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650 বছর পুরনো অষ্টধাতুর মূর্তিতে পুজোর শুরু ! দেবী দুর্গার ভোগে থাকে বোয়াল মাছ

Chakraborty Family Durga Puja: বংশ পরম্পরায় পরিবারের সদস্যরাই এই দুর্গাপুজো করে থাকেন । রইল পুজোর ইতিহাত থেকে বিশেষ নিয়মের খুঁটিনাটি অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদনে ৷

Chakraborty family Durga puja
জলপাইগুড়ির চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গাপুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 7:56 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 8:04 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 1 অক্টোবর: প্রায় 650 বছর পুরনো অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি ৷ দেবীর পাশে নেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী । আছে কার্তিক ও গণেশ । এটি হল জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি এলাকার চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গাপুজো ৷ প্রচারের আলোয় না এলেও রাজ্যের প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে এটি অন্যতম ।

চক্রবর্তী পরিবারের দাবি, হুসেন শাহের আমল থেকেই এই অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি দিয়ে পুজো হয়ে আসছে । কথিত আছে, এই অষ্টধাতুর মূর্তির পুজো রাজবাড়িতে হলেও, রাজশাহি জেলার তাহেরপুরের তৎকালীন রাজা কংসনারায়ণ রায় সর্বজনীনভাবে পুজো শুরু করেন ষোড়শ শতাব্দীতে । তিনিই মূলত 9 ইঞ্চির অষ্টধাতুর মূর্তি দিয়েই এই দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন । সেই সময় প্রায় 9 লক্ষ টাকা ব্যয় করে পুজো করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে চক্রবর্তী পরিবার সূত্রে ।

দেবী দুর্গার ভোগে থাকে বোয়াল মাছ (ইটিভি ভারত)

পুজোর ইতিহাস

পরিবারের সদস্যরা জানান, পরবর্তীতে বর্তমান বাংলাদেশের হরিপুরের পাবনাতে এই পুজো করেন কংসনারায়ণের ছেলে মুকুন্দ রাম রায় । সে সময় হুসেন শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর রাজা শ্রীহট্ট সেনের বাড়িতে দেবী দুর্গার বিগ্রহ নিয়ে টাঙ্গাইলে আসেন মুকুন্দ রাম রায় । তখন তিনি 'রাজ চক্রবর্তী' উপাধি নিয়ে বসতি শুরু করেন । কেবলমাত্র এই বিগ্রহটি বাঁচানোর জন্য তিনি তাঁর উপাধি পরিবর্তন করেন বলে জানা গিয়েছে ।

Chakraborty family Durga puja
বাংলাদেশ থেকে পুজোর প্রচলন (ইটিভি ভারত)

মুকুন্দরাম রায় থেকে চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করেন । এরপর তিনি প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে ফের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন । এরপর তিনি জয়ীও হন । পরে ওপার বাংলা থেকে জুরান চক্রবর্তী, শিবরাম চক্রবর্তী, মধুসূদন চক্রবর্তীর হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়া কালীবাড়িতে এই দুর্গা মূর্তি আসে । এখন 365 দিনই এই দুর্গা মূর্তি পুজো হয় চক্রবর্তী বাড়িতে ৷ কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় সারম্ভরে পূজিত হন উমা ।

পুজোর ভোগে বিশেষত্ব

জানা গিয়েছে, একটা সময় বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় 120টি করে পাঁঠা এবং সঙ্গে মহিষও বলি হত । কিন্তু আজ আর বলি প্রথা নেই ৷ বহুদিন আগেই এই প্রথা বন্ধ করে দিয়েছে চক্রবর্তী পরিবার ৷ তবে এখনও পুরনো নিয়ম মেনে রীতিমতো পুথি দেখে পুজো হয় । এই পুজোয় বিশেষ নিয়ম রয়েছে ভোগের ক্ষেত্রে ৷ পরিবারের সদস্য অর্ঘ্য চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের পঞ্চমীতে মাটির ঠাকুর আনা হয় । সপ্তমীতে খিচুরি ভোগ দেওয়া হয় । অষ্টমীতে বোয়াল মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক হয় ৷ নবমীতে বোয়াল মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় । দশমীর দিন পান্তাভাত, শালুক শাক দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় ।

Chakraborty family Durga puja
9 ইঞ্চির অষ্টধাতুর মূর্তি (ইটিভি ভারত)

দশমীতে বিশেষ নিয়ম

বিসর্জনের দিন বাড়ির বড় বউ প্রথমে দেবী দুর্গাকে মিষ্টিমুখ করান ৷ তারপর বাড়ির অন্যান্য সদস্য ও পাড়া প্রতিবেশীরা উমাকে বিদায় জানান । পুজোর জন্য বাইরে থেকে কোনও ব্রাহ্মণ ডাকা হয় না । বংশ পরম্পরায় পরিবারের সদস্যরাই এই দুর্গাপুজো করে থাকেন । পুজোয় বড়দের সঙ্গে সমানভাবে অংশ নেয় বাড়ির ছোট সদস্যরাও ৷ চক্রবর্তী বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্য অদ্বৈত চক্রবর্তী বলে, "আমরা দুর্গার মূর্তিটি নিত্যপুজো করে থাকি । সামনে দুর্গাপুজো । খুব আনন্দ হচ্ছে । আমাদের এই দুর্গাপুজোর অনেক ইতিহাস আছে । ফলে একটা আলাদা ভালোলাগার বিষয় আছে । এবার আমাদের উপর পুজোর দায়িত্ব আছে । আমাদেরকে সবাইকে নিয়েই পুজো করতে হবে ।"

Chakraborty family Durga puja
আজও পুথি মেনে হয় পুজো (ইটিভি ভারত)

মূর্তির বয়স নিয়ে দ্বিমত

পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে চক্রবর্তী বাড়িতে থাকা অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তিটি কত সালের তা জানার জন্য একবার কার্বন পরীক্ষা করা হয়েছিল ৷ 1980-90 সালের দিকে মূর্তি ও সিংহাসনটির কার্বন পরীক্ষা হয় । সেসময় প্রায় 650 বছরের পুরনো মূর্তি বলে জানানো হয়েছিল । কিন্তু অনেক গবেষকের তথ্য অনুযায়ী, চক্রবর্তী পরিবারের অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তিটি প্রায় 1000 বছরের পুরনো । তাই মূর্তিটির সঠিক বয়স কত, তা জানার জন্য আবারও কার্বন পরীক্ষা করাতে চান চক্রবর্তী পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা ।

Chakraborty family Durga puja
চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গাপুজো করেন পরিবারের সদস্যরাই (ইটিভি ভারত)

গবেষক তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, "জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া কালীবাড়িতে চক্রবর্তী বাড়ির পুজো কয়েকশো বছরের পুরনো ৷ এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই । তবে মূর্তিটির বয়স 650 বছরের বেশি । এটি অনেক গবেষণা করে জানা গিয়েছে ।"

Last Updated : October 1, 2026 at 8:04 PM IST

TAGGED:

PANDAPARA CHAKRABORTY FAMILY PUJA
CENTURY OLD DURGA PUJA
চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গাপুজো
অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি
DURGA PUJA 2026

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