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সুপার স্পেশালিটির পথে বিদ্যাসাগর-বাঘাযতীন, মাল্টি স্পেশালিটি হচ্ছে বিধাননগর হাসপাতাল

স্বাস্থ্য দফতরের এই উদ্যোগ সফল হলে দক্ষিণ কলকাতা, পূর্ব কলকাতা এবং বিধাননগর অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের এলাকার কাছেই উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পাবেন।

health department
বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 2:20 PM IST

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কলকাতা, 20 জুন: কলকাতা ও শহরতলির স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক এবং জনমুখী করে তুলতে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করেছে স্বাস্থ্য দফতর । শুক্রবার এই তিন হাসপাতালের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার, সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা । বৈঠকে মূলত হাসপাতালগুলিকে ধাপে ধাপে উচ্চতর চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয় ।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে ভবিষ্যতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । বর্তমানে এই হাসপাতালগুলিতে সাধারণ চিকিৎসা পরিষেবা মিললেও, আগামিদিনে সেখানে কার্ডিয়োলজি, নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, অনকোলজির মতো বিশেষায়িত বিভাগের পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, উন্নত ডায়াগনস্টিক ব্যবস্থা এবং চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে ।

অন্যদিকে, তথ্যপ্রযুক্তি নগরী সল্টলেক ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার চাপ সামাল দিতে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালকে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন বিশেষজ্ঞ বিভাগ চালু, অপারেশন থিয়েটার আধুনিকীকরণ এবং জরুরি পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে ।

বেহালার বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ জানান, বিদ্যাসাগর হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, "এলাকার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য ।"

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ও সমাজমাধ্যমে বৈঠকের কথা তুলে ধরে জানান, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে এবং সাধারণ মানুষের জন্য আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ । সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি ।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, কলকাতার বড় হাসপাতালগুলির উপর রোগীর চাপ ক্রমশ বাড়ছে । সেই পরিস্থিতিতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারলে রোগীদের দীর্ঘ অপেক্ষা ও দূরপাল্লার যাতায়াত অনেকটাই কমবে । স্বাস্থ্য দফতরের এই উদ্যোগ সফল হলে দক্ষিণ কলকাতা, পূর্ব কলকাতা এবং বিধাননগর অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের এলাকার কাছেই উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে ।

TAGGED:

স্বাস্থ্য পরিষেবা
SWASTHYA BHAWAN
VIDYASAGAR AND BAGHAJATIN HOSPITAL
BIDHANNAGAR HOSPITAL
HEALTH DEPARTMENT

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