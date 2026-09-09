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ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কারের সূচনায় আসছেন রাষ্ট্রদূত, উৎসব চন্দননগরে

আগামী 11 সেপ্টেম্বর সংস্কারের সুচনা হবে । তাকে ঘিরেই তিনদিন ব্যাপী উৎসব চন্দননগরে ৷ স্ট্র্যান্ড রোড সাজছে আলোকসজ্জায় । পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

Chandannagar Strand decked up
ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কারের সূচনায় আসছেন রাষ্ট্রদূত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 7:48 PM IST

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চন্দননগর, 9 সেপ্টেম্বর: ভারতের স্বাধীনতার দু'বছর পর স্বাধীন হয়েছিল ফরাসি অধিগৃহীত চন্দননগর । ভারতের সঙ্গে যে মউ স্বাক্ষর হয়, সেখানে বলা ছিল, সংস্কৃতির আদান প্রদান থাকবে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে । চন্দননগরে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফরাসি আমলের একাধিক স্থাপত্য । তার মধ্যে অন্যতম সুপ্রাচীন রেজিস্ট্রি বিল্ডিং ৷ যদিও তার আজ ভগ্নপ্রায় অবস্থা । পূর্বতন সরকারের আমলে প্রায় 5 কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিল্ডিং নতুন করে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । কিন্ত তা বাস্তবে রূপ পায়নি । এবার সেই কাজই হতে চলেছে রাজ্যের নয়া সরকারের হাত ধরে ৷

আগামী 11 সেপ্টেম্বর সেই সংস্কারের শুভ সুচনা হবে । আর তাকে ঘিরেই তিনদিন ব্যাপী উৎসবের মেজাজ ধরা দেবে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে । গোটা স্ট্র্যান্ড রোড সাজানো হচ্ছে চন্দননগরের নাম-করা আলোকসজ্জায় । নাচ-গানের মাধ্যমে ভারত ও ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তুলে ধরা হবে । সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত হিসাবে গঙ্গা আরতিরও পরিকল্পনা রয়েছে । রাজ্যের মন্ত্রী আমলারা ছাড়াও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত ও সে দেশের সরকারের প্রতিনিধিরা ৷ জগদ্ধাত্রীর পুজোর মতোই তিন ব্যাপী উৎসবে মাতবে চন্দননগর ।

ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কারের সূচনাকে ঘিরে উৎসব চন্দননগরে (ইটিভি ভারত)

শুধু রেজিস্ট্রি অফিসই নয়, ফরাসি আমলের ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম থেকে ক্লক টাওয়ায়, ডুপ্লে কলেজ থেকে চার্চ-সহ একাধিক স্থাপত্য রয়েছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে । রেজিস্ট্রি অফিস ও আদালতে কাজ চলত । ফরাসি মুদ্রা ও ইংরেজ আমলের পাউন্ডের লেনদেন হত সেই সময় । চন্দননগর মহকুমা অফিসের উলটো দিকে সেই আমলে তৈরি রেজিস্ট্রি অফিসটি দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে জরাজীর্ণ অবস্থায় ৷ সেই ভবন সংস্কার করে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আগের সরকারের আমলে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল । তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি । এবার রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকার নতুন করে এই কাজে উদ্যোগী হয়েছে ।

Chandannagar Strand decked up
চন্দননগরে আজও রয়েছে ফরাসি আমলের একাধিক স্থাপত্য (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার সেই সংস্কারের সূচনার জন্য ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে ৷ এলাকা পরিদর্শন করছেন চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, হুগলির অতিরিক্ত জেলাশাসক অনুজ প্রতাপ সিং, মহকুমা শাসক আশুতোষ কুমার । যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা । 11 থেকে 13 সেপ্টেম্বর তিনদিন ধরে চলবে উৎসব । চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোড আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে । সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি হচ্ছে । গঙ্গাবক্ষে আরতি হবে । শুরু হয়েছে তারও প্রস্তুতি ৷ 11 তারিখ উৎসবের সূচনায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । ভারতের ফরাসি অ্যাম্বাসাডর এমআর থিয়েরি ম্যাথো ও ফরাসি সরকারের প্রতিনিধিরাও থাকবেন এই অনুষ্ঠানে । ইন্দো-ফরাসি মেলবন্ধনে যে উৎসব হবে, সেই উৎসবের জন্য সেজে উঠছে সাবেক ফরাস ডাঙা ।

