ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কারের সূচনায় আসছেন রাষ্ট্রদূত, উৎসব চন্দননগরে

ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কারের সূচনায় আসছেন রাষ্ট্রদূত, উৎসব চন্দননগরে
আগামী 11 সেপ্টেম্বর সংস্কারের সুচনা হবে । তাকে ঘিরেই তিনদিন ব্যাপী উৎসব চন্দননগরে ৷ স্ট্র্যান্ড রোড সাজছে আলোকসজ্জায় । পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 9, 2026 at 7:48 PM IST
চন্দননগর, 9 সেপ্টেম্বর: ভারতের স্বাধীনতার দু'বছর পর স্বাধীন হয়েছিল ফরাসি অধিগৃহীত চন্দননগর । ভারতের সঙ্গে যে মউ স্বাক্ষর হয়, সেখানে বলা ছিল, সংস্কৃতির আদান প্রদান থাকবে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে । চন্দননগরে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফরাসি আমলের একাধিক স্থাপত্য । তার মধ্যে অন্যতম সুপ্রাচীন রেজিস্ট্রি বিল্ডিং ৷ যদিও তার আজ ভগ্নপ্রায় অবস্থা । পূর্বতন সরকারের আমলে প্রায় 5 কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিল্ডিং নতুন করে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । কিন্ত তা বাস্তবে রূপ পায়নি । এবার সেই কাজই হতে চলেছে রাজ্যের নয়া সরকারের হাত ধরে ৷
আগামী 11 সেপ্টেম্বর সেই সংস্কারের শুভ সুচনা হবে । আর তাকে ঘিরেই তিনদিন ব্যাপী উৎসবের মেজাজ ধরা দেবে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে । গোটা স্ট্র্যান্ড রোড সাজানো হচ্ছে চন্দননগরের নাম-করা আলোকসজ্জায় । নাচ-গানের মাধ্যমে ভারত ও ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তুলে ধরা হবে । সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত হিসাবে গঙ্গা আরতিরও পরিকল্পনা রয়েছে । রাজ্যের মন্ত্রী আমলারা ছাড়াও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত ও সে দেশের সরকারের প্রতিনিধিরা ৷ জগদ্ধাত্রীর পুজোর মতোই তিন ব্যাপী উৎসবে মাতবে চন্দননগর ।
শুধু রেজিস্ট্রি অফিসই নয়, ফরাসি আমলের ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম থেকে ক্লক টাওয়ায়, ডুপ্লে কলেজ থেকে চার্চ-সহ একাধিক স্থাপত্য রয়েছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে । রেজিস্ট্রি অফিস ও আদালতে কাজ চলত । ফরাসি মুদ্রা ও ইংরেজ আমলের পাউন্ডের লেনদেন হত সেই সময় । চন্দননগর মহকুমা অফিসের উলটো দিকে সেই আমলে তৈরি রেজিস্ট্রি অফিসটি দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে জরাজীর্ণ অবস্থায় ৷ সেই ভবন সংস্কার করে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আগের সরকারের আমলে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল । তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি । এবার রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকার নতুন করে এই কাজে উদ্যোগী হয়েছে ।
শুক্রবার সেই সংস্কারের সূচনার জন্য ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে ৷ এলাকা পরিদর্শন করছেন চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, হুগলির অতিরিক্ত জেলাশাসক অনুজ প্রতাপ সিং, মহকুমা শাসক আশুতোষ কুমার । যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা । 11 থেকে 13 সেপ্টেম্বর তিনদিন ধরে চলবে উৎসব । চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোড আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে । সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি হচ্ছে । গঙ্গাবক্ষে আরতি হবে । শুরু হয়েছে তারও প্রস্তুতি ৷ 11 তারিখ উৎসবের সূচনায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । ভারতের ফরাসি অ্যাম্বাসাডর এমআর থিয়েরি ম্যাথো ও ফরাসি সরকারের প্রতিনিধিরাও থাকবেন এই অনুষ্ঠানে । ইন্দো-ফরাসি মেলবন্ধনে যে উৎসব হবে, সেই উৎসবের জন্য সেজে উঠছে সাবেক ফরাস ডাঙা ।
সংস্কারের সূচনার অনুষ্ঠান নিয়ে চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "দীর্ঘদিনের দাবি মতো রাজ্য, কেন্দ্র ও ফরাসি সরকারের সহযোগিতায় পুরনো রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কার হবে । সেন্ট জোসেফ স্কুলে কাজের শুভ সূচনা হবে । এই রেজিস্ট্রি বিল্ডিং স্থাপত্য হিসেবে তুলে ধরার পাশাপাশি তা ব্যবহারও করা হবে । চন্দননগরের ইতিহাস রয়েছে, সংস্কৃতি রয়েছে, অনেক স্থাপত্য রয়েছে । সব কিছুকে রক্ষা করতে হবে । এই চন্দননগরই একসময় বিপ্লবীদের আত্মগোপনের জায়গা ছিল । ফ্রান্সের সঙ্গে চন্দননগরের যে আত্মিক যোগ, সেই যোগকে আরও সুদৃঢ় করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তিনদিন ধরে উৎসব চলবে । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে স্ট্র্যান্ডে । আলো দিয়ে সাজানো হবে । ফরাসি প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হবে । পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ হেরিটেজ রেজিস্ট্রি ভবনের কাজের শুভ সূচনা করবেন ।"
বিধায়ক আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, চন্দননগরকে নিয়ে ট্যুরিজমের ভাবনা রয়েছে । ইউরোপিয়ান সার্কিট রয়েছে হুগলিতে ।ব্যান্ডেলে পর্তুগিজ, চুঁচুড়ায় ওলোন্দাজ (ডাচ), চন্দননগরে ফরাসিদের যে সব নিদর্শন রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে হুগলি নদী ধরে রিভার ট্যুরিজমের পরিকল্পনা রয়েছে । ইতিমধ্যেই পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, আধুনিক রিভার ক্রুজ চালানো হবে ৷ ব্যান্ডেল থেকে শ্রীরামপুর ছুঁয়ে তা যাবে ব্যারাকপুর পর্যন্ত । চন্দননগরের মিষ্টি জলভরা-সহ বিভিন্ন খাবারের স্টল হবে । ভারত ও ফ্রান্সের সংস্কতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে । গঙ্গার পার্শ্ববর্তী শহর বলে গঙ্গা আরতিও করা হবে ।"
চন্দননগরের বাসিন্দা অপর্ণা রায় চৌধুরী এবিষয়ে বলেন, "চন্দননগরের স্থাপত্যকে সংস্কার করা হচ্ছে ৷ দুই দেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধনে যেভাবে চন্দননগরকে তুলে ধরা হচ্ছে এটা বড় পাওনা । আশা করব চন্দননগরের আলো-সহ যে বিভিন্ন জিনিস রয়েছে, তা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে ।"
এককথায় দুর্গাপুজোর আগেই জগদ্ধাত্রী পুজোর মতো উৎসবের আমেজে গা ভাসাবে চন্দননগর ৷ পুরোদমে তার প্রস্তুতি চলছে ৷ ঐতিহ্যের শহরকে সাজিয়ে তোলার এই প্রচেষ্টা আগামী দিনেও যাতে অব্যাহত থাকে, সেটাই চাইছেন স্থানীয় মানুষ ৷