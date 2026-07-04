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মমতার সঙ্গ ত্যাগ চন্দ্রিমারও, তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদ ছাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী

নির্বাচনে ভরাডুবির পর রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। সরানো হয়েছিল সুব্রত বক্সিকে ৷

chandrima bhattacharya TMC
রাজ্য সভানেত্রীর পদ ছাড়লেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 4, 2026 at 1:37 PM IST

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কলকাতা, 4 জুলাই: এবার তৃণমূল থেকে দূরত্ব বাড়ালেন আরও এক হেভিওয়েট নেত্রী ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী পদ ছাড়লেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তার জেরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷

বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলীয় সংগঠন রদবদল করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। সরানো হয়েছিল সুব্রত বক্সিকে ৷ এবার তিনিও এই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য সভাপতি হিসেবে মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে নিয়মিত বসেছেন চন্দ্রিমা। সেদিনের পর এদিন তিনি এই পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন।


বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

পদ ছাড়লেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি
STATE PRESIDENT OF THE TMC
CHANDRIMA BHATTACHARYA
CHANDRIMA BHATTACHARYA TMC

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