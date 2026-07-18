ঠিকাদারের থেকে টাকা-ফ্ল্যাট নেওয়ার অভিযোগ ! গ্রেফতার পুরনিগমের চিফ ইঞ্জিনিয়ার

ঠিকাদারের থেকে টাকা-ফ্ল্যাট নেওয়ার অভিযোগ ! গ্রেফতার পুরনিগমের চিফ ইঞ্জিনিয়ার
চন্দননগর আদালতে তোলা হয়েছিল পুরনিগমের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ৷ অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক ৷
Published : July 18, 2026 at 5:33 PM IST
চন্দননগর, 18 জুলাই: চন্দননগর পুরনিগমের ঠিকাদার ও প্রোমোটারের কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল পুরনিগমের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শৈবাল রায়কে । অবসরের পরও বর্তমানে কাজ করছিলেন ওই ইঞ্জিনিয়ার ।
তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, চন্দননগর গড় সংস্কারের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছিলেন প্রদীপ দে নামে এক ঠিকাদার । পুরনিগমের কাছে পাওনা হয়েছিল 10 কোটি টাকা । সেই প্রাপ্য টাকা না-পাওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারের দারস্থ হয়েছিলেন ঠিকাদার । সেই সময় টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এক কোটি টাকা দাবি করেন শৈবাল রায় । সেই টাকা দিতে না-পারায় ইঞ্জিনিয়ার শৈবাল রায়কে 35 লক্ষ টাকা ও একটি ফ্ল্যাট দিতে হয় বলে অভিযোগ ।
ঠিকাদার প্রদীপ দে'র দাবি, 2017 সাল থেকে পুরনিগমের কাছে টাকা আদায়ের জন্য বারবার লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু কোনও অনুনয় বিনয়েও লাভ হয়নি তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডের কাছে । ঠিকাদারের অভিযোগ, এরপরও তাঁর প্রাপ্য 10 কোটি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ বা ব্যবস্থা নেননি ইঞ্জিনিয়ার । কোটি টাকা যতক্ষণ না-পাচ্ছেন, ততক্ষণ কোনও টাকাই পাবেন না ঠিকাদার, এমনও জানান ইঞ্জিনিয়ার । তোলাবাজির টাকা প্রাক্তন মন্ত্রী থেকে চন্দননগর পুরনিগমের দায়িত্ব প্রাপ্তদের কাছে যেত বলে অভিযোগ ঠিকাদারের ।
সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আশ্বাসে জুন মাসের শেষের দিকে চন্দননগর থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেন প্রদীপ দে । সেই অভিযোগের তথ্য প্রমাণ বিচার করে বৃহস্পতিবার ইঞ্জিনিয়ার শৈবাল রায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ । অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে চন্দননগর আদালত । চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে । ইতিমধ্যেই যার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারকে টাকা দেওয়া হয়েছিল, আরেক প্রোমোটার স্বপন ঘোষ শৈবাল রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছেন শুক্রবার ।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "তৃণমূল আমলে পুরনিগমের কাজে টাকা পেতে কাটমানি দিতে হত । ইঞ্জিনিয়ার নেতাদের মিডলম্যান হিসাবে কাজ করতেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে তারও তদন্ত চলছে ।"
ঠিকাদার প্রদীপ দে ইটিভি ভারতকে ফোনে বলেন, "2015 সালে চন্দননগর ঐতিহাসিক গড়ের সংস্কারের কাজ করার বরাত পাই । কিন্ত সেই টাকায় আমাকে দিয়ে রাস্তা-সহ বিভিন্ন কাজ করানো হয় । কিন্ত কোনও টাকাই পাইনি । আমি সেই সময় ইঞ্জিনিয়ার শৈবাল রায়ের কাছে টাকা চাইতে গেলে আমার কাছে এক কোটি টাকা দাবি করেন । বাজারে দেনা মেটাতে আমি সেই টাকা দিতে বাধ্য হই ৷ বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করে 35 লক্ষ টাকা একজন শুভাকাঙ্খীর মাধ্যমে দিয়েছিলাম । পরে ইঞ্জিনিয়ারের দাবি মতো একটি ফ্ল্যাটও দিতে হয় আমাকে । বিভিন্ন সিন্ডিকেট ও ডেপুটি মেয়র ও প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম করে আমার কাছে টাকা চাওয়া হয় । কিন্তু কোনও কিছু করেও আমার পাওনা টাকা আদায় করে দিছিল না ইঞ্জিনিয়ার । তাই বাধ্য হয়ে আমি এই অভিযোগ করি । আমি চাই আমার প্রাপ্য টাকা দেওয়া হোক ।"
অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন সিপিএমের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঐকতান দাশগুপ্ত ৷ তিনি বলেন, "দুর্নীতির অভিযোগে চন্দননগর পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ার গ্রেফতার হয়েছে । আমরা বারবার অভিযোগ করেছিলাম গত 15 বছরে তৃণমূল বিভিন্ন দুর্নীতির দরজা খুলে দিয়েছিল । এই ধরনের সরকারি আধিকারিক যুক্ত না থাকলে তৃণমূল দুর্নীতি করতে পারত না । আমাদের দাবি, এছাড়াও সরকারি যারা আধিকারিক রয়েছে, তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করে তদন্ত করা হোক ।"
তিনি আরও বলেন, "শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ার বা ছোটখাটো কাউন্সিলরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না । আমাদের রাজ্যে যারা রাঘববোয়াল আছে, যেমন মন্ত্রী-নেতারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত । ববি হাকিম, কুণাল ঘোষ, অনুব্রত মণ্ডল বা মদন মিত্ররা ভালো তৃণমূল হয়ে গিয়েছে বলে এরা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে । যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে আইন সকলের জন্য সমান হওয়া উচিত । যারা বিজেপির কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে তারা ছাড় পেয়ে যাবে এটাও ঠিক নয় ।"
চন্দননগরে বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "তৃণমূলের পুর বোর্ডে শৈবাল রায় পুরনিগমের একটা বড় মাপের দুর্নীতির মাধ্যম ছিল । ওঁর বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ ছিল । ওঁকে নাকি চাপ দিয়ে দুর্নীতি করানো হত । আগের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে । ওই ইঞ্জিনিয়ার প্রোমোটারদের অর্থে বেশ কয়েকবার বিদেশ যাত্রা করেছেন । পুলিশ প্রশাসন নিজের মতো করে নিরপেক্ষ তদন্ত করছে । দুর্নীতিকে নির্মূল করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে যা যা করার করতে হবে । যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কাউকে ছাড়া হবে না । আগের সরকারের আমলে পুরনিগমে চার-পাঁচজন মিলে মৌরসিপাট্টা চালিয়েছে । চন্দননগর শহরকে বাঁচাতে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৈরি করতে হবে ।"
উল্লেখ্য, এর আগেও 2018 সালে শৈবাল রায়ের বিরুদ্ধে চন্দননগর পুরনিগমের একটি প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল । অভিযোগটি তৎকালীন চন্দননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাস উত্থাপন করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে । সেই সময় অভিযোগ ছিল, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম হয়েছে । সেই মামলায় সেটাও তদন্ত চলছে ।