সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী ! চন্দননগরে নজর কাড়বে 75 ফুটের প্রতিমা

সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী ! চন্দননগরে নজর কাড়বে 75 ফুটের প্রতিমা
মা দুর্গার পর মা জগদ্ধাত্রী ৷ বাঁশের কাঠামোর উপর ফাইবার দিয়ে 75 ফুটের মা জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা তৈরি করছে কানাইলাল পল্লী ৷
Published : October 26, 2025 at 2:30 PM IST
চন্দননগর, 26 অক্টোবর: সবচেয়ে বড় দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে চমকে দিয়েছিল কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক ৷ মা দশভূজার সেই অনন্য রূপ দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীরা ৷ এবার সেই ভাবনার অনুপ্রেরণায় সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করল চন্দননগরের কানাইলাল পল্লী ৷
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই বিশাল প্রতিমা আর মনমাতানো আলোকসজ্জা ৷ নজর কাড়া রকমারি এই আলোকসজ্জা দেখতে প্রতি বছরই ভিড় জমান দেশ-বিদেশ থেকে আসা দর্শনার্থীরা ৷ রাস্তার দুই পাশের স্ট্রিট লাইট থেকে আকাশচুম্বি বাঁশের কাঠামো এবং নিত্যনতুন বিভিন্ন থিমের মণ্ডপ দেখতে পুজোর চারদিন দর্শনার্থীদের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা থাকে না চন্দননগরে ৷ এই বছর পুজোর থিমের সেই দৌড়ে রয়েছে কানাইলাল পল্লী ৷
75 ফুটের প্রতিমায় চমক
কানাইলাল পল্লীর এই বছরের পুজো 52 বছরে পদার্পণ করেছে ৷ দর্শনার্থীদের আলাদা কিছু চমক দিতেই এই ভাবনা বলে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের ৷ বাঁশের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিমাটি তৈরি করা হয়েছে ফাইবার দিয়ে ৷ উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুর এলাকার ফাইবার কাস্টিং শিল্পকে তুলে ধরা হয়েছে এই মণ্ডপে ৷ প্রতিমা তৈরিও করেছেন দত্তপুকুরের ফাইবার শিল্পীরা ৷ উল্লেখ্য, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার উচ্চতা সাধারণত 26 ফুটের মধ্যেই হয়ে থাকে ৷ তবে এই বছর সেই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে কানাইলাল পল্লীর কর্তৃপক্ষ ৷ 75 ফুটের প্রতিমা তৈরি করেছেন তাঁরা ৷ ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিমা হল এটি ৷
পুজো কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ পোদ্দার বলেন, "কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্ক বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্গা তৈরি করেছিল । আমরা জগদ্ধাত্রী পুজোয় সেই চমক এনেছি । চন্দননগরের খর, মাটি দিয়ে যে প্রতিমা তৈরি হয় তার ওজন অনেক বেশি হয় । সবচেয়ে বড় প্রতিমা তৈরিতে তাই আমরা ফাইবার ব্যবহার করেছি ।"
তিনি আরও বলেন, "আনুমানিক 75 ফুট উচ্চতার প্রতিমা বাইরে থেকেই দর্শন করতে পারবেন সকলে । প্রশাসনের সমস্ত নিয়ম মেনেই এই প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে প্যান্ডেলের উচ্চতা কমিয়ে দিতে বলা হয়েছিল । সেটা আমরা মেনে নিয়েছি ৷ মণ্ডপের ভিতরে মায়ের মূর্তিটি 13 ফুটের ৷ আমরা নিশ্চিত মা দুর্গা ও কালীর উচ্চতা অনেক ফুট হলেও, এত বড় জগদ্ধাত্রী আগে কেউ কখন তৈরি করেনি ৷ ফলে, এই প্রতিমা দর্শনে লক্ষ মানুষের ভিড় হবে বলেই আশাবাদী আমরা ৷"
প্রতিমার নির্মাণ
বিশালাকার এই প্রতিমাটি ফাইবার ও রেজিন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রথমে মাটির মূর্তি করা হয় । তার উপর ফাইবার দিয়ে এই বিশাল মূর্তি তৈরি করা হয়েছে । ফাইবারের টুকরোগুলিকে লোহার ফ্রেমে আটকে মা জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা, সিংহ, হাতি ও চালচিত্র তৈরি করা হয়েছে । সেই চালচিত্রের মধ্যে রয়েছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ফাইবার মূর্তি ৷
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো
আজ, রবিবার ষষ্ঠী আর তার আগেই সেজে উঠেছে চন্দননগর । ইতিমধ্যে উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের । মনমাতানো পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে । চন্দননগরের কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য অনুযায়ী, মোট 180টি পুজো কমিটি রয়েছে । এছাড়াও চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে আরও বেশ কয়েকটি পুজো রয়েছে । তবে সাবেকিয়ানা ধরে রাখে অধিকাংশ জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি । এই বছর চার দিনের পরিবর্তে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো পাঁচ দিন করা হয়েছে । দু'টি পঞ্জিকার মতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে । একাদশীর দিন বিসর্জন হবে সমস্ত প্রতিমার ।