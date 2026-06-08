বিজেপি সরকার আসতেই বদলাল ছবি ! 4 বছর পর বিরোধী দলনেত্রীর মর্যাদা পেলেন চৈতালি
আসানসোল পুরনিগমে বিরোধী দলনেত্রীর চেম্বার পেলেন চৈতালি তিওয়ারি ৷ তাঁর কথায়, এতদিন বিরোধী দলের কাউন্সিলরদের ন্যূনতম সম্মানও দেওয়া হতো না ।
Published : June 8, 2026 at 9:36 PM IST
আসানসোল, 8 জুন: আসানসোল পুরনিগমে প্রায় চার বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলনেত্রীর সম্মান পেলেন বিজেপি কাউন্সিলর চৈতালি তিওয়ারি । এতদিন পর্যন্ত পুরনিগমের মূল ভবনে তাঁর জন্য কোনও নির্দিষ্ট চেম্বারের ব্যবস্থা ছিল না । সোমবার প্রথমবার আসানসোল পুরনিগম ভবনে বিরোধী দলনেত্রীর জন্য নির্ধারিত চেম্বারের ব্যবস্থা হয় । নতুন চেম্বারে উপস্থিত হয়ে চৈতালি তিওয়ারিকে শুভেচ্ছা জানান বিজেপির অন্যান্য কাউন্সিলররা ।
2022 সালে আসানসোল পুরনিগমের শেষবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্তমান যে পুরবোর্ড চলছে তা তখনই নির্বাচিত হয় । সেই সময়ই 27 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপি কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন চৈতালি তিওয়ারি । তিনি বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রী ৷ পরবর্তীকালে চৈতালি বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে চিহ্নিত হন । কিন্তু বিরোধীদের আসানসোল পুরনিগমে কোনও সম্মান এতদিন পর্যন্ত ছিল না বলেই তাঁর অভিযোগ । শুধু তাই নয়, বিরোধীদের কোনও কিছু বলতে দেওয়া হতো না বোর্ড মিটিংয়ে ৷ মুখ বন্ধ করে রাখা হতো ।
রাজ্যে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুই পালটাচ্ছে । এবার তাই আসানসোল পুরনিগমের বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে চৈতালি তিওয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজস্ব প্রথম চেম্বার পেলেন । সোমবারই নিজের চেম্বারে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ চেম্বারে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি টাঙানো হয় । শুভেচ্ছা জানাতে আসেন বিজেপির অন্যান্য কাউন্সিলররাও ।
এই উপলক্ষে চৈতালি তিওয়ারি বলেন, "এতদিন আসানসোল পুরনিগমে বিরোধী দলের কাউন্সিলরদের ন্যূনতম সম্মানও দেওয়া হতো না । বোর্ড মিটিংয়ে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হতো না, আমাদের বক্তব্যও গুরুত্ব পেত না । ফলে আমরা যে ওয়ার্ডগুলির প্রতিনিধিত্ব করি, সেই ওয়ার্ডগুলির নাগরিক পরিষেবাও অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হতো ।" তিনি আরও বলেন, "দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ আমি বিরোধী দলনেত্রীর মর্যাদা পেলাম । এই মর্যাদা পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে । মানুষের উন্নয়নের কাজ যাতে আর থমকে না থাকে, সেদিকে আমরা নজর রাখব ।"
চৈতালি তিওয়ারি অভিযোগ করেন, আসানসোল পুরনিগমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে । সেই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলেও তিনি দাবি করেন । ভবিষ্যতে নাগরিক পরিষেবা আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানান তিনি । বিরোধী দলনেত্রীর বক্তব্য, "যে সমস্ত ক্ষেত্রে তদন্তের প্রয়োজন হবে, সেখানে তদন্তের দাবি জানানো হবে । আমাদের লক্ষ্য একটাই-আসানসোলের নাগরিকদের জন্য উন্নত, স্বচ্ছ ও সুস্থ নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করা ।"
যদিও আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন । তিনি বলেন, "উনি সবসময়ই আমাদের বিরোধী দলনেত্রী ছিলেন । তাঁকে সম্মানের সঙ্গেই আমরা গ্রহণ করেছি ।" দুর্নীতি প্রসঙ্গে বিধান উপাধ্যায় বলেন, "যদি আসানসোল পুরনিগমের কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তদন্ত করে দেখুন ৷ সত্যতা প্রমাণ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা হবে ।"