Chandannagar Strand decked up
উৎসবের মেজাজ ধরা দেবে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে (ইটিভি ভারত)

সংস্কারের সূচনার অনুষ্ঠান নিয়ে চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "দীর্ঘদিনের দাবি মতো রাজ্য, কেন্দ্র ও ফরাসি সরকারের সহযোগিতায় পুরনো রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কার হবে । সেন্ট জোসেফ স্কুলে কাজের শুভ সূচনা হবে । এই রেজিস্ট্রি বিল্ডিং স্থাপত্য হিসেবে তুলে ধরার পাশাপাশি তা ব্যবহারও করা হবে । চন্দননগরের ইতিহাস রয়েছে, সংস্কৃতি রয়েছে, অনেক স্থাপত্য রয়েছে । সব কিছুকে রক্ষা করতে হবে । এই চন্দননগরই একসময় বিপ্লবীদের আত্মগোপনের জায়গা ছিল । ফ্রান্সের সঙ্গে চন্দননগরের যে আত্মিক যোগ, সেই যোগকে আরও সুদৃঢ় করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তিনদিন ধরে উৎসব চলবে । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে স্ট্র্যান্ডে । আলো দিয়ে সাজানো হবে । ফরাসি প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হবে । পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ হেরিটেজ রেজিস্ট্রি ভবনের কাজের শুভ সূচনা করবেন ।"

Chandannagar Strand decked up
প্রস্তুতি পরিদর্শনে বিধায়ক (ইটিভি ভারত)
Chandannagar Strand decked up
স্ট্র্যান্ড রোড সাজানো হচ্ছে চন্দননগরের নাম-করা আলোকসজ্জায় (ইটিভি ভারত)

বিধায়ক আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, চন্দননগরকে নিয়ে ট্যুরিজমের ভাবনা রয়েছে । ইউরোপিয়ান সার্কিট রয়েছে হুগলিতে ।ব্যান্ডেলে পর্তুগিজ, চুঁচুড়ায় ওলোন্দাজ (ডাচ), চন্দননগরে ফরাসিদের যে সব নিদর্শন রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে হুগলি নদী ধরে রিভার ট্যুরিজমের পরিকল্পনা রয়েছে । ইতিমধ্যেই পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, আধুনিক রিভার ক্রুজ চালানো হবে ৷ ব্যান্ডেল থেকে শ্রীরামপুর ছুঁয়ে তা যাবে ব্যারাকপুর পর্যন্ত । চন্দননগরের মিষ্টি জলভরা-সহ বিভিন্ন খাবারের স্টল হবে । ভারত ও ফ্রান্সের সংস্কতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে । গঙ্গার পার্শ্ববর্তী শহর বলে গঙ্গা আরতিও করা হবে ।"

Chandannagar Strand decked up
রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কারের সূচনা 11 সেপ্টেম্বর (ইটিভি ভারত)

চন্দননগরের বাসিন্দা অপর্ণা রায় চৌধুরী এবিষয়ে বলেন, "চন্দননগরের স্থাপত্যকে সংস্কার করা হচ্ছে ৷ দুই দেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধনে যেভাবে চন্দননগরকে তুলে ধরা হচ্ছে এটা বড় পাওনা । আশা করব চন্দননগরের আলো-সহ যে বিভিন্ন জিনিস রয়েছে, তা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে ।"

Chandannagar Strand decked up
ভগ্নপ্রায় অবস্থা ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিংয়ের (ইটিভি ভারত)

এককথায় দুর্গাপুজোর আগেই জগদ্ধাত্রী পুজোর মতো উৎসবের আমেজে গা ভাসাবে চন্দননগর ৷ পুরোদমে তার প্রস্তুতি চলছে ৷ ঐতিহ্যের শহরকে সাজিয়ে তোলার এই প্রচেষ্টা আগামী দিনেও যাতে অব্যাহত থাকে, সেটাই চাইছেন স্থানীয় মানুষ ৷

Chandannagar Strand decked up
চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে সাজো সাজো রব (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

FRENCH ERA REGISTRY BUILDING
STRAND DECKED UP
চন্দননগর
রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কার
CHANDANNAGAR

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