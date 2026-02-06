রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কর্মসংস্থান, উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে কেন্দ্রকে তোপ চন্দ্রিমার

রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কর্মসংস্থান, উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে কেন্দ্রকে তোপ চন্দ্রিমার
তাঁর দাবি, কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে বাজেট পেশ করেছে, তা প্রকৃত অর্থেই ‘জনমুখী’।
Published : February 6, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভায় বাজেট পেশের পরদিনই সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য বাজেটের জনমুখী দিকগুলি তুলে ধরল তৃণমূল কংগ্রেস । শুক্রবার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং সাংসদ পার্থ ভৌমিক একযোগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তোলার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সাফল্যের খতিয়ান পেশ করেন । তাঁদের দাবি, কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে বাজেট পেশ করেছে, তা প্রকৃত অর্থেই ‘জনমুখী’।
বাজেট প্রসঙ্গ তুলে ধরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে বাংলার মানুষ উপকৃত হবেন ৷ গত 15 বছরে রাজ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা 1 কোটি 72 লক্ষ মানুষকে উপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে ৷ এটি আমাদের দেওয়া তথ্য নয়, কেন্দ্রের পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (PLFS) এই পরিসংখ্যান দিয়েছে ।" বেকারত্ব প্রসঙ্গে তিনি জানান, 2017-18 সালের তুলনায় 2023-24 সালে রাজ্যে বেকারত্বের হার প্রায় 45-65 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ৷
এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়। 'খাদ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় 9 কোটি মানুষ এবং 'স্বাস্থ্যসাথী'র আওতায় 2.45 কোটি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করেন মন্ত্রী । তিনি বলেন, "আমরা ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণকর রাজ্য । আমেরিকার সংবিধানের সঙ্গে আমাদের সংবিধানের মিল নেই । আমাদের লক্ষ্য মানুষের টাকা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এতে মাইক্রো লেভেলে অর্থনীতি চাঙ্গা হয় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।"
বাজেটে কৃষকদের জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলির কথাও তুলে ধরেন চন্দ্রিমা। তিনি জানান, 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের সুবিধা 1 কোটি 10 লক্ষ কৃষক পেলেও, খেতমজুর এবং প্রান্তিক চাষিরা এতদিন বঞ্চিত ছিলেন। এবার বাজেটে তাঁদের জন্য বছরে 4,000 টাকা (দু'টি কিস্তিতে) ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, সেচের জলের জন্য কর বা ট্যাক্স সম্পূর্ণ মকুব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। মন্ত্রী বলেন, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য ভাতা বাড়িয়ে 1,500 টাকা এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য 1,700 টাকা করা হয়েছে । পাশাপাশি আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের (ICDS) বেতন 1000 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে । মাতৃত্বকালীন ছুটি 180 দিন করা হয়েছে এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা বিমার সুবিধাও দেওয়া হবে।" কেন্দ্রের সমালোচনা করে চন্দ্রিমা বলেন, "আইসিডিএস এবং আশাকর্মীদের জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দ নামমাত্র । প্রকল্পের 60 শতাংশ টাকা কেন্দ্র দিলেও, রাজ্য সরকার নিজেদের তহবিল থেকে বড় অংশের টাকা দিয়ে কর্মীদের বেতন ও ইনসেনটিভ নিশ্চিত করে ৷"
তরুণ প্রজন্মের জন্য 'যুবশ্রী' এবং নতুন ঘোষিত 'যুবসাথী' প্রকল্পের পার্থক্যও স্পষ্ট করেন চন্দ্রিমা। তিনি জানান, 'যুবশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারদের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্তকরণের ভিত্তিতে ভাতা দেওয়া হয়, যার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই । অন্যদিকে, 'যুবসাথী' প্রকল্পের মেয়াদ 5 বছর ৷ যারা স্কলারশিপ বা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন ৷ এছাড়াও গিগ ওয়ার্কার্সদের (Gig Workers) সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আনার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি ৷
অন্যদিকে, সাংসদ পার্থ ভৌমিক বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলার তুলনা টেনে সুর চড়ান। তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও ধর্ম, বর্ণ বা রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রকল্প চালু করেন না। আয়ুষ্মান ভারত নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য, কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সবার জন্য। বিহার বা মহারাষ্ট্রে ভোটের আগে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু ভোট মিটলেই পোর্টাল বন্ধ হয়ে যায় বা টাকা ফেরত চাওয়া হয় ৷ আর বাংলায় 2021 সালে নির্বাচনের জেতার পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করেছিলেন ৷ এটাই তৃণমূল ও বিজেপির মূল পার্থক্য ।"
পার্থ ভৌমিক আরও বলেন, "কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও বাংলা তার নিজস্ব আয়ে এগিয়ে যাচ্ছে । 100 দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা— সব টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে । আসলে ওরা বাঙালিকে সহ্য করতে পারে না ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল বলেই ওরা হীনম্মন্যতায় ভোগে ।"
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডিএ (DA) প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ নিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "আদালতের নির্দেশ আমরা খতিয়ে দেখব। মুখ্যমন্ত্রী গতকালই এ বিষয়ে যা বলার বলেছেন ।" অন্যদিকে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ এবং বেতন বৃদ্ধির দাবি প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, "ওদের ভুল বোঝানো হচ্ছে । যারা ওদের পরিচালনা করছে, তারা সম্ভবত চাঁদা তোলার স্বার্থেই কর্মীদের বিভ্রান্ত করছে ।"