নিজেদের ভোটই দিতে পারলাম না ! ক্ষুব্ধ ভোটকর্মীরা, বসিরহাটে পোস্টাল ব্যালট ঘিরে বিশৃঙ্খলা
পর্যাপ্ত পরিকাঠামো বা প্রস্তুতি না থাকলে কেন এমন নোটিফিকেশন জারি করা হল ? কেনই বা এত মানুষকে ডেকে এনে এই হয়রানির মুখে ফেলা হল ?
Published : April 26, 2026 at 5:20 PM IST
বসিরহাট, 26 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে বসিরহাট মহকুমা শাসক দফতরে রবিবার দেখা গেল এক নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা । অভিযোগ, পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না বহু ভোটকর্মী । ঘটনায় চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে নির্বাচন কর্মীদের মধ্যে, উঠছে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগও ।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, 26 থেকে 28 এপ্রিল পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের সময়সীমা নির্ধারিত ছিল । সেই বিজ্ঞপ্তি মেনেই দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত বহু ভোটকর্মী রবিবার সকাল থেকে বসিরহাট মহকুমা শাসক দফতরে এসে ভিড় জমান । প্রখর রোদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন তাঁরা ।
কিন্তু অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর যখন ভোটকর্মীরা ভিতরে ঢোকার সুযোগ পান, তখনই তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়, "আজ আর ভোট নেওয়া সম্ভব নয় ।" এই ঘোষণার পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । ক্ষুব্ধ ভোটকর্মীরা দফতরের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বাচন দফতরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন ।
ভোটকর্মীদের একাংশের বক্তব্য, "আমরাই নির্বাচন করাই, অথচ নিজেদের ভোটটাই দিতে পারলাম না ! এটা কীভাবে সম্ভব ?" তাঁদের দাবি, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে । অবিলম্বে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে বলেও দাবি তোলেন তাঁরা ।
প্রশাসনের বিরুদ্ধে পরিকল্পনার অভাবের অভিযোগও উঠেছে । ভোটকর্মীদের প্রশ্ন, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো বা প্রস্তুতি না থাকলে কেন এমন নোটিফিকেশন জারি করা হল ? কেনই বা এত মানুষকে ডেকে এনে এই হয়রানির মুখে ফেলা হল ?
ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ । নির্বাচন কমিশনের তরফেও সরকারি ভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । ফলে ক্ষোভের পারদ ক্রমশই চড়ছে ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয় । তবে তাতেও ক্ষুব্ধ ভোটকর্মীদের রোষ কমেনি । অনেকেই বলেন, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁদেরই যদি এই ভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া হয়, তা হলে গোটা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে ।
এই ঘটনার জেরে নির্বাচনের প্রাক্কালে বসিরহাটে প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ । এখন দেখার, পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে ৷
