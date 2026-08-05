সবজি-ফলের দাম আগুন ! পুলিশের সঙ্গে হঠাৎই বাজারে হানা বিধায়কের
অভিযোগ, সবজির কালোবাজারি ভোরের দিকে হয় । সেসময় প্রশাসনকে হাজির হওয়ার আর্জি জানান বিক্রেতারা ।
Published : August 5, 2026 at 4:26 PM IST
চন্দ্রকোনা, 6 অগস্ট: শাক সবজির দামে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ৷ এই অভিযোগ পাওয়ার পরই বাজারে বাজারে চলছে লাগাতার অভিযান । এবার সবজি ও ফলের দাম যাচাই করতে পুলিশকে নিয়ে বাজারে হানা দিলেন খোদ বিজেপি বিধায়ক । আর বিধায়ককে কাছে পেয়ে ফড়েদের দৌরাত্মর কথা তুলে ধরলেন বাজারে বসা বিক্রেতারা । পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এমনই দৃশ্য দেখা গিয়েছে বুধবার ৷
মূলত টানা বৃষ্টির জেরে জনজীবন বিপর্যস্ত । সদ্য বৃষ্টি ধরেছে । অন্যদিকে অভিযোগ, এই পরিস্থিতির ফলেই বাজার অগ্নিমূল্য । ঝিঙে, পটল, আলু, পেয়াজ, লঙ্কা, রসুন এমনকি আদার দাম ঊর্ধ্বমুখী বলে অভিযোগ । সেই সঙ্গে ইলিশের দেখা মিলছে না, যেই ইলিশ মিলছে তার দাম আকাশছোঁয়া । এর ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষজন বাজার করতে হিমশিম খাচ্ছেন । তাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে ইতিমধ্যে কয়েকদিন ধরেই বাজার পরিদর্শন করছেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা ৷ সেইসঙ্গে বিডিও-এসডিও'রা ।
এবার এই আনাজ ও সবজির দামদরের হালহকিকত জানতে রাস্তায় নামলেন চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই । এদিন চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রকোনা রেগুলেটেড মার্কেটে আনাজের দাম খতিয়ে দেখেন তিনি । কথা বলেন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে । বিধায়ক ও পুলিশ প্রশাসনকে কাছে পেয়ে বিক্রেতারাও নিজেদের অসুবিধার কথা জানান । সবজি বিক্রেতাদের দাবি, ভোর তিনটে থেকে এই বাজারে ফড়েদের দাপট চলে । বাইরে থেকে আনাজ আসে ৷ ফড়েদের মাধ্যমে খুচরো বিক্রেতারা সেই আনাজ চড়া দামে কিনে সকাল থেকে বাজারে বসে । আনাজের কালোবাজারি ভোরের দিকে হয় । সেসময় প্রশাসনকে হাজির হওয়ার আর্জি জানান সবজি বিক্রেতারা ।
অভিযোগ, পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন বাজারের পাশাপাশি চন্দ্রকোনার রেগুলেটেড মার্কেটে ইতিমধ্যে সবজির দাম চড়া । আলু 14-20 টাকা করে কেজি, পেঁয়াজ 40-60 টাকা, ঝিঙ্গে থেকে উচ্ছে 40-60 টাকা, বেগুন 40-60 টাকা, কুমড়ো 50 টাকা কেজি । অন্যদিকে ইলিশ মাছ দেড় হাজার থেকে দুই হাজার টাকা কেজি, ছোট 400 গ্রামের ইলিশ 800-1000 টাকা । এছাড়াও অভিযোগ, অন্যান্য মাছের দামও বেশি রয়েছে । তবে ফলের বাজার আরও আগুন । আপেল 200-250 টাকা কেজি । কলা 60-100 টাকা কেজি । লেবু নাশপাতি 200-250 টাকা কেজি । তবে বাজার ভেদে কোথাও কোথাও 10-20 টাকা দামের হেরফের রয়েছে ।
চন্দ্রকোনা বিজেপি বিধায়ক সুকান্ত দোলুই বলেন, "উপরমহল থেকে নির্দেশ ছিল আর সেই মোতাবেক আমরা বাজার বাজার ঘুরে দেখলাম । কোথাও কোনও দাম বেশি কি না ! বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় শাক সবজি, আলু, পেঁয়াজ, পটল, ঝিঙে সবার দামই আমরা খতিয়ে দেখেছি ৷ কিন্তু কোথাও তেমন কিছু বেশি দেখতে পাইনি । তবে অনেক চাষিরা অভিযোগ করছেন যে, অনেকেই (ফড়েদের) প্রচুর পরিমাণ সবজি কিনে বেশি দামে বিক্রি করছে । তবে অনেক ক্ষেত্রে হয় প্রথমে যে সবজির দাম একটু বেশি থাকে, পরবর্তীকালে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাম একটু কমে যায়, এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া । তবে এই ধরনের অভিযান আমাদের আগামিদিনেও চলবে ।"
বাজারে বসা বিক্রেতা লক্ষ্মীকান্ত দে বলেন, "এখন এলে ফড়েদের ধরা বা সবজির দাম বেশি বা কম এগুলি বোঝা যাবে না । আসতে হবে গভীর রাত অর্থাৎ তিনটার সময় । কারণ সেই সময় যা সবজির দাম থাকে, তা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায় । সেই সময় কিছু ব্যবসায়ী তারা বেশি দামে জিনিস বিক্রি করে ৷ আর সেই সব দামে কিনে আমরা সকালে বিক্রি করতে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ি । এ বিষয়টা জানিয়েছি আমরা বিধায়ককে ।"
অন্যদিকে ক্রেতা সুলতানা বিবি বলেন, "সবজির দাম মূলত নিয়ন্ত্রণ করা হয় আমদানি ও রফতানির উপর । পাশাপাশি ভোরবেলা একটু সবজির দাম বেশি থাকে, আমাদের বেশি দামে কিনতে হয় । তার কারণ হল সেইসময় কিছু মানুষ বেশি দামে সবজি বিক্রি করে । তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাম কমে যায় । সাধারণ মানুষ অনেক কম টাকায় সবজি কিনতে পায় ।"
যদিও এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, "সরকারের নির্দেশ আছে সবজির দাম বৃদ্ধি বা কমের বিষয়টি খতিয়ে দেখার ৷ আর সেই সব খতিয়ে দেখতেই আমরা বাজারে নেমেছি ।"