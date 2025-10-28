ডাকের সাজে অধিকাংশ জগদ্ধাত্রী, বাংলার শোলা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখছে চন্দননগর

ডাকের সাজে অধিকাংশ জগদ্ধাত্রী, বাংলার শোলা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখছে চন্দননগর
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিখ্যাত ডাকের সাজ কোথা থেকে আসে? কারা তৈরি করেন? কী দিয়ে তৈরি হয় এই সাজ? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷
Published : October 28, 2025 at 9:39 PM IST
চন্দননগর, 26 অক্টোবর: চন্দননগর বিশ্বাস করে সাবেকিয়ানায় । সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য মা জগদ্ধাত্রীর অঙ্গসজ্জায় এখনও ব্যবহার করা হয় ডাকের সাজ, যা তৈরি হয় শোলা দিয়ে ৷ কিন্তু এই সাজ ও তার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা আজ অবলুপ্তির পথে ।
ডাকের সাজের গ্রাম
যদিও শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিগুলি ৷ তাই চন্দননগরের বড় বড় 180টি পুজোর মধ্যে 150টিতে ডাকের সাজ অর্থাৎ শোলার সাজে সাজানো হচ্ছে জগদ্ধাত্রীকে । এমনকি মণ্ডপসজ্জাও হচ্ছে শোলা দিয়ে ৷ তার ফলেই রুটিরুজির জোগাড় হচ্ছে বনকাপাসির 300-র বেশি শিল্পীদের । ডাকের সাজের গ্রাম বা শোলার গ্রাম নামে পরিচিত বনকাপাসি ৷
ডাকের সাজ নামকরণ
ডাকের সাজ নামটা এসেছে ডাকযোগে শোলার কাজ সরবররাহ থেকে ৷ জার্মানি থেকে ডাকের মাধ্যমে প্রথম শোলার কাজ আসে ভারত বা কলকাতায় ৷ সেখান থেকে নাম হয় ডাকের সাজ ৷ এই ডাকের সাজ প্রথমে দুর্গাপুজোর প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো ৷ পরবর্তীতে জগদ্ধাত্রী-সহ অন্যান্য পুজোর ব্যবহার শুরু হয় শোলার বা ডাকের সাজ ৷
শোলার কাজের খুঁটিনাটি
লোহার ব্লেড দিয়ে প্রাকৃতিক শোলা কেটে কেটে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের ডাকের সাজ । বিভিন্ন নকশার সঙ্গে পৌরাণিক গল্পের চরিত্র ও আধুনিক জিনিস তৈরি করা । পুকুর থেকে কাঁচা শোলা কিনে এই সাজ তৈরি হয়, যা শিল্পীদের হাতের জাদু ও দীর্ঘদিনের চেষ্টায় রূপ পায় । এর মাধ্যমে বাংলার কুটির শিল্পকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা করছেন পুজো উদ্যোক্তারা ।
বলা চলে, শোলার গ্রাম বনকাপাসির শিল্পীদের সারাবছর কর্মসংস্থান করছে চন্দননগর । যদিও বর্তমানে এই ডাকের সাজে নিত্যনতুন জিনিস ব্যবহার করা হচ্ছে । শোলার পরিবর্তে জরি, চুমকি,পুঁথি-সহ বিভিন্নরকম চোখ ধাঁধানো সাজ তৈরি হয়েছে । কিন্তু বহু পুজো কমিটি মান্ধাতা আমলের সেই ঐতিহ্যশালী ডাকের সাজকেই বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে ।
পুজোর থিমে বনকাপাসি গ্রাম
আর সেই আস্ত একটি গ্রামকে মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে হাটখোলা মনসাতলা সর্বজনীন । সেখানকার শিল্পী তাঁদের কাজ, সেখানকার পরিবেশ ও শিল্প জায়গা করে নিয়েছে । সেখানে অবশ্যই জগদ্ধাত্রীকেও শোলার সাজে সজ্জিত করা হয়েছে ।
চন্দননগরে হাটখোলা মনসাতলা সর্বজনীন পুজো কমিটির সম্পাদক লালটু সরকার বলেন, "চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী সারা পৃথিবীতে যার মাধ্যমে সুনাম অর্জন করেছে, তা হল ডাকের সাজে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। এই শোলার সাজ যারা নির্মাণ করে, অর্থাৎ বনকাপাসি থেকে এই শোলার সাজ আনা হয় । সেই গ্রামটাকেই আমরা তুলে ধরেছি মণ্ডপে । বনকাপাসির এই সাজ দেখে দর্শক আপ্লুত হবেন । আগামিদিনে বহু পুজো কমিটি থিমের মণ্ডপ ও প্রতিমায় চলে যাচ্ছে । প্রতিমায় শোলার সাজের ব্যবহার কমে যাওয়ায় এখানকার শিল্পীরা বিলুপ্তের পথে চলে যাচ্ছে । তাই আমাদের পুজো কমিটি শোলার সাজকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই মণ্ডপসজ্জা করেছে । সকলের কাছে আবেদন পৃথিবীর বিখ্যাত এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখুন ।"
ডাকের সাজে থিম
