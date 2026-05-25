পুরুষ হয়েও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নেন তৃণমূল নেতা ! দুর্নীতির অভিযোগে সরব বিজেপি

পুরুষ হয়েও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নেন তৃণমূল নেতা ! দুর্নীতির অভিযোগে সরব বিজেপি
প্রশাসনিক গাফিলতি নাকি পরিকল্পিত কারচুপি ? জোর চর্চা চন্দ্রকোনার রাজনৈতিক মহলে ।
Published : May 25, 2026 at 6:50 PM IST
চন্দ্রকোনা, 25 মে: মহিলাদের জন্য চালু হওয়া রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এর তালিকায় নাম উঠেছে এক পুরুষ তৃণমূল নেতার ! পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা 1 নম্বর ব্লকের মনোহরপুর (2) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা । বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের প্রভাব খাটিয়েই বছরের পর বছর সরকারি প্রকল্পের টাকা তুলেছেন ওই তৃণমূল নেতা । যদিও অভিযুক্তের দাবি, গোটা বিষয়টি তাঁর অজান্তেই ঘটেছে ।
ঘটনাটি মনোহরপুর এলাকার বাসিন্দা তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা উত্তম কুমার সাউকে ঘিরে । বিজেপির দাবি, সম্প্রতি সরকারি প্রকল্পের তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়েই তাঁদের নজরে আসে যে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এর উপভোক্তা তালিকায় রয়েছে উত্তমবাবুর নাম । অথচ এই প্রকল্প শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য । ফলে একজন পুরুষের নামে কীভাবে এই সুবিধা বরাদ্দ হল, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন ।
এলাকার বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার দাপটেই এই ধরনের অনিয়ম চলেছে । তাঁদের আরও দাবি, শুধু নাম তোলাই নয়, এতদিন ধরে ওই অ্যাকাউন্টে সরকারি টাকাও ঢুকেছে । তাই অবিলম্বে পুরো ঘটনার তদন্ত করে টাকা ফেরত নেওয়া এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছে বিজেপি ।
স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা মণ্ডল সভাপতি সবুজ মজুমদার বলেন, "এতদিন ওরা ক্ষমতায় থেকে যা খুশি করেছে । এখন নতুন সরকার আসার পর তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, একজন পুরুষ তৃণমূল নেতা লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছেন । আমরা চাই, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং যত টাকা নিয়েছেন, সব ফেরত দিতে হবে ।"
যদিও এ ব্যাপারে পালটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা উত্তম কুমার সাউ । তাঁর দাবি, স্ত্রীর জন্য 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' এ আবেদন করা হয়েছিল । কিন্তু কীভাবে উপভোক্তার নামের জায়গায় তাঁর নাম চলে এসেছে, তা তিনি নিজেও জানেন না । উত্তমবাবু বলেন, "ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আমার স্ত্রীর । কয়েকদিন আগে বিষয়টি আমার নজরে এসেছে । আমি গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগ জানাব । প্রয়োজন হলে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারে ।"
ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানও । তাঁর বক্তব্য, অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। প্রশাসনিক গাফিলতি নাকি পরিকল্পিত কারচুপি, তা নিয়েই এখন জোর চর্চা চন্দ্রকোনার রাজনৈতিক মহলে ।