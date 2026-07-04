চন্দ্রিমার মুখে রবি ঠাকুরের 'কালের যাত্রা'র ধ্বনি, যোগ ঋতব্রত শিবিরে

চন্দ্রিমার মুখে রবি ঠাকুরের 'কালের যাত্রা'র ধ্বনি, যোগ ঋতব্রত শিবিরে
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ত্যাগের পর চন্দ্রিমার কণ্ঠে শোনা গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালের যাত্রা'র ধ্বনি ৷
Published : July 4, 2026 at 4:41 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: তৃণমূলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব ছাড়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই 'বিদ্রোহী' ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ বিধানসভার গেটে তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ জানান 'বিদ্রোহী' তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সন্দীপন সাহা। সেখান থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ত্যাগের পর চন্দ্রিমার কণ্ঠে শোনা গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালের যাত্রা'র ধ্বনি ৷ তিনি বলেন, "কালের নিয়মে সকলকে চলতে হয় ৷ লোকে দেখেছে আমার অনেক ক্ষমতা, আমার হাতে ছিল অনেক দফতর ৷ কিন্তু আমার দফতরে কতটা আমার মতামত চলত, তা মমতা খুব ভালো জানত ৷ কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও ?
শনিবার সকালেই দলের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন চন্দ্রিমা। পদত্যাগের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ৷ ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন দলে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা, আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ৷ তাই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর পরেই বাজেট প্রসঙ্গে মুখ খোলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমার সঙ্গে আলোচনা করে কখনওই বাজেট তৈরি হয়নি। জনতা যখন জেনেছে, আমি তার কয়েক ঘণ্টা আগে জেনেছি ৷ গোপনীয়তা বজায় রাখার শপথ নিয়েছিলাম, তাই সব কথা তো বলতে পারব না। আমি আনুগত্য দেখিয়েছিলাম। সেটাই এখন প্রশ্নের মুখে, তাই আমি পদত্যাগ করেছি।"
বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর ভাঙন ধরেছে তৃণমূলের অন্দরে ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক দল বিধায়ক 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করেছেন। তাঁদের সঙ্গে কালীঘাটপন্থীদের দল দখলের লড়াই চলছে ৷ অনেক আগেই বেশ কিছু বিধায়ক ও কাউন্সিলর আগেই কালীঘাট তৃণমূলের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন ৷ এই পরিস্থিতিতেও মমতার সঙ্গেই ছিলেন চন্দ্রিমা। কিন্তু এদিন মমতার সঙ্গ ত্যাগ করে 'বিদ্রোহী' শিবিরে যোগ দেন তিনি ৷
তিনি বলেন, "উনি গতকাল আমায় বলেছেন, তাতে খারাপ লেগেছে ৷ দুঃখ পেয়েছি ৷ আমার বিশ্বাসযোগ্যতা ও আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷ ব্যথা থেকেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ মমতার জন্য আমি অনেকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছি ৷ আজ আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ৷ আর তৃণণূল ভবনে যাওয়ার প্রশ্ন নেই ৷"
আগেই কাউন্সিলরদের বৈঠকে তাঁর ছেলে সৌরভ যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর। 'বিদ্রোহী' শিবিরের বৈঠকে ছেলে যোগ দেওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চড়ছিল, তবে কি এবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সেই দলে যোগ দেবেন ? শুক্রবার যখন বিরোধী শিবিরের নেতারা তৃণমূল ভবনে গিয়ে তৃণমূল ভবন দখল নেয়, তখন মেট্রোপলিটনেই ছিলেন চন্দ্রিমা। কিন্তু কোনভাবেই বিদ্রোহী বিধায়কদের বাধা দিতে তাঁকে দেখা যায়নি। তারপর আজ তিনি কালীঘাট-তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করেন।