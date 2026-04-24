আজ কালবৈশাখীর সম্ভাবনা, পশ্চিমের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি

আজ কালবৈশাখীর সম্ভাবনা, পশ্চিমের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি
প্রথম দফার ভোটে আবহাওয়া মোটের পর স্বস্তি দিলেও দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : April 24, 2026 at 8:38 AM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকলেও প্রথম দফা ভোটে উত্তরবঙ্গকে স্বস্তি দিয়েছে আবহাওয়া ৷ দক্ষিণের একাংশে গরমের জেরে ভোট দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে চার ভোটারের ৷ খরতাপে পুড়ছে দক্ষিণবঙ্গ । পশ্চিমের কয়েকটি জেলায় আজও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি । আর্দ্রতাযুক্ত অস্বস্তিকর গরমে নাজেহাল জনজীবন । ফলে কার্যত বৈশাখের শুরুতেই স্বস্তির খোঁজ করছে মানুষ ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে । আজ বিকেল বা সন্ধ্যায় কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে ।
একটি ঘূর্ণাবর্ত বর্তমানে উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে । এর প্রভাবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । ফলস্বরূপ আগামী কয়েকদিন রাজ্যের আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 36 এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আগামিকাল শনিবার পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া এবং কিছু কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে । দিনের তাপমাত্রায় আগামী তিনদিনে তেমন বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই । পরবর্তী কয়েকদিনে ধীরে ধীরে 3-4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে । পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে স্বাভাবিকের থেকে 3-5 ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকতে পারে ।
আজ কিছু কিছু জেলায় হালকা বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া থাকবে ।
রবি থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝোড়ো হাওয়া (50-60 কিমি/ঘণ্টা) সঙ্গে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ।
বুধবারও বেশিরভাগ জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে ।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আজ থেকে সোমবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলায় বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । কিছু কিছু জেলায় বিশেষ করে ওপরের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনাও রয়েছে ।
মঙ্গল ও বুধবারও ঝড়বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 09 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 55 শতাংশ ।
