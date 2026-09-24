গুজরাতের পর পূর্বে আদানিদের ‘কর্মভূমি’ বাংলা, এক লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির ঘোষণা
Gautam Adani in Kolkata Bengal Investment: পশ্চিমে মুন্দ্রার পর পূর্বে আদানিদের ‘কর্মভূমি’ বাংলা, 1 লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির ঘোষণা গৌতম আদানির
Published : September 24, 2026 at 1:34 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে রাজ্যে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করবে আদানি গোষ্ঠী ৷ 2035 সালের মধ্যে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে এই বিপুল বিনিয়োগের ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ৷ বৃহস্পতিবার নিউটাউনে ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ৷
পশ্চিমে গুজরাতের মুন্দ্রা বন্দর দিয়ে পথচলা শুরু হয়েছিল আদানি গোষ্ঠীর ৷ এবার পূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গ হতে চলেছে আদানি গোষ্ঠীর দ্বিতীয় কর্মভূমি ৷ লগ্নি-প্রতিশ্রুতির প্রথম ধাপ হিসেবে এদিন নিউটাউনে একটি বিশ্বমানের অলাভজনক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের শিলান্যাস করা হয় ৷ এই হাসপাতাল তৈরিতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে 4 হাজার কোটি টাকারও বেশি ৷
গৌতম আদানি বলেন, "আদানি আরোগ্য মন্দির হবে একটি বিশ্বমানের, অলাভজনক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, যেখানে 2 হাজার শয্যা থাকবে, যার মধ্যে এক হাজার শয্যা সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য থাকবে, যারা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের অধীনে যোগ্য ৷" তিনি আরও জানান, এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে একটি মেডিক্যাল কলেজ থাকবে, যা উন্নত গবেষণার কাজে সাহায্য করবে ৷ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই বিপুল বিনিয়োগের ফলে রাজ্যে 10 হাজারের বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি ৷