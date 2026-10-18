পদপিষ্ট হয়ে চাকদার আরতির মৃত্যুতে ম্লান প্রতিবেশীদের পুজোর আনন্দ

পদপিষ্ট হয়ে চাকদার আরতির মৃত্যুতে ম্লান প্রতিবেশীদের পুজোর আনন্দ
Chorbagan Sarbojanin Stampede: স্বামী রাম সরকার এবং বোন প্রতিমা প্রামাণিকের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন ৷
Published : October 18, 2026 at 6:19 PM IST
চাকদা (নদিয়া), 18 অক্টোবর: মহাসপ্তমীর সন্ধেয় কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোয় পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাণ হারালেন নদিয়ার চাকদা পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়ার আরতি সরকার (40) ৷ স্বামী রাম সরকার এবং বোন প্রতিমা প্রামাণিকের সঙ্গে কলকাতায় দুর্গা ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, চোরবাগানের ঘটনায় দুর্গাপুজোর এই আনন্দ শোকের আবহে পরিণত হয়েছে ৷
আরতি সরকারের মৃত্যুর খবর তাঁর পাড়ায় পৌঁছাতেই শোকের ছায়া ৷ দুর্গাপুজোর আনন্দ এক মুহূর্তে উবে গিয়েছে গোটা এলাকা থেকে ৷ পরিবার থেকে প্রতিবেশী-সবার মুখে একটাই কথা, আর দেখতে পাবেন না সকলের প্রিয় 'আরতি দি'কে ৷ সকলের সঙ্গে হাসিমুখে মেলামেশা করা আরতির আকস্মিক এই মৃত্যুতে পুজোর আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছে চাকদার নতুনপাড়ায় ৷
যা নিয়ে আরতির প্রতিবেশী কবিতা বিশ্বাস বলেন, "যাওয়ার সময় কথা হয়নি ৷ তবে তার আগে কথা হয়েছিল ৷ আমাকে বলেছিল কল্যাণীতে ঠাকুর দেখতে যাবে আমাদের সঙ্গে ৷ এখন শুনলাম আরতি দি নেই ৷ কলকাতায় ঠাকুর দেখতে গিয়ে ভিড়ে চাপা পড়ে মারা গেছেন ৷" এই কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন কবিতা ৷ তবে, এই ঘটনায় সকলের মুখেই এক কথা, প্রশাসন চাইলে অবশ্যই এই দুর্ঘটনা আটকানো যেত ৷ কেন মণ্ডপে নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ঠ পুলিশ ছিল না, প্রশ্ন আরতির পরিজনদের ৷
উল্লেখ্য, শনিবার সপ্তমীর সন্ধেয় উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপে আয়োজকের একটি ঘোষণার পরেই দর্শনার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় বলে অভিযোগ ৷ যার জেরে পদপিষ্ট হয়ে সেখানেই 17 জনের মৃত্যু হয় ৷ পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দু’জনের মৃত্যু হয় ৷ মোট 19 জন মর্মান্তিক এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৷ 25 জন আহত অবস্থায় কলকাতা শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন ৷