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প্রথম অধিবেশনেই উত্তপ্ত বিধানসভা, কুণালকে ‘চোর’ স্লোগান পদ্মশিবিরের

বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই শাসক ও বিরোধীদের মধ্য়ে তরজা দেখল বিধানসভা ৷ পরিস্থিতির অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে পরিষদীয় মন্ত্রীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয় ৷

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বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 4:33 PM IST

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কলকাতা, 23 জুন: নতুন রাজ্য সরকারের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনের শুরুতেই তুলকালাম ! সোমবার বাজেট পেশের পর মঙ্গলবার অধিবেশন কক্ষের ছবিটা হয়ে উঠল অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ। রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা শুরু হতেই শাসক ও বিরোধী-উভয় শিবিরের বিধায়কদের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয় খোদ স্পিকারকেও।

এদিন প্রথমবার বিধানসভায় বক্তব্য পেশ করতে উঠেছিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কিন্তু তিনি বলতে শুরু করতেই বিরোধী বিজেপি বিধায়কদের একাংশ তাঁকে লক্ষ্য করে ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিধানসভার ভেতরে তখন প্রবল হইহট্টগোল। চোর স্লোগানের পাশাপাশি কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, "আপনি কোন তৃণমূল?"

জবাবে কুণাল বলেন, "এখনও হাতের আঙুল থেকে কালি যায়নি। আমি বেইমান নই।" এরপর স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুর উদ্দেশে তিনি মন্তব্য করেন, "স্যর, ওরা আমায় ভয় পায়। তাই বলতে দিচ্ছে না।" পদ্মশিবিরকে খোঁচা দিয়ে তৃণমূল বিধায়কের সরস মন্তব্য, "আমাকে ভয় পান বলে বলতে দিচ্ছেন না। 5 বছর আমায় ভয় পেয়ে চলুন। গুরুত্ব দিয়ে চলুন।"

সংঘাতের পারদ আরও চড়ে যখন কুণাল ঘোষ সরাসরি আক্রমণ করেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বালুরঘাটের একটি মামলার প্রসঙ্গ টেনে কুণাল সরাসরি স্পিকারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ বলেন, "আপনি ধর্ষণে অভিযুক্ত একজনকে বিরোধী দলনেতা করবেন, এটা হয় নাকি ?" তৃণমূল বিধায়কের এই মন্তব্যে তীব্র আপত্তি জানান স্পিকার। তিনি কুণালকে থামানোর চেষ্টা করলে ক্ষুব্ধ বিধায়ক স্পিকারকে বলেন, ‘‘আপনি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না।’’

কুণাল আরও বলেন, "বালুরঘাটে ধর্ষণের মামলার অভিযুক্তকে বিরোধী দলনেতা করা হয়েছে। বিজেপি বা বিজেপি পোষিত বিধায়ক এঁরা। পাণ্ডবরা কিন্তু পাঁচজন ছিল। কৌরবরা একশো হয়েও বাঁচেনি।" কুণাল ঘোষের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে উঠে দাঁড়ান ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। দিন্দা প্রতিবাদ করতেই কুণাল তাঁকে অতীতে ময়দানের সেই বহুল চর্চিত মেসি কাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করেন।

এদিনের অধিবেশনে কুণাল তাঁর বক্তৃতায় হাথরাস, উন্নাও, অনুপ্রবেশ এবং রেড রোডে নমাজ বন্ধের মতো একাধিক বিতর্কিত প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তবে উত্তেজনার আবহে দেওয়া তৃণমূল বিধায়কের এই সমস্ত মন্তব্য বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে শেষ পর্যন্ত আসরে নামতে হয় পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষকে। দুই পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করে তিনি সৌহার্দ্যের বার্তা দেন। স্পিকার ও বিধায়কদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, "সবার কাছে অনুরোধ, রাজ্যপালের ভাষণের উপর বলুন। প্রথম বক্তৃতায় শাসক ও বিরোধী পারস্পরিক সৌজন্য, সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলুন। আরও পাঁচ বছর সময় আছে। অনেক বলার সময় পাবেন। কুণাল বাবু-সহ সবাইকে এ কথা বলব।" মন্ত্রীর এই হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও প্রথম অধিবেশনের শুরুতেই শাসক-বিরোধী তরজা বিধানসভার অন্দরে রাজনৈতিক উত্তাপ অনেকটাই বাড়িয়ে দিল ৷

TAGGED:

BUDGET SESSION OF BENGAL ASSEMBLY
CHAOS IN WEST BENGAL ASSEMBLY
KUNAL GHOSH BJP WAR OF WORDS
কুণালকে চোর স্লোগান
WEST BENGAL ASSEMBLY

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