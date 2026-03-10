বিজেপির পরিবর্তন সভার আগেই শিলিগুড়িতে অশান্তি, বসল পুলিশ পিকেট; টহল কেন্দ্রীয় বাহিনীর

বিজেপির পরিবর্তন সভার আগেই শিলিগুড়িতে অশান্তি, বসল পুলিশ পিকেট; টহল কেন্দ্রীয় বাহিনীর
বিজেপির পরিবর্তন সভার প্রস্তুতিতে তুমুল বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ ৷
Published : March 10, 2026 at 10:26 AM IST
শিলিগুড়ি, 10 মার্চ: বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা ও সভার আগের রাতে প্রস্তুতি ঘিরে তুমুল বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাধিপতি ও মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক । প্রস্তুতি নিয়ে ওই বচসা গড়াল এসআইআর ও এলাকার উন্নয়নের বিষয় পর্যন্ত । পরে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ । যদিও তারপরও এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করে । যাতে আর নতুন করে অশান্তি তৈরি না-হয় সেজন্য বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট ।
মঙ্গলবার থেকে শিলিগুড়িতে সূচনা হচ্ছে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা । ওই রথ শিলিগুড়ি মাটিগাড়া হয়ে বিকেল নাগাদ পৌঁছবে নকশালবাড়িতে । রথযাত্রায় থাকবেন বিজেপির মহিলা মোর্চা নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু-সহ জেলা বিজেপির নেতৃত্ব ।
নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে একটি সভারও আয়োজন করা হয়েছে । ওই সভার প্রস্তুতি হিসেবে সোমবার রাতে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা দলীয় পতাকা লাগানোর কাজ করছিলেন । প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যান স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মন । আবার ওই এলাকায় থাকেন শাসকদলের নেতা তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ । সেখানে দু'দিন পর শাসকদলেরও একটি সভা হওয়ার কথা রয়েছে । যার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরাও পাল্টা তাদের দলীয় পতাকা লাগাতে শুরু করেন ।
প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার জন্য সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন অরুণ ঘোষ । আর সেই থেকেই সূত্রপাত হয় ওই বচসার । বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সভাধিপতিকে ডেকে অভিযোগ করেন যে, সভাস্থলের পাশে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা চক্রান্ত করে বিজেপির পতাকা খুলে শাসকদলের পতাকা লাগাচ্ছেন । আর তারই পাল্টা প্রতিবাদ করেন অরুণ ঘোষ । শুরু হয় বচসা ।
অরুণ ঘোষকে বলতে শোনা যায়, "এলাকায় বিজেপি কোনও উন্নয়ন করেনি । সব উন্নয়ন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এলাকার একশো মানুষকে জিজ্ঞেস করলে প্রত্যেকে একই কথা বলবে । কাজ করলে মানুষের কাছে ভোট চাইতে হত না । তার উপর আবার SIR । অনেকের নাম বাদ পড়েছে । এবার কেউ ভোট দেবে না ।"
পাল্টা আনন্দময় বর্মন বলেন, "হিন্দুদের ভোট কাটলে আমরা বুঝব । আগে জিতে দেখান ।" এরপরই বচসার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ । তারা পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।
অশান্তির বিষয়ে বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, "আমাদের সভা যাতে বানচাল হয় সেই পরিকল্পনা করছিল তৃণমূল কংগ্রেস । আমাদের এই সভা আর রথযাত্রাতে মানুষের আকর্ষণ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে । তাই এসব করছে ।" পালটা আনন্দময় বর্মন বলেন, "বিধায়ক হয়ে একটা কাজ করেনি এলাকায় ৷ SIR-এ নাম কাটা যাচ্ছে ভোটারদের । আমাদের দলের কেউ একটা বিজেপির পতাকা খোলেনি । আমার সামনেই সভা রয়েছে । সেজন্য আমরাও পতাকা লাগাচ্ছিলাম ।"