চন্দননগর মধ্যাঞ্চল পুজো কমিটির এবারের ডাকের সাজের থিম বিষ্ণুর দশ অবতার । জগদ্ধাত্রী চালচিত্রে বিষ্ণুর দশ অবতার তুলে ধরা হয়েছে ৷ এই শোলার কাজের মাধ্যমে জগদ্ধাত্রীর মুকুটেও শ্রীকৃষ্ণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এছাড়াও প্রতিমার নিচে শোলার সরস্বতী, লক্ষ্মী তৈরি করা হয়েছে । মধ্যাঞ্চল পুজোর সম্পাদক চিকিৎসক শান্তুনু মুখোপাধ্যায় বলেন, "বহু শোলার শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই শোলার কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে । জগদ্ধাত্রী পুজোর শেষ হলেই পরের বছরে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় । চন্দননগরে আর সেই অনুযায়ী অন্যান্য থিমের সঙ্গে শোলার কাজের থিমের পরিকল্পনা হয়ে যায় ।"
চন্দননগর ফটকগোড়া পুজো কমিটির সম্পাদক বিপ্লব দাস বলেন, "বনকাপাসির শোলার সাজকে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সাজের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেইটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য । মা জগদ্ধাত্রীকে শোলার সাজেই মানায় । যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পীরাও নিত্য নতুন থিম তৈরি করেন শোলার সাজে । আমাদের জগদ্ধাত্রী সাজেও শোলা দিয়ে কৃষ্ণলীলা থেকে মৎস্যকন্যা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । চন্দননগরের অর্ধেকেরও বেশি পুজো কমিটি মায়ের শোলার সাজের রূপকেই প্রাধান্য দেয় ।"
শিল্পীদের বক্তব্য
নিজেদের কাজ নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী শিল্পীরা ৷ চাইছেন, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর মাধ্যমে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক ডাকের সাজ ও তাঁদের কাজ ৷ বনকাপাসির শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবছর 16টি পুজো কমিটির জগদ্ধাত্রী পুজোর ডাকের সাজের কাজ করছেন । তিনি বলেন, "কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরেই মা জগদ্ধাত্রীকেও ডাকের সাজের সাজানো হয় । সেখান থেকেই চন্দননগরে ডাকের সাজের প্রচার প্রসার ঘটে । আগে খড় ও টালির চালের প্রতিমা তৈরি হতো । আজ থিমের প্যান্ডেল হচ্ছে, দালান হয়েছে । আমরা বংশ পরম্পরায় এই শোলার কাজ করে আসছি । আমাদের বনকাপাসি গ্রামের আদলে এখানে একটা পুজো মণ্ডপ হয়েছে । এই প্রচার ঘটলে আমাদেরই সুবিধা হবে । দেশ-বিদেশের বহু মানুষ জানতে পারবে । আমাদেরও কর্মসংস্থান হবে । ডাকের সাজের বিভিন্নরকম দাম রয়েছে । 10 হাজার থেকে দেড় লাখ পর্যন্ত দামে শোলার সাজ করা হয় ।"
আরেক শিল্পী আকাশ পাল 22টি জগদ্ধাত্রীর শোলার সাজ করছেন । তিনি বলেন, "আগে শোলার সাজ তৈরি হত কিন্তু এখন অনেকটাই নতুনত্ব এসেছে । এই কাজের মধ্যে থিম ব্যবহার করা হচ্ছে । ট্রাডিশনাল সাজ থেকে পৌরাণিক কাহিনি ও পরিবেশ সচেতনা এবং পার্বনের উপর ডাকের সাজ তৈরি করা হচ্ছে । মধ্যাঞ্চলে করেছি নারায়ণের দশ অবতার । কুন্ডুঘাট দালানে রয়েছে বারো মাসে তেরো পার্বণ । বড় কালীতলায় রামায়ণ, বোরো থানার পুজোতে ড্রাগনের উপর, খলিসানিতে সবুজায়ন । উর্দি বাজারে রয়েছে টেরাকোটার উপর কাজ । লালবাগান পাদ্রী পাড়ায় রয়েছে বাংলার ডোগরা ।"
তিনি আরও বলেন, "কাজের উপর দাম নির্ভর করে । 30 হাজার থেকে এক লক্ষ টাকার ডাকের সাজ করি আমরা । শোলার সাজ অনেকটাই অবলুপ্ত হওয়ার পথে । চন্দননগর এই শোলার সাজকে ধরে রেখেছে । তার বিশাল বিশাল প্রতিমা সাজানোর জন্যই শোলার সাজই ভরসা । আর আমাদেরও একটা জায়গা করে দিয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিগুলি । আমাদের গ্রামের শিল্পকে একটি পুজো মণ্ডপ থিম করেছে । আমাদের গ্রামে প্রায় 250টি পরিবার এই শিল্প টাকে ধরে রেখেছে । 250 থেকে 300 মানুষের কর্মসংস্থান হয় চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য ।"
দর্শকের বাণী
ঐতিহ্য ও সাবেকিয়ানার মিশ্রণে ডাকের সাজের কাজ দেখে আপ্লুত দর্শক ৷ দূর দূরান্ত থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় ছুটে আসছেন চন্দননগরে ৷ দর্শক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ডাকের সাজ ছিল আছে থাকবে ৷ আমার বয়স 72 বছর, আমি ছোট থেকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় ডাকের সাজ দেখে বড় হয়েছি ৷ শিল্পী ও আমাদের স্বার্থে ডাকের সাজ থাকা দরকার ৷ ঐতিহ্য ও সৃষ্টির মেলবন্ধন ডাকের সাজ ৷"
দর্শক সুজিত মিত্র বলেন, "চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী দেখা চোখের তৃপ্তি ৷ পুজোয় ঐতিহ্য বজার রাখে দেখে খুবই ভালো লাগে ৷ এই ডাকের সাজের ঐতিহ্য বহুকালের পুরনো ৷ মাকে দেখে মন ভরে যায় ৷ "