স্বামীর খুনিদের এনকাউন্টার চাই, ডিজি'র কাছে দাবি চন্দ্রনাথের স্ত্রী'র
দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ ৷ ডিজিপি তদন্তে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন চন্দ্রনাথের স্ত্রী ৷
Published : May 7, 2026 at 9:02 AM IST
মধ্যমগ্রাম, 7 মে: স্বামীর খুনিদের এনকাউন্টারের দাবি জানালেন নিহত চন্দ্রনাথ রথের স্ত্রী ইন্দ্রাণী রথ । বুধবার রাতে হাসপাতালে রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তার কাছে তিনি এই দাবি করেন । ডিজি ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ।
বুধবার রাতে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ । খুব কাছ থেকে করা দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যায় চন্দ্রনাথের শরীর ৷
ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল সিদ্ধিনাথ গুপ্ত রাতেই মধ্যমগ্রামের হাসপাতালে উপস্থিত হতেই তাঁর সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন চন্দ্রনাথের স্ত্রী ইন্দ্রাণী ৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়েও । তারপর নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে ইন্দ্রাণী ডিজির কাছে দাবি করেন, "আমার স্বামীকে কারা খুন করেছে, আমি তা জানতে চাই । স্বামীকে আর ফিরে পাব না জানি । কিন্তু নৃশংসভাবে যারা আমার স্বামীকে খুন করেছে, এনকাউন্টারে তাদের মৃত্যু চাই ।"
গুলিবিদ্ধ হয়ে আপ্তসহায়কের মৃত্যুর খবর পেয়ে রাত 12টা নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছন শুভেন্দু । সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা । তাঁরা চন্দ্রনাথের স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন । হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডিজি বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । দুষ্কৃতীদের একটি চার চাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এলাকার সমস্ত সিসিটিভির ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে । দ্রুত আমরা দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ করছি । অবশ্যই তাদের গ্রেফতার করা হবে ।" তারপর নিহত চন্দ্রনাথের স্ত্রী ও মেয়েকে আশ্বস্ত করে ডিজি হাসপাতাল থেকে চলে যান ।
মধ্যমগ্রামের বেসরকারি ওই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত চন্দ্রনাথের দেহ রাতেই বারাসত হাসপাতালে পাঠানো হয় । হাসপাতাল থেকে চন্দ্রনাথের দেহ বের করার সময় সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । বিজেপি নেতারা অবশ্য দলীয় কর্মীদের শান্ত থাকতে বলেছেন ।