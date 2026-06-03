তৃণমূলের সীমাহীন অত্যাচার ! 7 বছর পর পৈতৃক ভিটেয় ফিরলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি

তৃণমূলের সীমাহীন অত্যাচার ! 7 বছর পর পৈতৃক ভিটেয় ফিরলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি
এতদিন ঘরছাড়ার জন্য টাকি পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ফারুক গাজীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজার উত্তরসূরি ৷ ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা হতেই বাড়ি ফিরেছেন প্রবীর রায় চৌধুরী ৷
Published : June 3, 2026 at 4:16 PM IST
টাকি, 3 জুন: দীর্ঘ সাত বছরের নির্বাসন ও আতঙ্কের অবসান । অবশেষে নিজের পৈতৃক ভিটেয় পা-রাখলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি তথা টাকির জমিদার বংশের সন্তান প্রবীর রায়চৌধুরী ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর, কোনও ভয় ছাড়াই ইছামতী নদীর পাড়ে অবস্থিত নিজের ঐতিহাসিক বাড়িতে নির্ভয়ে ফিরলেন তিনি ৷
বাড়ি ফিরে প্রবীর জানান, স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা টাকি পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী ও তাঁর দলবল জোরপূর্বক তাঁর বাড়ি দখল করে নিয়েছিল এবং তাঁকে সপরিবারে বের করে দিয়েছিল । রাজ্যে পালাবদল হতেই তাঁরা বাড়ি ফিরেছেন ৷
টাকি পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রবীর রায়চৌধুরী দীর্ঘকাল ধরে পরিবার নিয়ে এই বাড়িতেই বসবাস করতেন ৷ অভিযোগ, ইছামতী নদী সীমান্ত ঘেঁষা হওয়ায় তাঁর বাড়ির ওপর দিয়েই বাংলাদেশে রমরমিয়ে চলত গরুপাচার চক্র ৷ জমিদার বংশের উত্তরসূরি হিসেবে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন প্রবীরবাবু ৷ আর সেই প্রতিবাদের কারণেই ফারুক গাজী ও তার দলবল প্রবীরবাবুকে মারধর করে এবং জোরপূর্বক সাদা কাগজে সই করিয়ে স্ত্রী ও সন্তান-সহ বাড়ি থেকে বের করে দেয় ৷ এমনকি বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হত ৷
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রবীর রায়চৌধুরী তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "আমাদের ওপর যে স্বৈরাচারী শাসন চলছিল, তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ এই ধ্বংসস্তূপ । প্রথমে প্রদীপ দে নামের একজন আমাকে দিয়ে জোর করে 10 টাকার স্ট্যাম্প পেপারে বয়ান লিখিয়ে নেয়, যা আসলে একটা বায়না নামা ছিল । পরবর্তীতে ফারুক গাজী এবং তার দলবল আমাদের জোরপূর্বক ঘিরে ধরে মারধর করে এবং কিছু সবুজ কাগজে সই করিয়ে নেয় । আমার স্ত্রী যখন ফারুক গাজীর অফিসে গিয়ে হাতজোড় করে অনুনয়-বিনয় করেছিল, তখন ওকে সরাসরি হুমকি দিয়ে বলা হয়, "এখান থেকে চলে যান, নইলে আপনার স্বামীকে কেটে পুকুরে ভাসিয়ে দেব ।"
তিনি আরও জানান, এরপর সুবিচারের আশায় বিএলআরও, এসডিএলআরও ও ডিএম সাহেবের দ্বারে দ্বারে ঘুরলেও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে এবং প্রাণভয়ে দীর্ঘদিন নিজের এলাকায় ফিরতে পারেননি ৷ সম্প্রতি রাজ্যে ক্ষমতা বদল হতেই ভোলবদল হয়েছে এলাকার । গণরোষ ও আইনি ভয়ে এলাকা ছেড়ে ইতিমধ্যেই গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী ও তার অনুগামীরা ।
শত্রুমুক্ত এলাকায় অবশেষে সাহস বুকে বেঁধে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করেন প্রবীর রায় চৌধুরী । তবে দীর্ঘ সাত বছর পর ঘরে ঢুকে চোখ ফেটে জল আসে তাঁর । রাজকীয় বাড়ির গেট ভাঙা, ভেতরের সমস্ত আসবাবপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী লুঠ হয়ে গিয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নতুন সরকারের কাছে প্রবীরবাবুর একটাই আবেদন, "আজ বাংলায় যে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে, তা শুধু ভোটের জয় নয়; এটি আমাদের অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার লড়াই ৷ আমাদের ওপর যারা এই অমানবিক অবিচার ও পৈতৃক সম্পত্তি লুঠ করেছে, তদন্ত করে আইন অনুযায়ী তাদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক ।"
যদিও এ বিষয়ে অভিযুক্ত টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ ছিল এবং কোনওরকম যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।