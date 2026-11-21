বিদ্যুৎ বিল-বিল্ডিং চার্জের নামে বাড়তি ফি ! চাঁচল কলেজে পড়ুয়াদের বিক্ষোভে শামিল ABVP
ABVP Joins Student Protest: কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা । দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ ।
Published : November 21, 2026 at 8:03 PM IST
মালদা, 21 নভেম্বর: বিদ্যুৎ বিল থেকে শুরু করে টিউশন ফি, বিল্ডিং চার্জ, বিশেষ ক্লাস ৷ একাধিক খাতে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে । ভর্তি ও পরীক্ষার ফি বাদ দিয়েও প্রত্যেক পড়ুয়ার কাছ থেকে অতিরিক্ত 2720 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ।
এই অতিরিক্ত ফি-এর বোঝা চাপায় সমস্যায় পড়েছেন গরিব, দুস্থ ও মেধাবী পড়ুয়ারা । ফি কমানোর দাবিতে এবার কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের ঘরে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা । বিক্ষোভে শামিল হয় এবিভিপির সদস্যরাও । মালদার চাঁচল কলেজের ঘটনা ।
পড়ুয়াদের অভিযোগ, চলতি শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভর্তির পাশাপাশি পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার বাইরেও একাধিক খাতে টাকা দিতে বলা হচ্ছে । বিদ্যুৎ বিল, বিল্ডিং চার্জ, টিউশন ফি, বিশেষ ক্লাস এবং কলেজের উন্নয়নমূলক কাজের নাম করে প্রত্যেক পড়ুয়ার কাছ থেকে 2720 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে ।
এই টাকা নেওয়ার পরেও কোনওরকম পরিষেবা দিচ্ছেন না কলেজ কর্তৃপক্ষ । অতিরিক্ত ক্লাস হচ্ছে না । একাধিক খাতে এই অতিরিক্ত ফি দেওয়া অনেক পড়ুয়ার পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না ।
বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়ছেন । এই পরিস্থিতিতে ফি কমানোর দাবিতে কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা । তাঁদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরাও । দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ । পরে নিজেদের দাবিদাওয়া জানিয়ে কলেজের অধ্যক্ষের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারীরা ।
চাঁচল কলেজের পঞ্চম সেমিস্টারের পড়ুয়া রূপ গোস্বামী বলেন, "কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি ও পরীক্ষার ফি ছাড়াও বিদ্যুৎ বিল, বিল্ডিং চার্জ, টিউশন ফি, বিশেষ ক্লাস এবং কলেজের উন্নয়নের নামে প্রত্যেক পড়ুয়ার কাছ থেকে অতিরিক্ত 2720 টাকা করে নিচ্ছে । অনেক পড়ুয়া আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের । তাঁদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না । অনেকেই আবার টাকা দেওয়ার পরও পরিষেবা পাচ্ছে না । আমরা চাই, অবিলম্বে এই অতিরিক্ত ফি কমানো হোক । কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমাদের দাবি বিবেচনা করতে হবে । নাহলে আগামিদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব ।"
আরেক ছাত্রী ঋদ্ধি দাস বলেন, "কলেজের একাধিক খাতে অতিরিক্ত 2720 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে । আমাদের মতো সাধারণ পরিবারের পড়ুয়াদের পক্ষে এত টাকা দেওয়া খুবই কষ্টকর । পড়াশোনা করতে এসে যদি এত আর্থিক চাপ নিতে হয়, তাহলে আমরা কীভাবে পড়াশোনা চালাব? অবিলম্বে এই ফি কমানোর দাবি জানাচ্ছি ।"
যদিও অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন চাঁচল কলেজের অধ্যক্ষ উত্তম পাল । তিনি বলেন, "আমি পড়ুয়াদের অভিযোগ পেলাম । বিষয়টি খতিয়ে দেখব । ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব । পড়ুয়াদের এই দাবিগুলিকে আমি সমর্থন করি ।"