99.04 শতাংশ ! আইসিএসইতে নজরকাড়া সাফল্য চন্দননগরের স্কুলের সহপাঠী ইন্দিরা-সুচেতনার

99.04 শতাংশ ! আইসিএসইতে নজরকাড়া সাফল্য চন্দননগরের স্কুলের সহপাঠী ইন্দিরা-সুচেতনার
Published : April 30, 2026 at 7:51 PM IST
চন্দননগর, 30 এপ্রিল: ফলপ্রকাশের দিনেই চন্দননগরে উচ্ছ্বাসের ঢেউ । আইসিএসই পরীক্ষায় 99.04 শতাংশ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিল দুই ছাত্রী - ইন্দিরা মোদক ও সুচেতনা বোস । একই স্কুল, একই ফল, আর সেই মিলেই যেন সাফল্যের গল্পে নতুন মাত্রা ।
চন্দননগরের সেন্ট জোসেফস স্কুলের এই দুই ছাত্রী প্রায় সব বিষয়েই 99/100 নম্বর পেয়েছে । মেধা, পরিশ্রম আর ধারাবাহিকতায় ভর করে এই সাফল্য বলে মনে করছেন শিক্ষক-অভিভাবকরা ।
ইন্দিরার সাফল্যের গল্প যেন একাগ্রতার প্রতিচ্ছবি । ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী। চন্দননগরের আপনজন এলাকায় তার বাড়ি । বাবা ব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ । ইংরেজি সাহিত্য, রসায়ন এবং জীবন বিজ্ঞানে পেয়েছে 100 ই 100 । মোট 13 জন গৃহশিক্ষক ও স্কুলের শিক্ষিকাদের সহায়তায় তৈরি হয়েছে তার প্রস্তুতি । দিনে প্রায় 12 ঘণ্টা পড়াশোনা ছিল নিয়মের মতো ।
ইন্দিরার কথায়, "আমি সব বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়েছি । এত ভালো ফল করব, ভাবিনি । নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গেলে ভালো ফল আসবেই ।" ভবিষ্যতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা তার । লক্ষ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং ।
পড়াশোনার বাইরেও রয়েছে তার আলাদা জগৎ- আঁকা ও নাচ । তবে ফলাফলের পিছনে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে সে মনে করে মাকে । "মা সবসময় পাশে থেকেছেন" বলছে ইন্দিরা ।
একই নম্বর পেয়ে সমানভাবে আলো কেড়েছে তার সহপাঠী সুচেতনা বোস । চন্দননগরের গোন্দল পাড়া কাছারি ঘাট এলাকায় বাড়ি । ইন্দিরার মতোই মেধা ও অধ্যবসায়ে ভর করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে সেও । পাঁচটি বিভাগে 100 নম্বর পেয়েছে সে । পড়াশোনা ছাড়াও গান ভালোবাসে । দুই বন্ধুর এই যুগ্ম সাফল্যে খুশির হাওয়া স্কুলজুড়ে ।
বোর্ড সূত্রের খবর, এ বছর পরীক্ষাশেষের 30 দিনের মাথায় দশম এবং 26 দিনের মাথায় দ্বাদশের ফল প্রকাশ হল । পরিসংখ্যান বলছে, 2026 সালের আইসিএসই পরীক্ষায় পাশের হার 99.18 শতাংশ । মোট পরীক্ষার্থী ছিল 2 লক্ষ 58 হাজার 721 জন, তার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে 2 লক্ষ 56 হাজার 590 জন । ছাত্রদের পাশের হার 98.93 শতাংশ, ছাত্রীদের 99.46 শতাংশ অর্থাৎ আবারও এগিয়ে মেয়েরাই !
