বর্ধমানে কৃষক সভার কর্মসূচিতে ধুন্ধুমার ! ইটের আঘাতে রক্তাক্ত সিপিএমের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক
Bardhaman: অভিযোগ, বিজেপির কর্মীরা সভামঞ্চে হামলা চালিয়েছে । হামলার অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপির দাবি, রাস্তা আটকে সভা, অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়াকে কেন্দ্র করেই অশান্তির সূত্রপাত ।
Published : November 26, 2026 at 10:43 PM IST
বর্ধমান, 26 নভেম্বর: কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মসূচি করতে গিয়ে উত্তপ্ত বর্ধমান । বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের বাদামতলায় কৃষক সভার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল । বচসা থেকে শুরু হয় ধস্তাধস্তি, তার পর চেয়ার ছোড়াছুড়ি । সংঘর্ষে মাথা ফেটে রক্তাক্ত হলেন সিপিএমের প্রাক্তন পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক তথা সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার রাজ্য আহ্বায়ক অমল হালদার ।
তাঁর অভিযোগ, বিজেপির কর্মীরা সভামঞ্চে হামলা চালিয়ে তাঁকে মারধর করেছেন । মাথায় ইটের আঘাতের পাশাপাশি পায়েও চোট পেয়েছেন তিনি। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি । তাদের পাল্টা দাবি, রাস্তা আটকে সভা করছিলেন বামেরা । অসুস্থ রোগী নিয়ে একটি অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়াকে কেন্দ্র করেই অশান্তির সূত্রপাত । এমনকি বামেরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন বলেও দাবি গেরুয়া শিবিরের ।
বৃহস্পতিবার 26 নভেম্বর কৃষক সভার কর্মসূচি ঘিরে বর্ধমান শহরের বাদামতলায় জমায়েত হয়েছিলেন বামপন্থী সংগঠনের কর্মীরা । মঞ্চে তখন বক্তব্য রাখছিলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অমল হালদার । অভিযোগ, সেই সময় বিজেপির একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় । ক্রমে তা হাতাহাতিতে পৌঁছয় । শুরু হয় চেয়ার ছোড়াছুড়ি । মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । সেই সংঘর্ষেই মাথায় আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত হন অমল হালদার । তাঁকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ।
পরে নিজের শরীরের আঘাত দেখিয়ে ঘটনার বিবরণ দেন অমল হালদার । তাঁর অভিযোগ, বক্তৃতা চলাকালীনই তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় । ইট দিয়ে আঘাত করার পাশাপাশি লাথি মেরে মারধর করা হয়েছে । বর্ষীয়ান নেতার কথায়, "বিজেপির লোকেরা আমাকে আক্রমণ করেছে । আন্দোলন ও বিভিন্ন কমিটির কর্মসূচি চলাকালীন তারা আমাকে মারধর করে । এই ঘটনায় আমি যথেষ্ট আহত হয়েছি ।"
অমল হালদারের দাবি, পুলিশের অনুমতি নিয়েই সভার আয়োজন করেছিল কৃষক সভা । তা সত্ত্বেও পুলিশের উপস্থিতিতে কী ভাবে এমন হামলার ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তাঁর কথায়, "পুলিশের সামনেই যেভাবে আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ।" শুধু তাঁকেই নয়, কর্মসূচিতে উপস্থিত একাধিক কর্মীকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি । ভাঙচুর করা হয়েছে মাইক ও ছবি । পুলিশ ঘটনাস্থলে থাকলেও হামলা আটকাতে কার্যকর ভূমিকা নেয়নি বলেও অভিযোগ তাঁর ।
কৃষকদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরতেই এ দিনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন অমল হালদার । তাঁর বক্তব্য, "আজ কৃষকদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরতেই আমরা সভা করতে এসেছিলাম । গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ঘটনার বিচার করবেন ।"
অন্যদিকে, কৃষক সভার মঞ্চে হামলার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি । দলের এক জেলা নেতার পালটা দাবি, রাস্তা আটকে সভা করছিলেন বামেরা । সেই সময় গুরুতর অসুস্থ এক রোগীকে নিয়ে একটি অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ে । রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হলেও তাতে সাড়া দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ । উলটে এক বিজেপি কর্মীকে বামেরা মারধর করেন বলেও দাবি ওই নেতার । তাঁকে বাঁচাতেই দলের অন্য কর্মীরা এগিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি । বিজেপির বক্তব্য, অশান্তির জন্য তাদের কর্মীরা দায়ী নন, বরং বামেরা নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন ।
একই সুরে বামেদের অভিযোগ খারিজ করেছেন বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আশিস পাল। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "ওরা আরশোলা, ছারপোকার দল । দেশের সংবিধানকে যারা সম্মান করে না, তারা দেশ ও সমাজের ক্ষতি করে । বিজেপি বামপন্থীদের মতো উচ্ছৃঙ্খল নয় । আমরা হিংসায় নয়, সংবিধান মেনে দায়িত্বশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী ।"
ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । আহত অমল হালদারকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান কৃষক সভার সদস্যরা । তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি বলে জানা গিয়েছে । তবে কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মসূচি ঘিরে দুই রাজনৈতিক শিবিরের পরস্পরবিরোধী অভিযোগে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বর্ধমানে । পুলিশের উপস্থিতিতে কী ভাবে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ।