চন্দননগরের শিল্পীর অবাক করা কীর্তি ! জাতীয় রেল মিউজিয়ামে স্থান পেল বাঁশের ইঞ্জিন

চন্দননগরের শিল্পীর অবাক করা কীর্তি ! জাতীয় রেল মিউজিয়ামে স্থান পেল বাঁশের ইঞ্জিন
দিল্লিতে জাতীয় রেল মিউজিয়ামে গণেশের শিল্পকীর্তি স্থান পেল ৷ হস্তশিল্পীর এই স্বীকৃতি চন্দননগর-সহ সারা বাংলার গৌরব। বিশেষ প্রতিবেদন পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : August 5, 2026 at 7:07 PM IST
চন্দননগর, 5 অগস্ট: বাংলা ও শিল্পকলা ৷ দু'টি শব্দকে 'সমার্থক' বললে খুব ভুল হবে না ৷ বাঁকুড়ার পোড়া মাটির কাজ থেকে শুরু করে পুরুলিয়ায় পটচিত্র কিংবা কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল ৷ পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক দরবারে। এবার দেশের রাজধানীতে অবস্থিত ভারতের রেল মিউজিয়ামে চন্দননগরের স্বনামধন্য হস্তশিল্পী গণেশ ভট্টাচার্যের তৈরি শিল্পকলা ৷
বাংলার রাজ্যস্তরের হস্তশিল্পীর বাঁশের তৈরি ইঞ্জিনের মডেল স্থান পেল দিল্লির রেল মিউজিয়ামে ৷ বিভিন্ন ধাতুর তৈরি ইঞ্জিন মডেল রয়েছে জাতীয় মিউজিয়ামে ৷ এই প্রথম বাঁশের তৈরি রেল ইঞ্জিন তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন হস্তশিল্পী গণেশ ভট্টাচার্য। তিনি চন্দননগরের বাসিন্দা।
তিনি অসম বাঁশের চাঁচালি দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি করেন। এরা আগে হাওড়া ব্রিজ, আইফেল টাওয়ার, বিভিন্ন রকমের ভিন্টেজ গাড়ি বানিয়েছেন ৷ তাঁর নিপুণ হাতের দক্ষতায় গত কয়েক বছর ধরে ব্রিটিশ আমল ও নতুন প্রজন্মের হাইড্রোজেন রেল ইঞ্জিনও বানিয়েছেন ৷ এই শিল্পকর্মের জন্য রাজ্যস্তরে পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি ৷
দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল, তাঁর তৈরি ইঞ্জিন যেন স্থান পায় রেল মিউজিয়ামে। তাই তিনি রেলের জাতীয় মিউজিয়ামে আবেদন করেন। ছবি দিয়ে জুলাই মাসের প্রথম দিকে মেল করেন ৷ তাঁর কাজের গুরুত্ব বুঝে আবেদন স্বীকৃতি দেয় মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ৷ আগামিদিনে বাঁশের তৈরি আরও ইঞ্জিন স্থান পাবে রেল মিউজিয়ামে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ তাঁকে মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রশংসাপত্রও দেওয়া হয়।
রেল মিউজিয়ামের সহঅধিকর্তা গোপাল সিং বলেন, "শিল্পী গণেশের বাঁশের তৈরি নিখুঁত রেল ইঞ্জিনের আমাদের ভালো লেগেছে ৷ আমরা তাঁর কাজের স্বীকৃতি দিয়েছি ৷ বাংলার এই প্রথম বাঁশের তৈরি ইঞ্জিন মডেল স্থান পেল রেলের জাতীয় মিউজিয়ামে ৷ শিক্ষামূলক কাজে এই ইঞ্জিন মডেল পর্যটক ও ছাত্র, ছাত্রী দেখানোর জন্য এটা মিউজিয়ামে রাখা হবে ৷"
কীভাবে তৈরি হয় এই বাঁশের রেল ইঞ্জিন ?
এক ধরনের বিশেষ কাটারি ও ছুরি দিয়ে অসমের বাঁশ কেটে এনে চাঁচালি বের করেন ৷ তা দিয়ে ইঞ্জিন বা মডেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ দেন। উপকরণ বলতে, বিশেষ আঠা দিয়ে বাঁশের অংশজুড়ে রেল ইঞ্জিনের মতো বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করেন ৷
কীভাবে হস্তশিল্পে বাঁশের কাজে নিপুণ হয়ে ওঠা ?
রাজ্যস্তরের হস্তশিল্পী গণেশ ভট্টাচার্য বলেন, "আজ থেকে 18 বছর আগে যখন শুরু করেছিলাম তখন বাঁশের কাপ থেকে ট্রে, ফুলদানি তৈরি করতাম ৷ ধীরে ধীরে নানা স্থাপত্যের বিভিন্ন মডেল তৈরি করা শুরু করি। ভিন্টেজ গাড়ি, লরি, ট্রাম ও বাস তৈরি থেকে অন্যান্য জিনিস বানানো ৷ এছাড়াও নতুন কিছু বানানোর চিন্তা-ভাবনা করি যা, সাধারণত কেউ করেন না ৷ তখন মাথায় আসে রেলের ইঞ্জিন বানানো ৷ যেহেতু ভারতবর্ষের প্রধান পরিবহণ পরিষেবা মূলত রেল। এই চিন্তা ভাবনা করেই বাঁশ দিয়ে শুরু করি বিভিন্ন ধরনের রেল ইঞ্জিন। ব্রিটিশ পিরিয়ডের রেল ইঞ্জিন থেকে আধুনিক হাইড্রোজেন চালিত রেল ইঞ্জিন তৈরি করেছি।"
তিনি আরও বলেন, "বহু মানুষ আমার কাজের ভালোলাগা থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছেন। এখন এটাই একমাত্র আমার পেশা। রাজ্যস্তরে একাধিক পুরস্কার পেয়েছি ৷ রেলের বিভিন্ন আধিকারিকরা আমার কাজ দেখে, তাঁরা রেল ইঞ্জিন নিয়ে গিয়েছেন ৷ দিল্লির রেলের জাতীয় মিউজিয়ামে আমার হস্তশিল্পের কাজ পাঠানোর আবেদন জানিয়েছিলাম ৷ এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই আবেদনে সাড়া দেয় রেল মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ৷"
তাঁর আরও সংযোজন, "গত 28 জুন দিল্লি রেল মিউজিয়ামে WDP4 ডিজেল চালিত রেল ইঞ্জিনয়ের মডেল দিয়ে আসি ৷ ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামের তরফে আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ ভবিষ্যতে কোনও কাজের সুযোগ এলে আমায় জানানো হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷"
কীভাবে জাতীয় রেল মিউজিয়ামে স্থান পেল এই হস্তশিল্প ?
শিল্পীর কথায়, "আমি খুশি জাতীয় রেল সংগ্রহালয়ে বাঁশের ইঞ্জিনটি রাখা হবে। সেই কারণে আমার হস্তশিল্পটি দান করেছি। শিক্ষামূলকভাবে দর্শনীয় জিনিস হিসাবে দেখানো হবে মিউজিয়ামে। কোনও ধাতু ব্যবহার না-করে শুধু বাঁশ দিয়ে একটি রেল ইঞ্জিনও যে বানানো যায় তা দেখবেন মিউজিয়ামে যাওয়া মানুষ। ওই মিউজিয়ামে ঘুরে যা দেখছি তাতে এখনও পর্যন্ত বাঁশের তৈরি কোনও রেল ইঞ্জিন নেই। সেখানে বিভিন্ন মেটালের ইঞ্জিন মডেল রয়েছে ৷ এটা ভিন্ন রকমের হস্তশিল্প ৷ এই রেল ইঞ্জিন বানাতে দু'মাস সময় লেগেছে ৷"
আগামিদিনে সরকারি তরফে কী চান এই হস্তশিল্পী ?
গণেশ বলেন, "জেলা ও রাজ্যের হস্তশিল্পী হিসাবে আমি বলতে পারি আমাদের কাজকে তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠানিক মঞ্চ করার ব্যবস্থা করুক সরকার ৷ যাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় ৷ আমার মতো ভিন্ন ঘরানার জিনিস তৈরি করা শিল্পীদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হোক ৷ আমি একজন হস্তশিল্পী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন জানিয়েছি, যাতে আমাদের মতো হস্তশিল্পীদের একটা জায়গা করে দেওয়া হোক অর্থাৎ কোনও মার্কেট বা রেলের স্টলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় ৷ তাহলে শিল্পীরা বেঁচে থাকতে পারবেন ৷"