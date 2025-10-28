যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই উপাচার্য নিয়োগ ! পড়ুয়াদের স্বার্থে জোর রাজ্যপালের

যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই উপাচার্য নিয়োগ ! পড়ুয়াদের স্বার্থে জোর রাজ্যপালের
সুপ্রিম কোর্টের মান্যতার পরেও উপাচার্যদের নিয়োগপত্র না-দেওয়া নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷ শীঘ্রই নিয়োগপত্র দেওয়ার আশ্বাস সিভি আনন্দ বোসের ৷
Published : October 28, 2025 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: রাজ্যের ছ’টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে সরকারের দেওয়া নামে ইতিমধ্যেই মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ গত 6 অক্টোবর সেই নির্দেশিকা জারি করেছে শীর্ষ আদালত ৷ কিন্তু, 22 দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও নিয়োগপত্র হাতে পাননি ওই 6 জন সম্ভাব্য উপাচার্য ৷ সোমবার রাজভবনে রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে 20 মিনিটের বৈঠক করলেন তাঁরা ৷ সেখানেই দ্রুত তাঁদের নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার আশ্বাস দিলেন আচার্য ৷
তবে, শুধু নিয়োগপত্র পাওয়ার বিষয়ে নয় ৷ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দীর্ঘ দিন কোনও স্থায়ী উপাচার্য না-থাকায় সেখানে পঠনপাঠনের মান এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত কাজগুলি পিছিয়ে গিয়েছে ৷ তাই দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই বিষয়গুলিতে জোর দিতে বলেছেন সিভি আনন্দ বোস ৷ বৈঠক শেষে রাজভবন থেকে বেরিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৷
তিনি বলেন, "খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না ৷ মূলত সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হয়েছে ৷ তিনি টপ মোস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট ও পড়ুয়াদের ইন্টারেস্টকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলেছেন ৷" কিন্তু, কবে দায়িত্ব নিচ্ছেন ছ’টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা ? তার থেকেও বড় কথা কবে নিয়োগপত্র হাতে পাবেন তাঁরা ?
এ নিয়ে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি নিয়োগপত্র পেয়ে যাব ৷ উনি ইস্যু করে দিয়েছেন ৷ এবার শিক্ষা দফতর থেকে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে ৷ এখন সরকারি ছুটি চলছে ৷ একের পর এক উৎসব আছে ৷ তাই একটু দেরি হচ্ছে ৷ কোনও সময় বলে দেননি ৷ তবে, খুব দ্রুত নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে যাব তেমনটাই আশা করছি ৷"
উল্লেখ্য, রাজ্যের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল তথা আচার্যের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছে রাজ্য সরকার ৷ যে বিতর্ক দেশের সুপ্রিম কোর্টে গড়িয়েছে ৷ এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই রাজ্য সরকার উপাচার্য নিয়োগ করছে ৷
মূলত যে ছ’টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হচ্ছে সেগুলি হল- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আবু তালেব, সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক চন্দ্রদীপা ঘোষ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আশিস ভট্টাচার্য এবং কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