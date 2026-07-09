হুগলিতে ভাঙল আরও এক তৃণমূল পুরবোর্ড! চেয়ারম্যান-সহ 19 কাউন্সিলরের ইস্তফা

হুগলিতে ভাঙল আরও এক তৃণমূল পুরবোর্ড! চেয়ারম্যান-সহ 19 কাউন্সিলরের ইস্তফা
পালাবদলের আবহে চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর ও তারকেশ্বরের পর এ বার পুরবোর্ড ভাঙার তালিকায় যুক্ত হল হুগলির চাঁপদানি পুরসভাও ৷
Published : July 9, 2026 at 6:27 PM IST
চাঁপদানি, 9 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর একের পর এক তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড ভাঙার তালিকায় এ বার যুক্ত হল হুগলির চাঁপদানি পুরসভাও । বৃহস্পতিবার পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র-সহ 19 জন তৃণমূল কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগ করায় কার্যত অচল হয়ে পড়ল পুরবোর্ড । বুধবারই দুই কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছিলেন । দু'দিনে মোট 21 জনের মধ্যে 19 জন তৃণমূল কাউন্সিলর ইস্তফা দেওয়ায় পুরবোর্ডের অস্তিত্বই কার্যত শেষ হয়ে গেল ।
পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র-সহ 17 জন কাউন্সিলর বৃহস্পতিবার তাঁদের পদত্যাগপত্র পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে জমা দেন । সেই পদত্যাগপত্র ইতিমধ্যেই চন্দননগর মহকুমাশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে । 22 ওয়ার্ডের এই পুরসভায় তৃণমূলের ছিল 21 জন এবং কংগ্রেসের একজন কাউন্সিলর । তবে 10 নম্বর ওয়ার্ডের সেলিম কুরেশি এবং 12 নম্বর ওয়ার্ডের তারক সিং এলাকায় না থাকায় এখনও পদত্যাগপত্র জমা দেননি বলে জানা গিয়েছে । কংগ্রেস কাউন্সিলর দারোগা রাজভর জানিয়েছেন, দলের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর সুরেশ মিশ্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই চাঁপদানি পুরসভার আর্থিক সংকটের কথা রাজ্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল । তৃণমূল সরকারের আমলে আর্থিক প্যাকেজ চেয়েও তা মেলেনি । সরকার পরিবর্তনের পর নতুন বিজেপি সরকারের কাছেও লিখিত আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ আসেনি । তাঁর কথায়, "অর্থাভাবে পুরসভার পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছিল । তাই কাউন্সিলরদের সঙ্গে আলোচনা করেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আশা করি, মানুষের পরিষেবায় কোনও বিঘ্ন ঘটবে না ।"
চাঁপদানি পুরসভায় আর্থিক সংকট নতুন নয় । দীর্ঘদিন ধরেই পুরকর্মীদের বেতন বকেয়া এবং পরিষেবা ব্যাহত হওয়া নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল । গত কয়েক দিন ধরে পুরসভা চত্বরে কর্মীদের বিক্ষোভও চলছিল । সেই আবহেই একযোগে কাউন্সিলরদের পদত্যাগ রাজনৈতিক তাৎপর্য বাড়িয়েছে ।
অন্যদিকে, চাঁপদানি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সিংয়ের দাবি, তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে । তাঁর কথায়, "বোর্ড ভেঙে যাওয়ায় প্রশাসক নিয়োগের পথ খুলে গেল । নতুন সরকার দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়তে বদ্ধপরিকর । প্রশাসক দায়িত্ব নিলে পুরসভার পরিষেবা আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল হবে । মানুষের স্বার্থেই আমরা সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করব ।"
রাজ্যে সরকার বদলের পর হুগলির চন্দননগর পুরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর ও তারকেশ্বরের পর এ বার চাঁপদানি পুরসভাও কার্যত তৃণমূলের হাতছাড়া হল । ফলে জেলার পুর-রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের ।