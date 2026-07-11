ভাঙল পুরবোর্ড! একযোগে পদত্যাগ বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর ও কোন্নগরের চেয়ারম্যানের

ভাঙল পুরবোর্ড! একযোগে পদত্যাগ বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর ও কোন্নগরের চেয়ারম্যানের
বৈদ্যবাটি পুরসভায় মোট 13 জন পদত্যাগ করলেন শুক্রবার । যার ফলে বৈদ্যবাটি পুরবোর্ড পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে ।
Published : July 11, 2026 at 1:49 PM IST
হুগলি, 11 জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের পর হুগলিতে একের পর এক পদত্যাগ পুরসভার চেয়ারম্যানদের । তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার বোর্ডগুলি ।
বৃহস্পতিবারই চাঁপদানি পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান-সহ কাউন্সিলররা পদত্যাগ করেছেন । শুক্রবারও সেই ধারা বজায় রইল ৷ পদত্যাগ করলেন বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর ও কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যানরা । যার মধ্যে বৈদ্যবাটি পুরবোর্ড পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে । বসানো হবে প্রশাসক । শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ মোট চারজন পদত্যাগ করেছেন ।
সকলেই শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের অফিসে তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । পুরসভা সূত্রে খবর, আগামিদিনে বাকি তৃণমূল কাউন্সিলররাও পদত্যাগের দিকেই পা বাড়িয়ে আছেন । হুগলির 12টি পুরসভার মধ্যে এখনও উত্তরপাড়া ও রিষড়ায় কেউ পদত্যাগ করেননি । তবে রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররাও দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছেন ।
বৈদ্যবাটি পুরসভায় মোট 13 জন পদত্যাগ করেন শুক্রবার । পদত্যাগী চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো বলেন, "2022 সালের মার্চ মাসে আমরা বৈদ্যবাটি পুরসভার দায়িত্বভার নিই ৷ তারপর থেকে বিরোধী কাউন্সিলরদের নিয়ে আমরা সুষ্ঠভাবে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি ৷ কিন্তু বিগত দু'মাস ধরে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষকে সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছিল না । তাই আমরা 13 জন মিলে পদত্যাগ করলাম । আমাদের দায়িত্বভার ছেড়ে দিলাম ৷ এর জন্য আমরা বৈদ্যবাটি মানুষের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী । আশা রাখব রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে ৷ আগামিদিনে নতুন যারা পুরসভার দায়িত্বে আসবেন অবশ্যই ভালো কাজ করবেন । বৈদ্যবাটির সুনাম বজায় রাখবেন ৷ আমরা বাইরে থেকে সবরকম সহযোগিতা করব ৷"
শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা বলেন, "আমি চেয়ারম্যান হিসাবে পদত্যাগ করেছি ৷ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । কারও চাপে পদত্যাগ সেটা বলছি না । আমাদের পদত্যাগে জনগণের সমস্যা হলে পরবর্তী প্রশাসন বুঝবেন । কোনও সমস্যা হবে না মনে হয় মানুষের । খুব তাড়াতাড়ি প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে আশা করি ৷"
কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস বলেন, "কাউকে দোষ দিচ্ছি না । কোনও চাপে নয়, শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি পদত্যাগ করেছি । সুস্থভাবে কাজ না করে ক্ষমতা আটকে রাখা ঠিক নয় ৷ তাই আমি পদ ছেড়ে দিলাম ৷ এসডিওকে বলে এসেছি আগামিদিনে নতুন সরকারের কোনও সাহায্য লাগলে অবশ্যই সাহায্য করব ।"