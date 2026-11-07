জেলযাত্রা, ক্ষমতার পালাবদল ! তবু অনুব্রতের কালীপুজোয় 700 ভরি গয়না, আরও আছে ব্যাঙ্কে

জেলযাত্রা, ক্ষমতার পালাবদল ! তবু অনুব্রতের কালীপুজোয় 700 ভরি গয়না, আরও আছে ব্যাঙ্কে
Anubrata Mondal Kali Puja: বোলপুরের এই কালীপুজো এবার যেন অনুব্রত মণ্ডলের রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনেরই এক প্রতীকী ছবি । অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 7, 2026 at 8:42 PM IST
বোলপুর, 7 নভেম্বর: জেলে গিয়েছেন, দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন কারাবাসে । বদলে গিয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণও । এক সময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে ঘিরে বীরভূমের রাজনীতিতেও এসেছে নানা পরিবর্তন । কিন্তু বদলায়নি তাঁর দলীয় কার্যালয়ের কালীপুজোর অন্যতম আকর্ষণ, মায়ের গায়ের সোনার গয়না ! অন্তত অনুব্রতর দাবি তেমনই ।
তাঁর কথায়, জেল থেকে ফিরে দেখেছেন, মায়ের গায়ে আগের মতোই রয়েছে সমপরিমাণ গয়না । এ বারও প্রায় 700 ভরি সোনার অলঙ্কারে সাজানো হয়েছে বোলপুরের তৃণমূল কার্যালয়ের কালীপ্রতিমাকে । আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে 11 কোটি টাকা । এছাড়াও ব্যাঙ্কে মায়ের নামে আরও 100 ভরি সোনার গয়না রয়েছে বলে জানিয়েছেন বর্তমানে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতা । তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে পুজোর আয়োজনের জৌলুসে । আগের মতো নেতা-কর্মীদের ভিড়, এলাহি আয়োজন কিংবা রাজনৈতিক মহলের জমায়েত না থাকলেও ঐতিহ্য মেনে পুজোর আয়োজন করেছেন অনুব্রত ।
কালীপুজো অনুব্রত মণ্ডলের কাছে শুধুই দলীয় কর্মসূচি নয়, বরং দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত আবেগের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে । ছোটবেলা থেকেই কালীপুজো করে আসছেন বলে দাবি তাঁর । পরে সেই পুজোই জায়গা করে নেয় বোলপুরের তৃণমূল কার্যালয়ে । অনুব্রতর স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, প্রায় 60 বছর ধরে এই পুজোর পরম্পরা চলে আসছে । সময়ের সঙ্গে পুজোর পরিসর বেড়েছে, বেড়েছে মায়ের অলঙ্কারের সংখ্যাও । এক সময় বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রতর প্রভাব যত বেড়েছে, ততই এই কালীপুজো ঘিরে তৈরি হয়েছে আলাদা আকর্ষণ ।
ইটিভি ভারতকে অনুব্রত বলেন, "আমি 10 বছর বয়স থেকে কালীপুজো করি । পরে এই পার্টি অফিসে পুজো শুরু করি । তাই এই পুজো প্রায় 60 বছর হয়ে গেল । এবার তো পার্টি পাওয়ারে নেই, তাও কোনও অভাব হয়নি । সবাই নিজের নিজের মতো জিনিস দিয়ে যাচ্ছে । আগে যত ভরি গয়না ছিল, এবারও মায়ের তাই আছে ।"
2021 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেই সময় প্রতিমার গায়ে অলঙ্কারের পরিমাণ ছিল প্রায় 570 ভরি । পরবর্তী বছরগুলিতে সেই পরিমাণ বেড়েছে । এবার আনুমানিক 700 ভরির বেশি সোনার গয়নায় সাজানো হয়েছে প্রতিমাকে । বাজারদর ধরে অলঙ্কারগুলির মূল্য প্রায় 11.5 কোটি টাকা । এছাড়াও ব্যাঙ্কে আরও 100 ভরি !
এক সময় বোলপুরের এই কালীপুজো ছিল বীরভূমের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলের অন্যতম আলোচিত আয়োজন । জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূলের ছোট-বড় নেতা, বিধায়ক, মন্ত্রী, সাংসদ- অনেকেই হাজির হতেন অনুব্রতর পুজোয় । পুজোকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । ভোগ ও খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও ছিল ব্যাপক । রাজনৈতিক মহলের অনেকের কাছে এই পুজো ছিল অনুব্রতর সাংগঠনিক প্রভাব ও জনপ্রিয়তা প্রদর্শনেরও একটি মঞ্চ ।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই ছবিতে বদল এসেছে । গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপ সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতারির পর দীর্ঘদিন জেলবন্দি ছিলেন অনুব্রত । তাঁর অনুপস্থিতিতে বীরভূমের রাজনীতিতেও নানা পরিবর্তন ঘটে । এক সময় যে পুজোকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের কার্যত মিলনমেলা বসত, সেই আয়োজনেও আগের মতো জৌলুস নেই বলে স্থানীয় মহলের একাংশের পর্যবেক্ষণ । তবে অনুব্রতর বক্তব্য, ক্ষমতায় না থাকলেও পুজোর আয়োজনে কোনও ঘাটতি হয়নি । দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং অনুগামীরাই নিজেদের মতো করে সহযোগিতা করছেন । অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে থেকেও ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও অনুগামীদের ভরসাতেই পুজোর ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি ।
মায়ের ভোগের আয়োজনেও থাকছে সাবেকি বাঙালিয়ানার ছাপ । খিচুড়ি, বাঁধাকপির তরকারি, ন'রকম ভাজা, পায়েস, চাটনি এবং পাঁঠার মাংস- সব মিলিয়ে এলাহি ভোগের ব্যবস্থা ।
সব মিলিয়ে বোলপুরের এই কালীপুজো এবার যেন অনুব্রত মণ্ডলের রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনেরই এক প্রতীকী ছবি । এক দিকে জেলযাত্রা ও বদলে যাওয়া রাজনৈতিক বাস্তবতা, অন্য দিকে বহু বছরের পুজোর ঐতিহ্য এবং মায়ের গায়ে বিপুল পরিমাণ সোনার অলঙ্কার । ক্ষমতার সমীকরণ বদলেছে, বদলেছে রাজনৈতিক পরিসর, কিন্তু অনুব্রতর দাবি, মায়ের গয়নার পরিমাণে কোনও কাটছাঁট হয়নি ।