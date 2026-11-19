উৎসব ম্লান আকভানে ! চন্দননগরে পিছিয়ে গেল জগদ্ধাত্রী নিরঞ্জন-আলোর শোভাযাত্রা
Chandannagar’s Jagaddhatri procession: এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় শোভাযাত্রা সম্ভব নয়, তাই তা রবিবার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুজো-কর্তারা ৷ 68টি বাদে শনিবার সব প্রতিমা বিসর্জন হবে ৷
Published : November 19, 2026 at 2:27 PM IST
চন্দননগর, 19 নভেম্বর: জগদ্ধাত্রী পুজোর দশমীর রাতে চন্দননগরের আলোর শোভাযাত্রা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন সকলে ৷ বছর 27 আগে একবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল এই শোভাযাত্রা ৷ সেবার একাদশীর দিন শোভাযাত্রা হয়েছিল । আর এবারও সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেই আলোর শোভাযাত্রা নিয়ে কপালে ভাঁজ জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির কর্তাদের ৷ দীর্ঘ বৈঠকের পরে ঠিক হয়েছে আবহাওয়ার কারণে আজ নয়, রবিবার শোভাযাত্রা হবে ৷ আর আবহাওয়া ঠিক থাকলে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী 68টি প্রতিমা বাদে শনিবারই বাকি সব প্রতিমা বিসর্জন হবে ৷
ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি ৷ থামার নামগন্ধ নেই ৷ উল্টে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার পর বৃষ্টির বেগ আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা ৷ এই অবস্থায় আজ, জগদ্ধাত্রী পুজোর দশমীর রাতে প্রতিমা নিরঞ্জন কিংবা আলোর শোভাযাত্রা করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন পুজো-কর্তারা ৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবার তাই পিছিয়ে যাচ্ছে শোভাযাত্রা ৷
চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "শুক্র ও শনিবার, 100 শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তাই কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়েছে 22 তারিখ শোভাযাত্রা করবে । 22-23 তারিখ পুলিশ যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকবে । শর্ট সার্কিট না হয় তার জন্য বিদ্যুৎ ডেকোরেটরদের সতর্ক করা হয়েছে । বিপর্যয় মোকবিলা দলকেও সতর্ক করা হয়েছে । জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন যা যা দেওয়া হয়েছিল, সব বাতিল করা হয়েছে ।"
জগদ্ধাত্রী পুজোয় আজ দশমী। সেই উপলক্ষে সারা রাত চলে চন্দননগরের আলোর শোভা । কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে সেই পরিকল্পনা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ দিনেমার ডাঙা প্রতীক সংঘ, বাগবাজার, বড়বাজার ও উত্তরাঞ্চল-সহ একাধিক বারোয়ারি পুজো সমস্যায় পড়েছে । আপাতত প্রতিমা মণ্ডপের বাইরে বের না করার নির্দেশ দিচ্ছে চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি । বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক আলোচনা হয়েছে । আবহাওয়ার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি । সেইমতো রবিবার শোভাযাত্রা হবে ৷ আর আবহাওয়া ঠিক থাকলে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী 68টি প্রতিমা বাদে শনিবারই বাকি সব প্রতিমা বিসর্জন হবে বলে ঠিক হয়েছে ৷
এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় আজ চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা হওয়া সম্ভব নয় বুঝে অনেকেরই মুখ ভার । চন্দননগর-ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে প্রায় 200টি জগদ্ধাত্রী পুজো হয় । তার মধ্যে কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির মধ্যেই 180টি বারোয়ারি রয়েছে । এবছর হীরক জয়ন্তী ও সুবর্ণ জয়ন্তী মিলিয়ে মোট 68টি পুজো কমিটির রাতের শোভাযাত্রায় আলোকসজ্জা নিয়ে বের হওয়ার কথা ছিল ।
অন্যান্যবার বাকি বারোয়ারিগুলি দশমীর দিনের বেলায় প্রতিমা বির্সজন করে । সেখানেও বাজনা হই-হুল্লোড় চলে । চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে মোট 14টি ঘাটে হয় বিসর্জন । দশমীর দিনে বিসর্জনের জন্য সকালে থেকেই বিশাল বিশাল প্রতিমা মণ্ডপের বাইরে আনা হয় । বাঁশের কাঠামোর উপরে মা জগদ্ধাত্রীকে গাড়িতে তোলা হয় ।
দিনেমার ডাঙা প্রতীক সংঘের সম্পাদক গৌরাঙ্গ সরকার বলেন, "জগদ্ধাত্রী দশমীর পুজো সম্পন্ন হয়েছে সকালে । কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে । যদি সারাদিন আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি থাকে বিসর্জন করা খুবই সমস্যা আমাদের । চন্দননগরের শোভাযাত্রায় হীরক ও সুবর্ণ জয়ন্তী মিলিয়ে মোট 68টি বারোয়ারি পুজোর রাতে শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল । অধিকাংশ বারোয়ারি এক রাতের খরচ 10 থেকে 20 লক্ষ টাকা বাজেট থাকে । তারপর বৃষ্টির মধ্যে দর্শনার্থীরা আসতে পারবেন না । পুজো উদ্যোক্তা থেকে আলোক শিল্পী সকলেই এই একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করে সারা বছর । বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে ৷"
বিদ্যালঙ্কার পুজো কমিটির আলোক শিল্পী সোমনাথ শেট বলেন, "আলোর প্রশেসন একদিন পিছিয়ে গেলে খুব সুবিধা হয় । কারণ যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়েছে তাতে আলোক শিল্পের শ্রমিকদের বাঁশের উপর উঠে কাজ করাও বিপজ্জনক । আর বৃষ্টি হলে আলো জ্বালানোর সমস্যাও বাড়ে । আমরাও সারা বছর ধরে চন্দননগরের আলোর শোভাযাত্রায় মানুষকে দেখানোর জন্য পরিশ্রম করি । তবে প্রশাসনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেটাও দেখতে হবে । এখানে প্রশাসনের সাহায্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । রাতে আলোর শোভাযাত্রার জন্য খরচ প্রায় 2 লক্ষ থেকে 12 লক্ষ টাকা । বৃষ্টি যেভাবে হচ্ছে সেই পরিস্থিতি ক্ষতির মুখে পড়তে হবে সকলকেই ।"