম বাতিল হওয়া ভোটারের একটা বড় অংশই 'অবাঙালি' ! যা ঘিরে ভোটের আবহে উদ্বেগ বেড়েছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে । এই আবহেই বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরের প্রশাসনিক ভবন অভিযানের ডাক দেয় সিপিআইএম । সেই কর্মসূচিতে সামিল হতে দলীয় পতাকা, ব্যানার হাতে নিয়ে নেতা-কর্মীরা জমায়েত হন চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন এসডিও অফিসের সামনে । কর্মসূচি ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এদিন আগে থেকেই পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল সেখানে । কিন্তু, তার পরেও এড়ানো গেল না গন্ডগোল ! পুলিশের সঙ্গে বচসা হোক কিংবা ব্যারিকেড ভেঙে এসডিও অফিসে জোরজবরদস্তি ঢোকার চেষ্টা, কিছুই বাদ গেল না ।
সিপিআইএম নেতৃত্বের বক্তব্য
যদিও, পরিস্থিতির জন্য পুলিশকেই দুষেছেন সিপিআইএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "পুলিশের কাজ এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা নয় ! বরং তাঁরা সক্রিয় বিরোধীদের আন্দোলন দমাতে । ওঁদের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো । আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না । যতক্ষণ না স্বচ্ছ পদ্ধতিতে গোটা তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ রাজ্যে কোনও নির্বাচন করা যাবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় এসডিও-কে জানিয়ে এসেছি আমরা । তিনি বিষয়টি বিবেচনা করে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন । নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের প্রশাসন একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপাতেই ব্যস্ত । তার মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ।"
অন্যদিকে, ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া এবং বিবেচনা থাকার পিছনে বিজেপির 'চক্রান্ত'-ও রয়েছে মনে করছেন সিপিআইএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় ।