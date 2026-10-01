650 বছর পুরনো অষ্টধাতুর মূর্তিতে পুজোর শুরু ! দেবী দুর্গার ভোগে থাকে বোয়াল মাছ

650 বছর পুরনো অষ্টধাতুর মূর্তিতে পুজোর শুরু ! দেবী দুর্গার ভোগে থাকে বোয়াল মাছ
Chakraborty Family Durga Puja: বংশ পরম্পরায় পরিবারের সদস্যরাই এই দুর্গাপুজো করে থাকেন । রইল পুজোর ইতিহাত থেকে বিশেষ নিয়মের খুঁটিনাটি অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদনে ৷
Published : October 1, 2026 at 7:56 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 8:04 PM IST
জলপাইগুড়ি, 1 অক্টোবর: প্রায় 650 বছর পুরনো অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি ৷ দেবীর পাশে নেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী । আছে কার্তিক ও গণেশ । এটি হল জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি এলাকার চক্রবর্তী বাড়ির দুর্গাপুজো ৷ প্রচারের আলোয় না এলেও রাজ্যের প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে এটি অন্যতম ।
চক্রবর্তী পরিবারের দাবি, হুসেন শাহের আমল থেকেই এই অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি দিয়ে পুজো হয়ে আসছে । কথিত আছে, এই অষ্টধাতুর মূর্তির পুজো রাজবাড়িতে হলেও, রাজশাহি জেলার তাহেরপুরের তৎকালীন রাজা কংসনারায়ণ রায় সর্বজনীনভাবে পুজো শুরু করেন ষোড়শ শতাব্দীতে । তিনিই মূলত 9 ইঞ্চির অষ্টধাতুর মূর্তি দিয়েই এই দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন । সেই সময় প্রায় 9 লক্ষ টাকা ব্যয় করে পুজো করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে চক্রবর্তী পরিবার সূত্রে ।
পুজোর ইতিহাস
পরিবারের সদস্যরা জানান, পরবর্তীতে বর্তমান বাংলাদেশের হরিপুরের পাবনাতে এই পুজো করেন কংসনারায়ণের ছেলে মুকুন্দ রাম রায় । সে সময় হুসেন শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর রাজা শ্রীহট্ট সেনের বাড়িতে দেবী দুর্গার বিগ্রহ নিয়ে টাঙ্গাইলে আসেন মুকুন্দ রাম রায় । তখন তিনি 'রাজ চক্রবর্তী' উপাধি নিয়ে বসতি শুরু করেন । কেবলমাত্র এই বিগ্রহটি বাঁচানোর জন্য তিনি তাঁর উপাধি পরিবর্তন করেন বলে জানা গিয়েছে ।
মুকুন্দরাম রায় থেকে চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করেন । এরপর তিনি প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে ফের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন । এরপর তিনি জয়ীও হন । পরে ওপার বাংলা থেকে জুরান চক্রবর্তী, শিবরাম চক্রবর্তী, মধুসূদন চক্রবর্তীর হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়া কালীবাড়িতে এই দুর্গা মূর্তি আসে । এখন 365 দিনই এই দুর্গা মূর্তি পুজো হয় চক্রবর্তী বাড়িতে ৷ কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় সারম্ভরে পূজিত হন উমা ।
পুজোর ভোগে বিশেষত্ব
জানা গিয়েছে, একটা সময় বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় 120টি করে পাঁঠা এবং সঙ্গে মহিষও বলি হত । কিন্তু আজ আর বলি প্রথা নেই ৷ বহুদিন আগেই এই প্রথা বন্ধ করে দিয়েছে চক্রবর্তী পরিবার ৷ তবে এখনও পুরনো নিয়ম মেনে রীতিমতো পুথি দেখে পুজো হয় । এই পুজোয় বিশেষ নিয়ম রয়েছে ভোগের ক্ষেত্রে ৷ পরিবারের সদস্য অর্ঘ্য চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের পঞ্চমীতে মাটির ঠাকুর আনা হয় । সপ্তমীতে খিচুরি ভোগ দেওয়া হয় । অষ্টমীতে বোয়াল মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক হয় ৷ নবমীতে বোয়াল মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় । দশমীর দিন পান্তাভাত, শালুক শাক দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় ।
দশমীতে বিশেষ নিয়ম
বিসর্জনের দিন বাড়ির বড় বউ প্রথমে দেবী দুর্গাকে মিষ্টিমুখ করান ৷ তারপর বাড়ির অন্যান্য সদস্য ও পাড়া প্রতিবেশীরা উমাকে বিদায় জানান । পুজোর জন্য বাইরে থেকে কোনও ব্রাহ্মণ ডাকা হয় না । বংশ পরম্পরায় পরিবারের সদস্যরাই এই দুর্গাপুজো করে থাকেন । পুজোয় বড়দের সঙ্গে সমানভাবে অংশ নেয় বাড়ির ছোট সদস্যরাও ৷ চক্রবর্তী বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্য অদ্বৈত চক্রবর্তী বলে, "আমরা দুর্গার মূর্তিটি নিত্যপুজো করে থাকি । সামনে দুর্গাপুজো । খুব আনন্দ হচ্ছে । আমাদের এই দুর্গাপুজোর অনেক ইতিহাস আছে । ফলে একটা আলাদা ভালোলাগার বিষয় আছে । এবার আমাদের উপর পুজোর দায়িত্ব আছে । আমাদেরকে সবাইকে নিয়েই পুজো করতে হবে ।"
মূর্তির বয়স নিয়ে দ্বিমত
পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে চক্রবর্তী বাড়িতে থাকা অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তিটি কত সালের তা জানার জন্য একবার কার্বন পরীক্ষা করা হয়েছিল ৷ 1980-90 সালের দিকে মূর্তি ও সিংহাসনটির কার্বন পরীক্ষা হয় । সেসময় প্রায় 650 বছরের পুরনো মূর্তি বলে জানানো হয়েছিল । কিন্তু অনেক গবেষকের তথ্য অনুযায়ী, চক্রবর্তী পরিবারের অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তিটি প্রায় 1000 বছরের পুরনো । তাই মূর্তিটির সঠিক বয়স কত, তা জানার জন্য আবারও কার্বন পরীক্ষা করাতে চান চক্রবর্তী পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা ।
গবেষক তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, "জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া কালীবাড়িতে চক্রবর্তী বাড়ির পুজো কয়েকশো বছরের পুরনো ৷ এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই । তবে মূর্তিটির বয়স 650 বছরের বেশি । এটি অনেক গবেষণা করে জানা গিয়েছে ।"