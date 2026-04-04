প্রচারে বিক্ষোভের মুখে অধীর, তৃণমূলকে পাল্টা হুঁশিয়ারি কংগ্রেস নেতার

প্রচারে বিক্ষোভের মুখে অধীর, তৃণমূলকে পাল্টা হুঁশিয়ারি কংগ্রেস নেতার
বহরমপুরের 21 নম্বর ওর্য়াডে প্রচারে নামে কংগ্রেস ও তৃণমূল ৷ দু'পক্ষ কাছাকাছি আসতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷ ঘটনার জন্য একে অন্যকে দুষেছে শাসক শিবির ৷
Published : April 4, 2026 at 12:07 PM IST
বহরমপুর, 4 এপ্রিল: শনিবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে বাধার মুখে পড়লেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ ঘটনাস্থলে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগও ওঠে।
বহরমপুর পুরসভার 21 নম্বর ওর্য়াডে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ একই এলাকায় এদিন অধীরের পাশাপশি প্রচারে নামেন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা জেল তৃণমূলের যুব সভাপতি ভীষ্মদেব কর্মকার। দু'পক্ষ কাছাকাছি চলে আসায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ৷
ঘটনার সূত্রপাত সকালের দিকে ৷ বিটি বটতলা এলাকায় প্রচার করতে করতে একটি গলিতে প্রবেশ করেন অধীর ৷ দেখা যায় অন্যদিক দিয়ে ওই একই গলিতে প্রবেশ করছেন তৃণমূল সমর্থকরাও ৷ অল্প সময়ের মধ্যেই দু'পক্ষ বচসায় জড়িয়ে পড়ে ৷ শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি ৷ দু'দলের কর্মী-সমর্থকরা হাতে পতকা নিয়ে একে অন্যের দিকে তেড়ে যান ৷ বেশ খানিকক্ষণ ধরে ধাক্কাধাক্কি চলতে থাকা ৷ একে অপরকে লক্ষ্য করে স্লোগানও দিতে থাকেন দুই দলের নেতা-কর্মীরা ৷ ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীও পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেয়েছে ৷
দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনার রেশ বজায় থাকে বিটি বড়তলা এলাকায় ৷ এরপর দুপক্ষ আবারও নিজেদের মতো প্রচার শুরু করে ৷ সংঘর্ষের ঘটনা প্রসঙ্গে অধীরের দাবি, প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের প্রচার করা তাঁর অধিকার ৷ তাঁকে কেউ আটকাতে পারে না ৷ তবে মারধরের ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেছেন বহরমপুরের পাঁচবারের প্রাক্তন সাংসদ ৷ তিনি জানান, কংগ্রেস কর্মীকে মারার সাহস তৃণমূলের নেই ৷ তাই তারা ধাক্কাধাক্কি করেছে ৷ অন্যদিকে, গোলমালের জন্য পাল্টা অধীররকেই দায়ী করেছেন ভীষ্মদেব ৷ তিনি জানান, কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি ৷ ছোট্ট গলির মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে প্রচারে আসেন প্রাক্তন সাংসদ ৷ তার জেরেই ধাক্কাধাক্কি ৷
বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াই এবার আলাদা মাত্রা পেয়েছে । একদিকে রয়েছেন বিজেপির প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত মৈত্র। তৃণমূলের প্রতীকে লড়ছেন 2021 সালে পরাজিত প্রার্থী তথা বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়। আর কংগ্রেসের হয়ে এবার 30 বছর পর বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন বহরমপুর লোকসভার পাঁচবারের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। ফলে বহরমপুর এবার নজর কাড়া কেন্দ্র। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই বহরমপুরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। প্রচার পর্বে উত্তেজনার পারদ আরও চড়ছে। এদিনের ঘটনা তারই প্রমাণ ৷