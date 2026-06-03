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তৃণমূলের সীমাহীন অত্যাচার ! 7 বছর পর পৈতৃক ভিটেয় ফিরলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি

এতদিন ঘরছাড়ার জন্য টাকি পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ফারুক গাজীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজার উত্তরসূরি ৷ ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা হতেই বাড়ি ফিরেছেন প্রবীর রায় চৌধুরী ৷

Descendent of Bengal king raja pratapaditya to return
ইছামতীর পাড়ে রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরির বাড়ি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 4:16 PM IST

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টাকি, 3 জুন: দীর্ঘ সাত বছরের নির্বাসন ও আতঙ্কের অবসান । অবশেষে নিজের পৈতৃক ভিটেয় পা-রাখলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি তথা টাকির জমিদার বংশের সন্তান প্রবীর রায়চৌধুরী ।

রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর, কোনও ভয় ছাড়াই ইছামতী নদীর পাড়ে অবস্থিত নিজের ঐতিহাসিক বাড়িতে নির্ভয়ে ফিরলেন তিনি ৷

রাজ্যে পালাবদলের পর পৈতৃক ভিটেয় আসতে পেরে খুশি প্রবীর রায় চৌধুরী (ইটিভি ভারত)

বাড়ি ফিরে প্রবীর জানান, স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা টাকি পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী ও তাঁর দলবল জোরপূর্বক তাঁর বাড়ি দখল করে নিয়েছিল এবং তাঁকে সপরিবারে বের করে দিয়েছিল । রাজ্যে পালাবদল হতেই তাঁরা বাড়ি ফিরেছেন ৷

টাকি পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রবীর রায়চৌধুরী দীর্ঘকাল ধরে পরিবার নিয়ে এই বাড়িতেই বসবাস করতেন ৷ অভিযোগ, ইছামতী নদী সীমান্ত ঘেঁষা হওয়ায় তাঁর বাড়ির ওপর দিয়েই বাংলাদেশে রমরমিয়ে চলত গরুপাচার চক্র ৷ জমিদার বংশের উত্তরসূরি হিসেবে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন প্রবীরবাবু ৷ আর সেই প্রতিবাদের কারণেই ফারুক গাজী ও তার দলবল প্রবীরবাবুকে মারধর করে এবং জোরপূর্বক সাদা কাগজে সই করিয়ে স্ত্রী ও সন্তান-সহ বাড়ি থেকে বের করে দেয় ৷ এমনকি বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হত ৷

TAKI MUNICIPALITY
সাত বছর পর পৈতৃক ভিটেয় রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি (ইটিভি ভারত)

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রবীর রায়চৌধুরী তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "আমাদের ওপর যে স্বৈরাচারী শাসন চলছিল, তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ এই ধ্বংসস্তূপ । প্রথমে প্রদীপ দে নামের একজন আমাকে দিয়ে জোর করে 10 টাকার স্ট্যাম্প পেপারে বয়ান লিখিয়ে নেয়, যা আসলে একটা বায়না নামা ছিল । পরবর্তীতে ফারুক গাজী এবং তার দলবল আমাদের জোরপূর্বক ঘিরে ধরে মারধর করে এবং কিছু সবুজ কাগজে সই করিয়ে নেয় । আমার স্ত্রী যখন ফারুক গাজীর অফিসে গিয়ে হাতজোড় করে অনুনয়-বিনয় করেছিল, তখন ওকে সরাসরি হুমকি দিয়ে বলা হয়, "এখান থেকে চলে যান, নইলে আপনার স্বামীকে কেটে পুকুরে ভাসিয়ে দেব ।"

তিনি আরও জানান, এরপর সুবিচারের আশায় বিএলআরও, এসডিএলআরও ও ডিএম সাহেবের দ্বারে দ্বারে ঘুরলেও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে এবং প্রাণভয়ে দীর্ঘদিন নিজের এলাকায় ফিরতে পারেননি ৷ সম্প্রতি রাজ্যে ক্ষমতা বদল হতেই ভোলবদল হয়েছে এলাকার । গণরোষ ও আইনি ভয়ে এলাকা ছেড়ে ইতিমধ্যেই গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী ও তার অনুগামীরা ।

TAKI MUNICIPALITY
পৈতৃক ভিটে দেখাচ্ছেন রাজা প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরি তথা টাকির জমিদার বংশের সন্তান প্রবীর রায় চৌধুরী (ইটিভি ভারত)

শত্রুমুক্ত এলাকায় অবশেষে সাহস বুকে বেঁধে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করেন প্রবীর রায় চৌধুরী । তবে দীর্ঘ সাত বছর পর ঘরে ঢুকে চোখ ফেটে জল আসে তাঁর । রাজকীয় বাড়ির গেট ভাঙা, ভেতরের সমস্ত আসবাবপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী লুঠ হয়ে গিয়েছে ।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নতুন সরকারের কাছে প্রবীরবাবুর একটাই আবেদন, "আজ বাংলায় যে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে, তা শুধু ভোটের জয় নয়; এটি আমাদের অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার লড়াই ৷ আমাদের ওপর যারা এই অমানবিক অবিচার ও পৈতৃক সম্পত্তি লুঠ করেছে, তদন্ত করে আইন অনুযায়ী তাদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক ।"

যদিও এ বিষয়ে অভিযুক্ত টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ ছিল এবং কোনওরকম যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।

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রাজা প্রতাপাদিত্যের পৈতৃক ভিটে
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